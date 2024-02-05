直飛熊本阿蘇新玩法！「ONE PIECE」航海王主題列車、世界No.1阿蘇火山口 、阿部牧場鮮乳、熊本第一家萬豪萬楓飯店

說到熊本縣，你會想到什麼？最萌最愛搞笑的吉祥物「熊本熊」？或是日本三大名城之一的「熊本城」？如果你熱愛日本美食，首先想到的是「熊本拉麵」？其實，熊本的魅力還有很多！直飛熊本班機啟航後玩熊本更簡單，將為大家介紹意想不到卻超好玩的熊本新玩法！

©Eiichiro Oda/Shueisha

搭乘直飛航班，前往熊本超方便！

熊本位於日本九州的中央，2023年9月星宇航空和中華航空桃園－熊本航線陸續啟航，受到許多旅客歡迎，於是星宇航空從2023年10月底起增為每日一班，中華航空也從12月底開始增為每週四班，2024年2月底臨時增班為每週五班，遊熊本更加容易！

阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）

從台北桃園機場搭乘直航班機約2小時15分，即可抵達阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）。此機場的新旅客航廈大樓已於2023年3月23日正式開幕，是一座國內與國際線共用的航廈，機場裡到處都看得到超萌的熊本縣營業部長兼幸福部長熊本熊（くまモン）跟你打招呼，超級親切可愛！

阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）

阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）

阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）

阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）

為了搭乘回程航班的客人所設計的「搭乘休憩區」，回台灣的時候大家可以來這邊休息。這邊還有販賣豐富的熊本土產與特色點心，回國前何嘗不購買熊本的特產回家呢？

從熊本機場前往市區，有幾種交通方式可以選擇：

1、機場利木津巴士直達熊本市區

阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）利木津巴士

阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）利木津巴士

乘車點：機場1樓出口4號公車站牌

乘車方向：開往西部車庫或熊本站方向

乘車時間：約1小時即可到達熊本站

班距：每10至20分鐘1班

票價：1,000日圓（機場－熊本站）

2、機場免費接駁車（阿蘇くまもと空港ライナー）抵達「肥後大津站」轉乘JR

機場免費接駁車（阿蘇くまもと空港ライナー）

機場免費接駁車（阿蘇くまもと空港ライナー）

回程接駁車在JR肥後大津站南口。

機場免費接駁車（阿蘇くまもと空港ライナー）乘車處

乘車點：機場1樓出口6號公車站牌

乘車時間：約15分鐘抵達「JR肥後大津站」

轉乘：

1.前往熊本市區：轉乘「JR豐肥本線」（開往熊本方向）抵達「熊本站」，乘車時間35分鐘，票價為480日圓

2.前往阿蘇地區：轉乘「JR豐肥本線」（開往宮地方向）

3、租車自駕

租車自駕到市區或其他地方也是一個不錯的方法，機場1樓就有各家租車業者服務櫃台。你也可以依照航班到達機場的時間，事先預約租車服務，部分業者的網站設有中文版，不會日文也不用擔心。

熊本新玩法1

南阿蘇鐵道全線重啟！飽覽沿途美景，航海王主題列車超吸睛

南阿蘇鐵道全長17.7公里，連結了立野站與高森站一共10站，從車廂內即可飽覽阿蘇的美景而聞名，不僅是當地居民的通勤交通工具，也深受各國遊客的喜愛。2016年地震重創熊本，南阿蘇鐵道一度全線停駛，時隔7年，在2023年7月15日終於恢復全線通行。如果你想要嚐鮮，可以搭乘深具當地特色的南阿蘇鐵道，欣賞阿蘇山的雄偉景色。

1、觀光小火車（季節限定）

觀光小火車（トロッコ列車）

季節限定運行的觀光小火車（トロッコ列車），在立野站與和高森站之間運行，如果搭乘普通列車約30分鐘即可抵達，這輛觀光小火車將慢行55分鐘，讓遊客可以充分欣賞沿途美景，享受愜意的火車之旅。這裡也曾是有名茶飲－午後紅茶的廣告拍攝地，在日本是非常知名的觀光景點。

觀光小火車（トロッコ列車）

櫻花季節還有機會看到美麗的櫻花以及油菜花點綴南阿蘇。

觀光小火車（トロッコ列車）

⮚ 觀光小火車乘車資訊

購票方式：所有座位需先線上購買劃位保留指定席，若當天有空位，也可以車站購買當日票

運行期間： 2024年3月16日至12月1日的週六、週日、假日以及春假、大型休假、暑假期間每天運行

票價：成人1,500日圓

網址：https://www.mt-torokko.com/2024/01/05/6663/

2、普通列車

阿蘇鐵道普通列車

在觀光小火車沒有運行的期間，搭乘普通列車觀賞美景也是很不錯的體驗。白色帥氣的車身跑在阿蘇鐵道上也別有一番風味。

阿蘇鐵道普通列車

阿蘇鐵道普通列車

⮚ 普通列車乘車資訊：

購票方式：普通列車沒有車票，下車時將車費投在「運賃箱」即可

乘車時間：全線共10站，大約30分鐘

票價：票成人490日圓（立野站－高森站）

一日免費車票（1日フリーきっぷ）：成人1,200日圓，可在各車站自由上下車，走訪週邊特色景點。

3、 《航海王》主題列車

「航海王陽光號列車」（ONE PIECE×南阿蘇鉄道 サニー号トレイン）

「航海王陽光號列車」（ONE PIECE×南阿蘇鉄道 サニー号トレイン）為了紀念南阿蘇鐵道全線恢復，從2023年7月22日起開始運行的主題列車，期間限定運行中！

「航海王陽光號列車」（ONE PIECE×南阿蘇鉄道 サニー号トレイン）©Eiichiro Oda/Shueisha

「航海王陽光號列車」以《航海王》中的海賊船「千陽號」為主題設計，搭車火車有如航向未知的世界，車廂內部還有《航海王》有趣的漫畫細節，如果你是航海王的粉絲，一定不能錯過。

「航海王陽光號列車」（ONE PIECE×南阿蘇鉄道 サニー号トレイン）©Eiichiro Oda/Shueisha

可愛的魯夫帽變成航海王陽光號列車上的燈！充滿創意設計讓大家相機快門停不下來。以及熊本縣各處有設置草帽海賊團的銅像，而在「高森站」還可以尋找到佛朗基銅像的身影呢！

高森站佛朗基銅像

⮚ 航海王陽光號列車乘車資訊：

購票方式：與普通列車相同，無法事先訂位，下車時將車費投在「運賃箱」即可

運行期間：週四至週日、假日 。單日共有3個班次

票價：成人 490 日圓，兒童 250 日圓（立野站 － 高森站）

⮚南阿蘇鐵道

前往交通資訊：

1.JR「熊本站」搭乘「豐肥本線」（宮地方向），「立野站」換乘。(費用1130日圓)

2.JR「熊本站」搭乘「豐肥本線」（肥後大津方向），「肥後大津站」轉乘「豐肥本線」（宮地方向），「立野站」下車。(費用1130日圓)

3.從「阿蘇熊本機場」搭乘九州產交巴士「快速高森號」或「特急高森號」在「高森中央」站下車。徒步至高森站(乘車時間約50分，費用1010日圓)

網址：https://www.mt-torokko.com/

熊本新玩法2

超人氣阿部牧場直營ASO MILK FACTORY 精緻鮮奶製品美食伴手禮 玫瑰園浪漫滿屋

ASO MILK FACTORY

阿蘇地區全新景點「ASO MILK FACTORY」，是推出人氣牛奶品牌「ASO MILK」的阿部牧場直營旗艦店，內有咖啡廳和餐廳，提供使用阿蘇的新鮮牛奶製成的各種美食和伴手禮。

ASO MILK FACTORY

ASO MILK 的牛奶和優格，追求高品質新鮮牛奶的美味，天然的甜味廣受好評，受國際味覺審查機構三顆星認證。旅客在「ASO MILK FACTORY」的商店，就可以買到這些優質乳製品，還有自製起司做成的甜點。

ASO MILK FACTORY Baum Soft

在「ASO MILK FACTORY」的咖啡廳，可以享用「ASO MILK」霜淇淋、義式冰淇淋、甜點及飲料等。 在這裡特別推薦「 Baum Soft」，在商店販售的年輪蛋糕「ASO MILKUCHEN」上放滿霜淇淋，是這家店限定的人氣甜點。

ASO MILK FACTORY

在餐廳可以品嘗使用ASO MILK起司製作現烤的披薩，這是「ASO MILK FACTORY」才有的獨家料理。

ASO MILK FACTORY現烤披薩

園內還附設「玫瑰花園」（ROSE GARDEN），圓頂溫室與庭院種植了750 種玫瑰，約有 4000 株相當壯觀。英國玫瑰等鮮花在園區盛開色彩繽紛，春季和秋季為最佳的賞花期。

ASO MILK FACTORY玫瑰花園

「ASO MILK FACTORY」還設有遊客可以參觀的「起司工房」，另外也有採草莓區域（草莓園開放體驗為12月下旬～5月上旬），還可購買各種特色伴手禮等，是享受多重樂趣的好去處。

ASO MILK FACTORY採草莓區

ASO MILK FACTORY

地址：熊本縣阿蘇市小里781

開放時間：9:30～18:00

玫瑰花園開放時間：9:30 至 17:00（圓頂溫室10:00開放，最後入場時間為16:30）12月～4月 / 8月～10月中旬期間閉館

2024年採草莓體驗為3/1(五)開始開放

公休：全年無休（請旅客事先在官網確認是否臨時休館）

交通：自JR「阿蘇站」搭乘「九州產交巴士」約20分，在「HANA阿蘇美入口」公車站下車（車費300日圓），步行3分。

https://asomilk.com/

熊本新玩法3

阿蘇中岳火山口 近距離體驗大自然奇觀

中岳

在長達約18公里，南北長約25公里的屈指可數的「破火山口」聳立的「阿蘇五岳」之中，「中岳」是至今仍在活躍的活火山群，從巨大的噴火口旁眺望，可以近距離看到濃烈的白煙噴發的壯觀景色，感受大自然的生命力。在此提醒旅客，如果火山活動活躍時，恐怕無法靠近火山口，前往前請務必事先確認。

阿蘇五岳-中岳

火山口巴士

火山口巴士－可搭乘可愛的熊本熊彩繪巴士一起去冒險吧！

草千里浜

阿蘇中岳火山口附近還有大草原「草千里浜」美麗景色，若對自然科普感興趣的旅客可以前往「阿蘇火山博物館」，更深入了解火山相關知識。

阿蘇中岳火山口

地址：熊本縣阿蘇市黑川字阿蘇山

交通：

1.自JR「熊本站」搭乘「豐肥本線」經「肥後大津站」至「阿蘇站」， 車程約1小時30分，1,130日圓

2.到JR「阿蘇站」後轉乘「九州產交巴士 阿蘇火口線」，「阿蘇山上終點站」（阿蘇山上ターミナル）下車，車程約35分，費用為730日圓

3.自「阿蘇山上終點站」搭乘至「火山口巴士」（火口シャトル，熊本熊彩繪巴士）在火山口站下車，車程約5分，費用為600日圓

住宿推薦

新開幕「熊本阿蘇萬豪萬楓酒店」（Fairfield by Marriott Kumamoto Aso）

熊本阿蘇萬豪萬楓酒店

「熊本阿蘇萬豪萬楓酒店」（Fairfield by Marriott Kumamoto Aso）於 2023 年 11 月 6 日開幕，是萬豪萬楓酒店－道之驛計劃系列的第29家、在熊本的第一家飯店。

熊本阿蘇萬豪萬楓酒店

「熊本阿蘇萬豪萬楓酒店」鄰近「道之驛阿蘇」及「 JR阿蘇站」，由此前往阿蘇山觀光相當方便。全館共有 93 間客房，部分客房可眺望阿蘇山雄偉壯麗的景色。

熊本阿蘇萬豪萬楓酒店

熊本阿蘇萬豪萬楓酒店

如果住宿於「熊本阿蘇萬豪萬楓酒店」，推薦可順道造訪販售各種阿蘇和熊本特產品、當令蔬果、乳製品及甜點等的「道之驛阿蘇」。

熊本阿蘇萬豪萬楓飯店（Fairfield by Marriott Kumamoto Aso）

地址：熊本縣阿蘇市黑川1407-1

交通：

1.從JR「熊本站」乘坐「豐肥本線」（往宮地方向）於「阿蘇站」下車

2.從JR「熊本站」乘坐「豐肥本線」（往肥後大津方向）至「肥後大津站」下車後，轉乘「豐肥本線」（往宮地方向）於「阿蘇站」下車

車程：約1小時30分，票價為1,130日圓。

網址：https://www.marriott.com/ja/hotels/kmjfi-fairfield-kumamoto-aso/overview/

道之驛阿蘇

營業時間：9:00-18:00※將因季節有所變動請注意

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300602