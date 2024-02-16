日本藥妝購物新手採購推薦 買買長輩晚輩全家開心

逛藥妝店是許多朋友來日本必做的待辦清單，而大家通常都會在前往採購之前，就列好購物清單。不過不排除有的朋友沒時間或是沒興趣事前鑽研這麼多，卻依然主動或是被動地到日本藥妝店去。

「嘛，來都來了，那就買點什麼吧！」若你心中正這麼想，然後正好檢索到這篇文章的話，那就對啦！因為我們這次就是要來和你介紹幾個，買了絕對不會錯，而且自己用也好，和家人朋友分享也很OK的品項。

廢話不多說，下面直接開始。

若你曾經看過咱之前分享的文章《日本零食「香菇山」V.S「筍子村」之戰 史上最八卦最多戲的餅乾？》，相信對明治的這兩款零食並不陌生。這兩款零食正式名稱分別為「明治香菇造型餅乾」與「明治竹筍造型餅乾」，是明治在1970年代先後推出的巧克力零食。

香菇造型餅乾是以酥脆的鹹味餅乾（蘇打餅）為底，搭配兩層特製巧克力，組合而成的美味零食。竹筍造型餅乾則是以香酥的甜味餅乾為底，搭配兩層甜味巧克力而組成。這兩款造型特殊的巧克力零食，自上市以來一直十分有人氣，而「你是香菇派，還是竹筍派？」這個問題，也成了很多現代許多日本人閒聊的人氣話題。

日本藥妝店裡面好吃的零食數不完，不過又要論味道又要論趣味性，香菇山與竹筍鄉絕對會是不錯的選擇。特別是和家人親友分享的時候，也有話題可以聊，很適合社交。（笑）

值得一提的是，這兩款巧克力還不僅有原味而已，另外也各有草莓巧克力口味版本。筆者個人其實更喜歡帶點酸味的草莓版。而如果追求更有日本特色的話，不妨選擇抹茶口味的香菇山吧！採用香氣濃的宇治抹茶製成的香菇山，嚐起來又與原味和草莓味不同，一起吃吃比較一下也蠻不錯的，且明治有推出大包8小袋分裝的包裝，帶去公司分同事也不錯。

現代人無論男女老少，身上的某處痠痛似乎已經成了常態，有時候善用痠痛貼布來緩解疼痛，可以讓生活稍微舒適一些。到日本藥妝店採購這類商品，在台灣非常有名沙隆巴斯是不少朋友會直接想到的選項，不過我們這次要推薦的ROIHI穴道貼布（ロイヒつぼ膏）更特別一點——因為它是比較小的小圓貼，以點狀集中的方式緩和痛點。再加上因為比較小，不僅好攜帶，貼起來也更容易，還不會那麼顯眼。

有趣的是，畢竟名為「穴道貼布」，所以不少朋友真的很樂於將它拿來貼在穴道上加強按摩或促進血液循環，而並非一定要是哪裡痠痛才能使用。出於這樣的使用方式，把它拿來與親友分享也很不錯，畢竟每個人都有需要緩解疲勞按摩療癒的時候嘛，還有人會在睡覺時貼在腳底，據說可以睡得更香。如果有需要，ROIHI穴道貼布也有大圓貼可以選擇。

武田合利他命（アリナミン）的大名，也許即便日本藥妝小白如你，可能也都在哪裡聽說過——因為它實在是太有名啦！雖然說其實這在台灣也買得到，不過還是有很多人喜歡到日本購買，畢竟可利用免稅和匯差的福利。

武田合利他命系列主要是以維他命B1及B群為主的保健品，依據成分和劑量的不同，有分成幾種。像基礎款的合利他命A，主要是用於改善一般疲憊感，而且7歲以上的兒童也可以服用。而合利他命EX系列，則更多針對肩膀、腰、眼睛疲勞的緩和。最近它們還有推出新款Medical Gold（メディカルGold），是針對肩頸腰腿及眼睛疲勞疼痛特別時期服用的強效版。

當然，作為初次嘗試的安全牌，大可從基礎款的合利他命A開始作為日常保健，且一家老小都能一起試試看。

和前文介紹的合利他命一樣，強效若元錠（強力わかもと）也是大家到日本很喜歡採購的保健品之一。以麴菌、乳酸菌、啤酒酵素等為主，強力若元錠主要用於幫助消化、整腸及營養補給。由於原料多為天然成分，相對來說溫和，大人小孩都適用，也有一些平時因為忙碌而導致飲食有些紊亂或不均衡的朋友，會作為日常保健品服用，所以到日本來活用免稅優惠入手會是蠻不錯的選擇。

值得一提的是，若元錠除了藥丸型外，還有一條一條的顆粒裝版，攜帶起來更方便。

說到日本味，怎能少得了芥末呢？在像唐吉訶德這樣的藥妝店裡常能見到這款千成堂的芥末開心果（ピスタチオ わさび味），一大包裡面分裝成小包，非常適合親友聚會或到公司分發。雖說芥末的味道不是每個人都能接受的，卻也是比較有挑戰話題性的口味。若在一些多人聚會上玩遊戲需要一些「懲罰」時，一口氣吃掉N個芥末開心果是否也挺刺激？

儘管日本幾大連鎖藥妝店都已先後進駐台灣，不少日本人氣藥妝品，像是大田胃散、撒隆巴斯、明治膠原蛋白粉、石澤研究所的毛穴撫子米面膜、花王蒸氣眼罩等在台灣也買得到，甚至在本土的連鎖藥妝店裡也有，但因為價差的關係，還是讓很多人來一趟日本旅遊順便掃貨。而且到日本旅行時，還能享受免稅的優惠，是否讓人覺得不買太可惜？（笑）

所謂的免稅，免的是日本國內的消費稅，是短期拜訪日本的外國遊客限定的優惠服務。在藥妝店內若想要享用免稅優惠，需要在同一家店消費滿額5000日圓不含稅，才能獲得免稅資格。最後結帳時，記得向櫃檯店員出示護照以辦理免稅，並直接支付免稅後的商品金額。而有些大型的藥妝店的免稅櫃台可能會和一般櫃檯分開，進入藥妝店的時候可以留意一下。

另外，據說在入境日本時越來越常被使用的，用來簡化檢疫、入境審查、海關申報手續的服務「Visit Japan Web」中，其實也有新增了「免稅購物」的功能，是說可以事前將護照資料輸入該服務，而後入境日本到藥妝店去購物時，只要打開服務中的QR code讓店員讀取就可，無需再掏出護照來。只不過目前似乎要看藥妝店有沒有對應支援這樣的免稅QR code讀取機，才知道是否能使用這樣的方法完成免稅手續。

有興趣進一步了解，可到Visit Japan Web官方網站上確認。

日本藥妝深似海，商品種類之多真的會讓人選擇困難。這次推薦給你的5項商品，是真的都是常青人氣款不說，相比一些更具有特定功能性的藥品或化妝品受眾更廣，所以不管是自己用還是送長輩、和家人一起用、和親友一起用都不錯。或許這次一買，也就直接開啟你進入日本藥妝這個大坑的旅程了吧。（笑）

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