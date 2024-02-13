2024秋葉原美食購物推薦！「AKIBA TOLIM」吃燒肉壽司到買衣服一網打盡

你正在規劃到秋葉原旅行嗎？講到秋葉原商圈，一定會先聯想到女僕咖啡廳、各式遊戲中心以及琳琅滿目的動漫周邊商店，說是東京最有特色的商圈也不為過。但是，時至今日秋葉原已不再只是御宅族們的天堂！隨著秋葉原的當地人與觀光客人流量日益增加，越來越多人會來這邊進行日常購物消費與美食探索。今天跟我們一起來到與筑波快線的秋葉原站緊密相連的AKIBA TOLIM，進行一場完美的休閒購物與美食之旅吧！在這個相當便利的秋葉原購物中心內，你可以看到擁有日本高人氣的服飾品牌、生活選品以及高人氣日式餐廳。接下來就為各位介紹在AKIBA TOLIM中的私心清單，跟我們一起在日本的御宅族聖地中，輕鬆地逛街購物吃美食！

AKIBA TOLIM​ (アキバ・トリム)

地址：東京都千代田区神田佐久間町1-6-5

大眾交通：

JR秋葉原站中央口出站，右轉即達

筑波快線 秋葉原站A1出口

官方網站

買衣服買雜貨：無印良品 MUJI

極簡主義愛好者或是喜歡日系簡約風格的朋友，對無印良品肯定不陌生吧！實用耐看的日本製品就是他們家的魅力所在。在AKIBA TOLIM中有一整層的無印良品專賣店，人氣商品任你挑選！從傳統日式零食、速食麵、飲品到咖哩等異國料理包應有盡有。無印良品的商品通常會因應季節做變換，經常會出現季節限定的零食，來日本旅行的時候順便試試看新口味吧！

無印良品以一貫的極簡主義和低調的設計風格而聞名，無論是在服裝、家居用品、文具，甚至是化妝品方面，其簡約又具高度的設計感都能脫穎而出。在過去的幾個月中，他們的護膚產品線也換上全新的面貌，魅力大幅提升。他們的鞋子也相當舒適，非常適合成為東京每日兩萬步之旅的秘密武器。從洗漱產品到小小的裁縫工具，方便遊客攜帶的旅行尺寸商品也是面面俱到。另外，無印良品的硬殼行李箱也是人氣品項之一，如果血拼買到原本的行李箱裝不下，入手一個也OK！

MUJI (無印良品) ・ 3樓

營業時間: 11:00 - 21:00

官方連結：品牌官網・AKIBA TOLIM門市官網

買衣服：Maker's Shirt 鐮倉

你正在尋找高品質的日本服飾品牌嗎？Maker's Shirt 鐮倉誕生於東京南部的海邊城市——鐮倉，是道道地地的日本本土品牌，專注於製作男女款的精緻定制服裝。位於AKIBA TOLIM中的Maker's Shirt 鐮倉精品服飾店，提供的不僅僅只是正裝襯衫，還有休閒上衣、毛衣、配飾，甚至是全面定制的夾克與褲子都能製作，並且每週都會以小批量的方式引進新產品。（換句話說，這個品牌不斷設計新風格的商品，因此當你前往時，本文介紹的商品有可能已經停售。）

Easy Care系列是Maker's Shirt 鐮倉旗下的人氣經典商品。這系列的襯衫以其舒適的布料結構及獨特線材為基礎，使用不容易起皺的面料製作，剪裁有加不說舒適度和實用度都頗受日本商務人士好評。Easy Care材料各自具有不同的優勢，針織襯衫的特點可能是觸感特別柔軟，而進階版的PALPA衫則使用將棉線包覆在聚酯芯上的線，使商品擁有出色的速乾性和舒適觸感。

店員身上所穿的Vintage Ivy Collection也相當值得一看。這是由英國藝術家Graham Marsh所構思，仿造出60年代常春藤學院復古風，呈現出輕鬆且時尚的休閒風格。另外，Maker's Shirt 鐮倉也有提供特別訂製的服務，只是製程至少要兩週以上的時間，若有計劃在日本逗留半個月以上，或是有朋友在日本的話，可以規劃前往Akiba Tolim的門市訂購。

Maker's Shirt 鐮倉 (メーカーズシャツ鎌倉) ・2樓

營業時間：11:00 - 21:00

官方連結：品牌官網・AKIBA TOLIM門市官網

買衣服：GU

GU就是UNIQLO優衣庫的姊妹品牌，風格更為年輕，對最新的快時尚潮流較為敏感，價格則比UNIQLO優衣庫稍微更親民。如果你想在衣櫃中加入日本最新的時尚潮流，購買日本時下最流行的服裝款式，到GU是不會錯的！

就這個秋冬季，GU秋冬主打寬褲或降落傘褲搭配保暖外套的中性穿搭風格。GU的絨毛外套每年都很受歡迎（也很推薦羽絨外套喔），而今年特別受歡迎的是直筒剪裁的毛呢大衣。如果你喜歡可愛的睡衣或家居服，千萬別錯過GU超級可愛的棉花糖絨毛帽T睡衣套裝！（尤其是熊貓套裝很受歡迎，而今年（2023-2024）還推出了以小羊套裝。）

GU (ジーユー)・ 4樓

營業時間：11:00 - 21:00

官方連結：品牌官網・AKIBA TOLIM門市官網

吃壽司：築地壽司好（築地すし好）

提到日本旅行，絕對不能錯過從魚市場新鮮直送的壽司，而在東京吃壽司，更不能錯過以握壽司為大宗的「江戶前壽司」。由壽司師傅捏好的醋飯上，放上新鮮的生魚片，不僅能嚐出海產的鮮美，與醋飯的搭配讓口感多了更多層次。而這樣的美食享受，在Akiba Tolim中的壽司店在築地壽司好中，就能享受——他們使用的是來自豐洲市場的新鮮食材，並有專業的壽司師傅用心製作！

築地壽司好的店內菜單，基本上都有中文翻譯和圖片，且標示可能導致過敏的食材。且菜單內容包括不少拼盤組合，特別適合第一次在日本吃壽司，不知道該從何點起的朋友。例如上圖的特上握壽司拼盤就會是不錯的選擇。當然現場的壽司師傅大多都會建議你點鮪魚（特別是五貫鮪魚拼盤），因為鮪魚在東京能賣到很不錯的價格，所以來自日本各地新鮮優質的鮪魚，會齊聚東京的豐洲市場，而店內的鮪魚自然也是出自豐洲市場，所以⋯⋯點下去就對了！

當然，如果想品嚐更多種類的壽司，廚師也會推薦你一些較冷門的品項！比方說新鮮的帆立貝口感柔嫩，鮮甜可口。以及店內的「光物（銀皮魚）」，它們通常是以醋醃漬過，吃起來口感Q彈而清爽。店內全品項都可以點單（一貫），讓大家可以全然依照喜好自由點單！

築地壽司好 (築地すし好) ・ 5樓

營業時間：11:00 - 22:00

※最後點餐時間為關店前30分鐘。

官方連結：餐廳官網・AKIBA TOLIM門市官網

吃日式燒肉：燒肉TORAJI（燒肉トラジ）

如果想要享受稍微奢侈一點的午餐或晚餐，就到日本人也常造訪的「燒肉TORAJI」品嚐霜降和牛燒肉吧！在日本，通常吃燒肉都是慶祝的場合居多，不過對於來旅遊的朋友來說，旅遊本身就是一種慶祝吧。在AKIBA TOLIM的燒肉TORAJI中有獨立包廂，和朋友聊天談笑起來更加自由一些。而店內提供優質和牛，其絕妙的肉質與入口即化的口感，保證讓你吃出滿心的微笑。

不僅燒肉，燒肉TORAJI的菜單也有其他豐富的主食、小菜等品項，包括沙拉和牛肉壽司等，但主角無疑就是頂級的黑毛和牛。店內基本上採自助式燒肉，也就是說大家可利用餐桌上的烤爐自己燒烤食材品嚐。如果你本身對烤肉沒什麼研究，不知道該選擇哪個部位，推薦可以試試看「特選黒毛和牛TORAJI拼盤」。這款拼盤提供了4種部位的和牛，可以充分品嚐到和牛的各式口感和風味（包括沙朗牛排、兩種肩脊肉、特選去骨牛小排等4種肉品）。而且，搭配燒肉TORAJI原創的燒肉醬汁（另外還有新鮮水果製成的果泥醬汁），可完美提升和牛的美妙滋味。

燒肉TORAJI (焼肉トラジ) ・5樓

營業時間：11:00 - 15:00 / 17:00 - 23:00

※最後點餐時間為關店前30分鐘。

官方連結：餐廳官網・AKIBA TOLIM門市官網

吃甜點：Pie Mania

如果想來點下午茶或餐後甜點，不妨順道前往位於Akiba Tolim一樓的Pie Mania。這家小店，是神戶百年烘培老店餐廳「神戸屋」的新品牌。原本就以各式美味的烘焙點心而聞名的神戶屋，發現之前蘋果派常受到客人們的高度好評，因此決定開設一家分店專賣蘋果派。Pie Mania只販售現烤的迷你蘋果派，想吃蘋果派，這家店絕對是首選。

Pie Mania的蘋果派是根據世界各地蘋果點心的食譜作為靈感製作而成，主使用酥脆的酥皮包裹著充滿香甜蘋果塊的奶油卡仕達餡料。在此基礎上，他們還開發了更多特別的口味，選擇很多樣！每種派都充滿了豐富的蘋果和卡士達奶油，抹茶口味則有香氣濃郁的抹茶奶油和抹茶粉，而馬斯卡彭起司口味上則有香甜的馬斯卡彭乳酪作為配料。其中最受歡迎的是「蘋果蘋果（りんごリンゴ）」口味，不僅派中有蘋果，派上也有蘋果，散發出迷人的蘋果肉桂香氣。

目前Pie Mania只有在AKIBA TOLIM才有門市，所以如果你甜點控，特別是喜歡蘋果派的話，不要錯過！

Pie Mania (パイ マニア) ・ 1樓

營業時間：10:00 - 21:00

官方網站：品牌官網・AKIBA TOLIM門市官網

就在秋葉原站旁的AKIBA TOLIM，聚集了眾多日本品牌和迷人的美食菜單，是到訪秋葉原時購物吃飯的好選擇之一。無論你是衝著秋葉原電氣城或是宅宅聖地的大名拜訪秋葉原，想要順道買衣服買雜貨吃日本美食，在AKIBA TOLIM都能實現。簡而言之，AKIBA TOLIM絕對是能讓你在秋葉原實效超有效率購物的好地方！造訪秋葉原時，不妨去走走囉。

想要進一步感受現場氛圍？看影片就對啦～

延伸閱讀：日本藥妝購物新手採購推薦 買買長輩晚輩全家開心

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」