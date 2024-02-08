東京BEAMS買衣服 從美式休閒開始的時尚生活選品店

所謂的「選品店」，是指以其獨到的品味和眼光，自世界各地將從服飾、鞋襪包包首飾等配件，再到生活雜貨等商品購入後再販售的店。這樣的零售模式，這麼些年來已經在全球範圍內極具人氣。而在全球各大城市中的街道上，總能見到一兩家這樣選品店。

不過，這樣的風潮最早是從哪裡刮起來的呢？它的原點，若要說是日本的選物品牌BEAMS，也不會有人有意見的。

BEAMS誕生於1976年，可說是因應時代潮流的變遷下誕生的品牌。1960年代日本經濟穩定成長，讓當時的民眾生活有了不少餘裕，而當時的一群青年人在見識了當時對世界時尚潮流、音樂文化產業擁有強大影響力的美式文化，同時也受到它的影響下，開始對其產生了憧憬。

BEAMS最早是從位於原宿的一家小店「American Life Shop BEAMS」起家的，那時候透過與時尚雜誌的合作，購入並介紹印有美國大學LOGO的長袖大學衛衣、牛仔褲等，並受到了熱烈反響，就此逐漸打開美式休閒時尚在日本的市場。

在那之後，BEAMS帶起的那股，以美國單品與日本街頭感性相結合而成的所謂「美式休閒時尚（アメカジファッション）」風格成形，而BEAMS的選物品味無意也成了該時尚的領頭羊，透過許多專業買家從世界各種大大小小的品牌品項的購入，逐漸成長為搜羅許多品牌風格好物的大型時尚企業。

位於日本時尚人士聚集的銀座的BEAMS GINZA，擁有從商務風到休閒風的多種選擇，適合各個年齡段的男女，提供包括BEAMS、BEAMS PLUS等品牌、女裝系列Ray BEAMS、BEAMS BOY，以及商務風格的BEAMS F等，商品種類豐富齊全。還有進口選物的International Gallery BEAMS，能見到嬰兒服裝、童裝、室內裝飾用品、銀飾品等多種商品。

BEAMS GINZA（ビームス 銀座）

地址：東京都中央区銀座4-4-1 2-3F

營業時間：11:00~20:00

官方網站

經典款式：BEAMS LOGO連帽衛衣T恤

美式休閒時尚風格中的基本款，當屬長袖衛衣T恤。就是在街頭風超大寬鬆風格的流行下，更顯得BEAMS的這款長袖衛衣T恤的獨特魅力——雖然是美式風格，尺寸對亞洲人來說卻很合適。

推薦款式：Made in Japan系列

1999年誕生的BEAMS PLUS，是BEAMS眾多子品牌中最能精準詮釋它創立以來打造起來的「美式休閒風格」為何的品牌。旗下商品包含了原創品牌商品，特別是日本製的高品質商品，以及進口品牌、婚紗服、雜貨等，完美繼承了BEAMS流中最酷的美式時尚，並持續追求著經久不衰的休閒風格。

推薦款式：龍年的橫須賀夾克

BEAMS BOY是BEAMS旗下特別受歡迎的女裝品牌，旗下商品一如其品牌名一樣，加入了不少「男孩氣」，例如會將軍用風等正男裝元素，透過獨特的感性應用於女裝設計上，開發出帥氣不失可愛的多種商品。

來到BEAMS GINZA，你可以在BEAMS BOY這裡找到龍年特別商品，包括帥氣的橫須賀夾克和托特包。這上面印著的日本狂野系男子們喜愛的龍與花的圖樣，以格外可愛的刺繡圖樣呈現，在這2024年的龍年可說是非常應景呢。

喜歡到日本買衣服的朋友，相信不少人都會在事前就會把想要拜訪的店或OUTLET先整理好列下來，不過不管有沒有事前列出來，不妨都找機會到BEAMS去看看吧。那裡不僅能選購衣服，還能找到一些時下話題性或超人氣的商品喔。

BEAMS X JAPANKURU 2024年2月期間限定的特別優惠券

日本經典選物品牌BEAMS和JAPANKURU合作，針對來到日本的外國遊客發行了2月限定的特別優惠券。

自2/1起，在日本的BEAMS門市中購物，結帳時若主動出示上面的優惠券圖片，就能在享受免稅優惠（10%）的同時，再加碼享受95折優惠。

※不排除部分商品及特定門市中無法使用，結帳前可先向店員確認。

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