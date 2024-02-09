2024沖繩購物之唐吉訶德推薦藥妝 這些人氣好物你都知道了？

距離沖繩那霸機場約20分鐘車程的國際通，是沖繩著名的觀光區也是最大的市中心。這條街道上集結了許多大大小小的餐廳、商店和伴手禮店，藏著許多B級美食和好物不說，大家來日本必買必逛的藥妝店在國際通也能解決——畢竟這裡有一家超大型的唐吉訶德，商品多樣豐富到讓你有種「尋寶」的樂趣。

我們這次想趁機來跟你分享一些口碑不錯的人氣藥妝商品給你作為購物參考，同時還包括一些零食和生活雜貨，讓你進入唐吉訶德後不會完全「迷失方向」。一起來看看吧！

唐吉訶德 國際通門市（ドン・キホーテ 国際通り店）

地址；沖縄県那覇市松尾2丁目2-19

營業時間：9:00～隔日5:00

大眾交通：

沖繩都市單軌電車 美榮橋站或牧志站，步行8分鐘

官方網站

經過了新冠疫情，你可能對於日常生活和醫療乃至公共環境的消毒頗有心得，並聽說日本這家消毒水產品十分有名的健榮製藥的大名。在消毒領域的技術研發上頗有成就的健榮製藥，其實在保健品藥品、化妝品的開發上也有所涉獵，旗下有不少蠻受歡迎的醫藥保健品，及漱口水等生活日用品。而這些，在沖繩的唐吉訶德裡都能找到。

Heal Mild保濕系列

Heal Mild系列是健榮製藥下的高保濕型保養品，特別適合乾性肌膚的朋友。該系列的主要特色在於含有肝素（Heparin）類似物質，可將水分運送至肌膚內部的角質層，有效修復破損的角質層，以改善肌膚狀況。這款產品系列，包括適合特別容易乾燥的地方，如手肘、腳跟等部位的乳霜；好推開且方便塗抹的乳液和噴霧，更有便攜的護手霜。如果你本身有肌膚乾燥的困擾，蠻推薦買來試用看看。

Heal Mild系列官方商品網站

氧化鎂E便秘藥

健榮製藥旗下另外一款人氣商品，當屬於許多現代人便秘煩惱的便秘藥「氧化鎂E便秘藥」。其實就從它的商品名稱來看，就能簡單理解這款便秘藥的作用方式——透過氧化鎂來幫助排便。其最大的特色，在於溫和不刺激，主要透過吸收腸道中的水分，來促進自然排便，相比一般市售的排便藥，比較少會出現肚子痛或腸道過於刺激的不適感。

這款排便藥還特別製成檸檬口味，非常容易服用，5歲以上的兒童也可以一起安全使用。

使用方法

每天一次，睡前或是空腹時搭配溫水服用。

用量：

15歲以上 3～6 片/一次

11歲以上、15歲以下 2～4粒/一次

7歲以上、11歲以下 2～3粒/一次

5歲以上、7歲以下兒童 1～2粒/一次

5歲以下，請勿服用

氧化鎂E便秘藥

健榮河馬喉嚨噴霧

健榮製藥的旗下有一個蠻可愛的河馬君系列喉嚨藥，還找來超人氣的傑尼斯人氣偶像男團「浪花男子（なにわ男子）」成員道枝駿佑代言·。和馬君系列中最經典的商品，當屬喉嚨噴霧，主要針對喉嚨護理和感染預防，而·它在唐吉訶德國際通店也能找到。若遇到天氣乾燥、喉嚨不適的狀況，或是無法即時刷牙以·保持口中清新的時候，只要噴灑一下，就能幫助緩解不適感。且這款噴霧有推出12ml、25ml、50ml多種容量，您可以根據需要選擇便攜式、家庭用、辦公室用等。另外噴霧設計都採用有蓋子的包裝，攜帶時不用擔心會漏出來，隨身攜帶也蠻安心的。

健榮的喉嚨噴霧（健栄のどスプレー）

太田胃散一直是很多海外遊客到日本時必掃的藥妝品項，因為它對於緩解胃灼熱、腹脹，又或者是宿醉導致的胃腸不適等之有效，使其無論在日本還是海外都頗有人氣。在唐吉訶德國際通店裡，自然也能找到大田胃散，除了經典的藍白色罐裝胃散外，還有多種適合不同症狀或需求的產品陣容。下面就一起來看看囉。

太田漢方胃腸藥II（片劑）

導致胃腸不適消化不良的原因多樣，而太田胃散針對不同的狀況有不一樣的「提案」。若你·本來就對藥粉類的藥品不大喜歡，相比之下更喜歡藥錠的話，太田胃散也有藥錠型可以選擇。除此之外，有時候即便沒有吃太多喝太多的情況下，依然由於壓力等而感覺到腸胃不適、食慾不振的話，不妨嘗試看看太田胃散的另一款姐妹藥品——太田漢方胃腸藥II 。

使用方法

每日3次

用量；

15歲以上 一次3粒

7-14歲 一次2粒

7歲以下禁止服用

太田漢方胃腸藥II（片劑）

​太田胃散A

<片劑>

內含4種消化劑可有效分解脂肪、蛋白質與碳水化合物，所以如果在外聚餐一不小心吃太多油膩的食物導致腸胃不適，選擇太田胃散A

<藥錠型>

就沒錯啦。藥錠的設計也很好吞嚥，是不擅長服用的藥粉朋友的好選擇。而這款商品分為「瓶裝」與「散裝分包」兩種，其中散裝分包每包3粒，恰好是一名15歲以上的成人一次服用的量，出門在外也適合隨身攜帶。而至於瓶裝，則可作為日常生活中家庭或辦公室的常備藥囉。

使用方法

每日3次

用量：

15歲以上，一次3粒

8-14歲，一次2粒

5-7歲：每次1粒

5歲以下請勿服用

太田胃散A<片劑>

到日本購買美妝，臉部清潔是人氣選項之一，特別是在深層清潔去黑頭粉刺這方面，是不少人心中的「痛」。Cure的酵素洗顏粉在日本酵素洗臉界中頗有人氣，除了酵素洗顏粉外，它們還有推出包括化妝水及洗面乳等不同商品，大家可以針對自己的膚況來選擇。

Cure Extra卸妝油

Cure推出的這款卸妝油，是包含酵素成分在內的一款卸妝油，即能卸妝，又可以達到深層清潔毛孔護理角質的效果。有時候大家不喜歡使用卸妝油，是覺得卸妝油用完之後還是會有油膩洗不乾淨的感覺，不過這款卸妝油易溶於水，清潔容易，對皮膚的負擔也比較沒那麼大。再加上不含香料、色素、礦物油、酒精等添加物，對於肌膚較敏感的朋友來說，也比較友善。使用這款卸妝油卸妝後，可搭配同樣是Cure旗下的酵素洗面乳Aminone Clear Wash使用。

Cure Extra卸妝油

Aminone Clear Wash酵素洗面乳

卸妝完一般都還是需要使用洗面乳洗臉，為了避免過度清潔，挑選溫和的洗面乳還蠻重要的。這款Aminone Clear Wash洗面乳，既含有酵素成分，同時採用弱酸性且較溫和的水楊酸及膠原蛋白等配方，最大程度上在深層清潔與保濕上取得平衡。此外，洗面乳亦含有有益舒緩肌膚的CICA積雪草成份及維他命C等美容成分，亦能達到一定程度的美容護理功效。

Aminone Clear Wash酵素洗面乳

有在研究保健品或家庭藥的朋友，多少都有聽過森下仁丹的大名。旗下擁有銷售長達130多年歷史的經典商品「印粒仁丹」，是在採用16種生藥製程的口服清涼劑，適用於緩解口臭、噁心、宿醉、暈船暈車、暈眩等身體不適的狀況。不過除了銀粒仁丹之外，森下仁丹還有許多人氣保健品，包括現在很夯的有利於腸道保健的益生菌及有利於口腔保健的口腔噴霧，而它們也都在唐吉訶德就能找到。

Health Aid 晶球益生菌R

森下仁丹的Health Aid 晶球益生菌系列商品，在台灣也頗有人氣，其益生菌以人體原生好菌代表的比菲德氏菌（龍根菌BB536）為主，並以獨家的晶球技術製作而成，在腸胃中更容易存活，以有效促進腸胃蠕動，幫助排泄並增加免疫力。而根據益生菌含量不同，也有分成不同等級德商品，而一般款的Health Aid 晶球益生菌R終究含有25億個比菲德氏菌。一般人體中的比菲德氏菌數量會隨著年齡增加而逐漸減少，因此透過適當的保健品補充以維持機能會是不錯的選擇。另外，森下仁丹的這款Health Aid 晶球益生菌還含有檸檬及奧利多寡糖，非常好服用。

使用方法

每天一包，配水服用。

Health Aid 晶球益生菌R

Medicare系列 清涼口腔噴劑

有時候上火或是壓力大時，難免會出現口腔潰瘍的狀況，而森下仁丹的這款Medicare系列 清涼口腔噴劑，就是能夠鎮定嘴巴潰瘍，甚至喉嚨痛等口腔感染症狀的噴劑。噴劑中含有緩解發炎的洋甘菊精華，並有清爽的薄荷香味，使用起來格外清爽。且商品包裝採用便於攜帶的6ml大小，放在包包裡面隨時使用也很方便。

使用方法

每天數次噴於患處。

※ 注意：請勿口服或誤入眼睛。

Medicare系列 清涼口腔噴劑

對於日本人來說，一到蚊子肆虐的夏天，必想到的品牌就是「KINCHO金鳥」——這個老牌的日本驅蚊劑品牌，陪伴許多人度過無數個蚊蟲肆虐的夏天。而不只驅蚊液，旗下的蟑螂藥也頗有人氣的。

KINCHO金鳥12小時室內驅蚊噴霧

夏季蚊子對於日常生活的「騷擾」，想必令你煩透了心。KINCHO金鳥室內驅蚊噴霧，長年受到日本國民愛戴。由於不使用香料，少了室內噴灑後的刺鼻氣味。採用特別的技術，讓藥劑可以有效附著室內空間中，在一般大概2～4坪的房間中，只要噴一次，就可以有效持續12小時，不需要插電也不需要點火，且一瓶一般可以噴個200次！也就是說，若在傍晚時噴一次，效力能持續到天亮，保證睡眠品質不被蚊子干擾降低。

當然，除了家裡等室內空間，車上或是露營帳篷也都可以使用。

使用方法

在大概4坪的房間中噴灑一次，藥效可持續12小時。

KINCHO金鳥12小時室內驅蚊噴霧（蚊がいなくなるスプレー（12時間用））

KINCHO金鳥MUENDER蟑螂藥

除了前面提到的惱人的蚊子，KINCHO金鳥旗下的蟑螂藥MUENDER也是人氣品項之一。台灣多蟑螂，而且還很大隻，而這款蟑螂噴霧，只要用噴的，就能有效驅趕蟑螂。約在3坪多的房間中，四個角落各噴一次，並靜置30分鐘，藥效就會生效。且採用低刺激的無煙配方，不怕觸法火災警報器，也沒有刺鼻氣味。噴灑後成人亦可待在室內，而孩子和寵物在30分鐘後入內沒問題。由於若能從蟑螂還是幼蟲時就消滅牠，所以建議兩週定期噴灑一次，以達到最佳效果。

使用方法

若以約3坪的房間為例，可在室內空中、家具下等處噴灑4次。

KINCHO金鳥MUENDER蟑螂藥

這次借著到沖繩國際通上的唐吉軻德的機會，和你分享這些比較不一樣的購物推薦，或許裡面已經有你的心頭好，或許還沒有，總而言之，都可以參考看看囉。

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