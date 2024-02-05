直飛熊本阿蘇新玩法！「ONE PIECE」航海王主題列車、世界No.1阿蘇火山口 、阿部牧場鮮乳、熊本第一家萬豪萬楓飯店
說到熊本縣，你會想到什麼？最萌最愛搞笑的吉祥物「熊本熊」？或是日本三大名城之一的「熊本城」？如果你熱愛日本美食，首先想到的是「熊本拉麵」？其實，熊本的魅力還有很多！直飛熊本班機啟航後玩熊本更簡單，將為大家介紹意想不到卻超好玩的熊本新玩法！
搭乘直飛航班，前往熊本超方便！
熊本位於日本九州的中央，2023年9月星宇航空和中華航空桃園－熊本航線陸續啟航，受到許多旅客歡迎，於是星宇航空從2023年10月底起增為每日一班，中華航空也從12月底開始增為每週四班，2024年2月底臨時增班為每週五班，遊熊本更加容易！
從台北桃園機場搭乘直航班機約2小時15分，即可抵達阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）。此機場的新旅客航廈大樓已於2023年3月23日正式開幕，是一座國內與國際線共用的航廈，機場裡到處都看得到超萌的熊本縣營業部長兼幸福部長熊本熊（くまモン）跟你打招呼，超級親切可愛！
為了搭乘回程航班的客人所設計的「搭乘休憩區」，回台灣的時候大家可以來這邊休息。這邊還有販賣豐富的熊本土產與特色點心，回國前何嘗不購買熊本的特產回家呢？
從熊本機場前往市區，有幾種交通方式可以選擇：
1、機場利木津巴士直達熊本市區
乘車點：機場1樓出口4號公車站牌
乘車方向：開往西部車庫或熊本站方向
乘車時間：約1小時即可到達熊本站
班距：每10至20分鐘1班
票價：1,000日圓（機場－熊本站）
2、機場免費接駁車（阿蘇くまもと空港ライナー）抵達「肥後大津站」轉乘JR
回程接駁車在JR肥後大津站南口。
乘車點：機場1樓出口6號公車站牌
乘車時間：約15分鐘抵達「JR肥後大津站」
轉乘：
1.前往熊本市區：轉乘「JR豐肥本線」（開往熊本方向）抵達「熊本站」，乘車時間35分鐘，票價為480日圓
2.前往阿蘇地區：轉乘「JR豐肥本線」（開往宮地方向）
3、租車自駕
租車自駕到市區或其他地方也是一個不錯的方法，機場1樓就有各家租車業者服務櫃台。你也可以依照航班到達機場的時間，事先預約租車服務，部分業者的網站設有中文版，不會日文也不用擔心。
熊本新玩法1
南阿蘇鐵道全線重啟！飽覽沿途美景，航海王主題列車超吸睛
南阿蘇鐵道全長17.7公里，連結了立野站與高森站一共10站，從車廂內即可飽覽阿蘇的美景而聞名，不僅是當地居民的通勤交通工具，也深受各國遊客的喜愛。2016年地震重創熊本，南阿蘇鐵道一度全線停駛，時隔7年，在2023年7月15日終於恢復全線通行。如果你想要嚐鮮，可以搭乘深具當地特色的南阿蘇鐵道，欣賞阿蘇山的雄偉景色。
1、觀光小火車（季節限定）
季節限定運行的觀光小火車（トロッコ列車），在立野站與和高森站之間運行，如果搭乘普通列車約30分鐘即可抵達，這輛觀光小火車將慢行55分鐘，讓遊客可以充分欣賞沿途美景，享受愜意的火車之旅。這裡也曾是有名茶飲－午後紅茶的廣告拍攝地，在日本是非常知名的觀光景點。
櫻花季節還有機會看到美麗的櫻花以及油菜花點綴南阿蘇。
⮚ 觀光小火車乘車資訊
購票方式：所有座位需先線上購買劃位保留指定席，若當天有空位，也可以車站購買當日票
運行期間： 2024年3月16日至12月1日的週六、週日、假日以及春假、大型休假、暑假期間每天運行
票價：成人1,500日圓
網址：https://www.mt-torokko.com/2024/01/05/6663/
2、普通列車
在觀光小火車沒有運行的期間，搭乘普通列車觀賞美景也是很不錯的體驗。白色帥氣的車身跑在阿蘇鐵道上也別有一番風味。
⮚ 普通列車乘車資訊：
購票方式：普通列車沒有車票，下車時將車費投在「運賃箱」即可
乘車時間：全線共10站，大約30分鐘
票價：票成人490日圓（立野站－高森站）
一日免費車票（1日フリーきっぷ）：成人1,200日圓，可在各車站自由上下車，走訪週邊特色景點。
3、 《航海王》主題列車
「航海王陽光號列車」（ONE PIECE×南阿蘇鉄道 サニー号トレイン）為了紀念南阿蘇鐵道全線恢復，從2023年7月22日起開始運行的主題列車，期間限定運行中！
「航海王陽光號列車」以《航海王》中的海賊船「千陽號」為主題設計，搭車火車有如航向未知的世界，車廂內部還有《航海王》有趣的漫畫細節，如果你是航海王的粉絲，一定不能錯過。
可愛的魯夫帽變成航海王陽光號列車上的燈！充滿創意設計讓大家相機快門停不下來。以及熊本縣各處有設置草帽海賊團的銅像，而在「高森站」還可以尋找到佛朗基銅像的身影呢！
⮚ 航海王陽光號列車乘車資訊：
購票方式：與普通列車相同，無法事先訂位，下車時將車費投在「運賃箱」即可
運行期間：週四至週日、假日 。單日共有3個班次
票價：成人 490 日圓，兒童 250 日圓（立野站 － 高森站）
⮚南阿蘇鐵道
前往交通資訊：
1.JR「熊本站」搭乘「豐肥本線」（宮地方向），「立野站」換乘。(費用1130日圓)
2.JR「熊本站」搭乘「豐肥本線」（肥後大津方向），「肥後大津站」轉乘「豐肥本線」（宮地方向），「立野站」下車。(費用1130日圓)
3.從「阿蘇熊本機場」搭乘九州產交巴士「快速高森號」或「特急高森號」在「高森中央」站下車。徒步至高森站(乘車時間約50分，費用1010日圓)
網址：https://www.mt-torokko.com/
熊本新玩法2
超人氣阿部牧場直營ASO MILK FACTORY 精緻鮮奶製品美食伴手禮 玫瑰園浪漫滿屋
阿蘇地區全新景點「ASO MILK FACTORY」，是推出人氣牛奶品牌「ASO MILK」的阿部牧場直營旗艦店，內有咖啡廳和餐廳，提供使用阿蘇的新鮮牛奶製成的各種美食和伴手禮。
ASO MILK 的牛奶和優格，追求高品質新鮮牛奶的美味，天然的甜味廣受好評，受國際味覺審查機構三顆星認證。旅客在「ASO MILK FACTORY」的商店，就可以買到這些優質乳製品，還有自製起司做成的甜點。
在「ASO MILK FACTORY」的咖啡廳，可以享用「ASO MILK」霜淇淋、義式冰淇淋、甜點及飲料等。 在這裡特別推薦「 Baum Soft」，在商店販售的年輪蛋糕「ASO MILKUCHEN」上放滿霜淇淋，是這家店限定的人氣甜點。
在餐廳可以品嘗使用ASO MILK起司製作現烤的披薩，這是「ASO MILK FACTORY」才有的獨家料理。
園內還附設「玫瑰花園」（ROSE GARDEN），圓頂溫室與庭院種植了750 種玫瑰，約有 4000 株相當壯觀。英國玫瑰等鮮花在園區盛開色彩繽紛，春季和秋季為最佳的賞花期。
「ASO MILK FACTORY」還設有遊客可以參觀的「起司工房」，另外也有採草莓區域（草莓園開放體驗為12月下旬～5月上旬），還可購買各種特色伴手禮等，是享受多重樂趣的好去處。
ASO MILK FACTORY
地址：熊本縣阿蘇市小里781
開放時間：9:30～18:00
玫瑰花園開放時間：9:30 至 17:00（圓頂溫室10:00開放，最後入場時間為16:30）12月～4月 / 8月～10月中旬期間閉館
2024年採草莓體驗為3/1(五)開始開放
公休：全年無休（請旅客事先在官網確認是否臨時休館）
交通：自JR「阿蘇站」搭乘「九州產交巴士」約20分，在「HANA阿蘇美入口」公車站下車（車費300日圓），步行3分。
熊本新玩法3
阿蘇中岳火山口 近距離體驗大自然奇觀
在長達約18公里，南北長約25公里的屈指可數的「破火山口」聳立的「阿蘇五岳」之中，「中岳」是至今仍在活躍的活火山群，從巨大的噴火口旁眺望，可以近距離看到濃烈的白煙噴發的壯觀景色，感受大自然的生命力。在此提醒旅客，如果火山活動活躍時，恐怕無法靠近火山口，前往前請務必事先確認。
火山口巴士－可搭乘可愛的熊本熊彩繪巴士一起去冒險吧！
阿蘇中岳火山口附近還有大草原「草千里浜」美麗景色，若對自然科普感興趣的旅客可以前往「阿蘇火山博物館」，更深入了解火山相關知識。
阿蘇中岳火山口
地址：熊本縣阿蘇市黑川字阿蘇山
交通：
1.自JR「熊本站」搭乘「豐肥本線」經「肥後大津站」至「阿蘇站」， 車程約1小時30分，1,130日圓
2.到JR「阿蘇站」後轉乘「九州產交巴士 阿蘇火口線」，「阿蘇山上終點站」（阿蘇山上ターミナル）下車，車程約35分，費用為730日圓
3.自「阿蘇山上終點站」搭乘至「火山口巴士」（火口シャトル，熊本熊彩繪巴士）在火山口站下車，車程約5分，費用為600日圓
住宿推薦
新開幕「熊本阿蘇萬豪萬楓酒店」（Fairfield by Marriott Kumamoto Aso）
「熊本阿蘇萬豪萬楓酒店」（Fairfield by Marriott Kumamoto Aso）於 2023 年 11 月 6 日開幕，是萬豪萬楓酒店－道之驛計劃系列的第29家、在熊本的第一家飯店。
「熊本阿蘇萬豪萬楓酒店」鄰近「道之驛阿蘇」及「 JR阿蘇站」，由此前往阿蘇山觀光相當方便。全館共有 93 間客房，部分客房可眺望阿蘇山雄偉壯麗的景色。
如果住宿於「熊本阿蘇萬豪萬楓酒店」，推薦可順道造訪販售各種阿蘇和熊本特產品、當令蔬果、乳製品及甜點等的「道之驛阿蘇」。
熊本阿蘇萬豪萬楓飯店（Fairfield by Marriott Kumamoto Aso）
地址：熊本縣阿蘇市黑川1407-1
交通：
1.從JR「熊本站」乘坐「豐肥本線」（往宮地方向）於「阿蘇站」下車
2.從JR「熊本站」乘坐「豐肥本線」（往肥後大津方向）至「肥後大津站」下車後，轉乘「豐肥本線」（往宮地方向）於「阿蘇站」下車
車程：約1小時30分，票價為1,130日圓。
網址：https://www.marriott.com/ja/hotels/kmjfi-fairfield-kumamoto-aso/overview/
道之驛阿蘇
營業時間：9:00-18:00※將因季節有所變動請注意
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300602
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