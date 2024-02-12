日本廣島人氣親子景點全搜 訪宮島水族館超萌江豚、搭龍貓巴士

趁著寒假親子出國同遊，日本廣島不僅充滿歷史文化，也是一個適合親子共同探險的理想旅遊勝地。無論是海洋冒險之旅，或是走入時光隧道探索歷史，或前往男孩子的天堂一探陸海空交通工具、魄力滿點的軍艦巡禮，寓教於樂的設施，全方位滿足親子之旅。

可愛的江豚是宮島水族館的吉祥物之一。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

宮島水族館 一睹瀨戶內海獨有魅力

與呆萌企鵝零距離接觸

水族館是親子遊的必備行程！日本三景之一的宮島上，不只有名列世界遺產的「嚴島神社」，「宮島水族館」多達380種15,000隻的海洋生物們，讓旅客感受瀨戶內海獨有的生態魅力。以療癒與接觸為核心理念，天天舉辦多場能與企鵝、海獅、水獺等可愛動物零距離互動的活動，也致力介紹宮島海域特有的生態，像是廣島牡蠣在海中養殖的景象、餐桌上常見魚類的生活形態等。去年，宮島水族館誕生了一隻公的江豚寶寶，依偎著母親的可愛模樣超吸睛。館內隨處可見傳達永續性和保育教育重要性的小巧思，是促進親子間互動和知識分享的生物教育園區。

設於宮島水族館旁的HATSUKOIAN(初戀庵)，華麗絢爛的設計，是熱門打卡景點。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

「宮島水族館」不僅守護海洋生物，建築物本身也配合島上景觀興建，沉穩高雅的和風建築外觀，讓人有種來到高級溫泉旅館的錯覺。水族館旁的新設館區「HATSUKOIAN(初戀庵)，以日式美學為設計概念，展示著與廣島淵源深厚的錦鯉及金魚，結合光影技術，打造出用觸覺、視覺、聽覺沈浸式體驗的水族館，是近年IG打卡熱點。

宮島水族館

地點：廣島縣廿日市市宮島町10-3

營業時間：9:00~17:00 ※最後入館時間16:00

公休日：不定休，請參照官網公告

入館費用：大人1,420日幣 / 國中小學生710日幣 / 4歲以下幼童400日幣

※ 20人以上團體另有折扣

交通方式：宮島碼頭徒步25分鐘，或搭乘宮島楓葉號巴士10分鐘可達

官網 (中文) ：http://www.miyajima-aqua.jp/traditionallp/

NUMAJI交通科學博物館擁有日本最大的交通城全景模型。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

NUMAJI交通科學博物館的戶外廣場設有多種交通工具供體驗。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

NUMAJI交通科學博物館 室內室外都好玩

日本最大交通城互動式模型

無論是喜歡汽車、飛機或是船，「NUMAJI交通科學博物館」一站滿足大小交通工具迷。這座以陸‧海‧空交通工具為主題的科學博物館，館藏超過2000件的交通工具模型，展示過去到現在交通工具的演進史。鎮館之寶的交通城全景模型，直徑長達20公尺，模擬天色變化展現不同的燈光效果，可透過按鈕及拉桿，來啟動模型裡的各種交通工具，是日本最大規模以交通城市為主的全景互動式模型，豐富細節讓人看得目不轉睛。在戶外廣場區的「有趣的腳踏車」，多款造型奇異且顛覆傳統騎乘方式的腳踏車，只需花費100日圓，30分鐘內無限次騎乘，無論大人小孩都能玩得不亦樂乎。NUMAJI交通科學博物館不分室內室外都豐富精彩，是親子同樂共學的最佳選擇。

NUMAJI交通科學博物館

地點：廣島市安佐南區長樂寺2-12-2

營業時間：9:00~17:00 ※最後入館時間16:30

公休日：每週一(遇國定假日順延)，國定假日的隔天，12/29~1/3

入館費用：大人510日幣 / 高中生250日幣 / 國中生以下免費

※ 30人以上團體另有折扣

交通方式：搭乘廣島高速交通廣島新交通1號線於長樂寺站下車即達

官網 (日文)：https://www.vehicle.city.hiroshima.jp/

福山汽車&時鐘博物館歡迎大家實際觸摸、搭乘，透過身體去感受歷史的溫度。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

福山汽車&時鐘博物館 古早味博物館

搭龍貓中的復古巴士遊市區

許多小孩都有不少汽車玩具陪伴成長，那更不能錯過趣味的「福山汽車&時鐘博物館」，是標榜可坐、可看、可摸、可拍照、充滿日本古早味元素的博物館。除了古董車外，展示品涵蓋了江戶時代到現代的時鐘、真人比例的名人蠟像、英國古董木馬、昭和時期的留聲機等包羅萬象，令人目不暇給。在福山汽車&時鐘博物館裡，不僅可以體驗坐上日本各時期的懷舊名車，也可玩賞擁有歷史價值的古董鐘錶，走進博物館象徵性的鐘塔內觀賞精密的內部結構，還能伸手觸摸活躍於昭和時期的名人蠟像，用五感親身體驗歷史的溫度。

龍貓陪伴姐姐小月在雨中等的公車就是牛頭巴士，也是龍貓巴士的原型。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

每年春夏期間限定的牛頭巴士搭乘活動，是館內的亮點之一，使用日本現存最老、也是唯一的日野BA14及BH15車款，正是《龍貓》電影中龍貓陪伴姊姊小月在雨中等的同款巴士。充滿古早味的福山汽車&時鐘博物館，能讓家長和孩子在玩賞舊時老件的同時認識日本歷史，展開一場穿越時空的奇妙之旅。

福山汽車&時鐘博物館

地點：廣島縣福山市北吉津町3-1-22

營業時間：9:00~18:00

入館費用：大人900日幣 / 國高中生600日幣 / 3歲~國小生300日幣

※ 15人以上團體另有折扣

交通方式：從JR福山站北口徒歩約12分鐘

官網 (日文) ：https://www.facm.net/index.html

在夜幕低垂前的夕陽下，威風凜凜的軍艦格外浪漫。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

吳港船艦巡遊 揭軍事重地神秘面紗

近距離感受吳港船艦的魄力

帶孩子感受海軍的帥氣魅力，必訪「東洋第一的軍事港灣」的吳市。吳市直至現在仍是日本海上自衛隊的重要基地，不少船艦停泊於此待命，平常給人肅穆莊嚴、難以親近的軍事重地，現在可透過「吳港船艦巡遊」來揭開神祕面紗，帶孩子搭上遊覽船巡遊，看一艘艘巨大帥氣的軍艦及潛水艇聳立眼前，聽著曾任海上自衛隊的自衛官講解，拍攝下這些平常很難近距離觀賞的壯觀景象。配合日落時間的「夕陽吳市遊覽船」，伴隨軍號吹奏，以唯美的夕陽為背景，欣賞海上自衛隊船艦上降下自衛艦旗的儀式。與孩子一起探訪日常生活中難以接觸的領域，留下難以忘懷的珍貴體驗。

吳港船艦巡遊之旅

地點：廣島縣吳市寶町4-44 吳中央棧橋站 1樓

運行期間：每日，除週二公休

所需時間：35分鐘

參加費用：大人1500日圓、小孩500日圓

交通方式：搭乘吳市探訪巡遊巴士或廣電巴士至「中央棧橋(大和博物館前)」下車即達

官網 (中文) ：https://kuremachidiary.jp/zh/place/1665/

以須波海濱公園的名稱，所打造的裝置藝術，是到此一遊的打卡點。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

須波海濱公園裡的「OMOIDE像」，有趣的相框造型，吸引許多人爭相合影留念。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

須波海濱公園 IG打卡景點

夏天玩海水浴場 冬天搖身網美景點

海邊也是親子遊的熱門路線之一，「須波海濱公園」是座以海水浴場為主的多功能公園，有小孩的玩沙場、可野餐的綠地廣場、泳池和餐廳等，並且設有無障礙環境，使年長者、身障者及幼童都能安心的親近海洋、享受海水浴的樂趣。冬天不便下水也不無聊，園內有趣的裝置藝術與冬天清澈的天空成為最佳IG打卡景點，1月份點起浪漫燈飾，開燈當天也會舉辦夜間音樂會，多個市集攤位進駐，熱鬧非凡。不分老少都能玩得盡興，留下美好回憶。

須波海濱公園

地點：廣島縣三原市須波西1-7-1

營業時間：9:00~17:00 (海水浴場開放期間)

交通方式：JR三原站轉乘巴士約20分鐘，至「須波海濱公園前」站下車

官網 (日文) ：https://www.mihara-kankou.com/sightseeing/898

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300610