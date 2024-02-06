九州自由行旅人必看！熊本賞櫻整理筆記，直飛熊本6大賞櫻美景

九州熊本縣擁有絕美的自然景觀與文史遺跡，迎向2024春天櫻花季的盛開，告訴你7個絕美的賞櫻勝地，歷經4百多年仍盛開的最大級別櫻花樹，多達3千多棵的櫻花一同綻放，粉色妝點各地名勝古蹟，直飛熊本欣賞櫻花多樣的美。

1. 台北直飛熊本，說走就走！

中華航空、星宇航空從台北直飛－熊本，讓旅人可以盡情體驗熊本盛開的櫻花魅力。近年熊本豐富的觀光資源，已成為許多旅人的旅日首選，開闢台北－熊本航線後，玩熊本行程變得更順暢方便。

2. 2024熊本賞櫻何時去？

九州歷年的櫻花開花日期大約落在3月下旬至4月上旬，熊本的櫻花滿開日平均為4月1日，去年則是3月29日，今年受到暖冬影響，滿開與開花日期預測可能比往年來得早，旅人們記得參考國土交通省氣象廳的櫻花預測，可以更準確掌握開花狀況喔！※2024年熊本縣櫻花開花日期預計在3月23（不是滿開）

3. 熊本縣3月賞櫻好去處

①象徵南阿蘇的「一心行大櫻」（南阿蘇村） 南阿蘇寶藏一心行大櫻。

南阿蘇最大級別的櫻花樹，被金黃色的油菜花田簇擁著，與山櫻花同時盛開。據說在1580年，矢崎城的城主為了弔唁戰亡的家臣而種下這棵樹，願將感念之情一心一意傳遞給逝去的靈魂。

一心行大櫻曾遭雷擊與颱風侵擾，經過4百多年，如今仍綻放著幸福的花朵，建議旅人可以提早上午前來賞花，避開人潮靜心感受。

INFO

地址：熊本縣阿蘇郡南阿蘇村中松3226-1

交通：1.乘坐JR熊本車站在肥後大津車站轉至立野車站下車 2.換成南阿蘇鐵道(高森方向)至中松車站下車 3.徒步18分鐘即達

觀賞季節：約3月下旬～4月上旬

品種：山櫻

停車場：有

營業時間：24小時

公休日：無

入園票：免費

網址：https://kumamoto.guide/tw/spots/detail/10228

②三千櫻齊放「菊池公園」（菊池市） 三千櫻齊放－菊池公園。

3,000棵櫻花佈滿了菊池市的菊池公園裡每個角落，沿著菊池神社步入櫻花隧道十分夢幻，到了夜晚還有燈籠點亮，將井吉野櫻與山櫻不同的姿態完美呈現。公園周邊也會舉辦「菊池櫻花節」，美食市集等各種活動，讓旅人感受當地文化的薰陶。

INFO

地址：熊本県菊池市隈府

交通：1.熊本車站前2號月台搭乘前往菊池溫泉的巴士 2.菊池温泉・市民廣場前下車徒步1分鐘

觀賞季節： 3月下旬～4月上旬

數量：約3,000棵

品種：染井吉野櫻、山櫻

停車場：有

營業時間：24小時

公休日：無

入園票：免費

官網：https://kumamoto.guide/spots/detail/10231?via=sweets&via_page=brand%2Ffoods%2Ffoods_08.html

③粉色點綴的難攻不破－「熊本城」（熊本市） 難攻不破－熊本城。

日本三大名城之一的熊本城，曾在2016年的熊本地震遭受重創，經過5年的修復，天守閣已翻新。這座已有4百年歷史的熊本城，與800棵櫻花相依的絕美景致，是旅人不可錯過的名勝。

除了熊本城特有的城牆「武者返」，沿著熊本城周圍的坪井川河畔漫步，，也值得旅人花時間慢慢欣賞。熊本城在櫻花時節也特別開放至夜晚，旅人記得留意今年夜櫻點燈的時間。

INFO

地址：熊本市中央區本丸1-1

交通：到二之丸廣場 1.搭乘熊本城周遊巴士PASS（Shiromegurinしろめぐりん）至「熊本城二之丸停車場（熊本城二の丸駐車場）」下車即到達。 2.搭乘熊本市電至「熊本城市役所前」下車，穿過櫻之馬場城彩苑内步行約15分鐘。

觀賞季節：3月中旬～3月下旬～4月上旬

數量：約800棵

品種：染井吉野櫻、山櫻

營業時間：AM9:00～PM5：00（入園至PM4:30止）

公休日：年末12月29日～12月31日

電話：+81-(0)96-352-5900

入園票：大人800日圓/中小學生300日圓

停車場：有

網址：https://kumamoto-guide.jp/tw/spots/detail/122

④櫻花簇擁的小小富士山－「水前寺成趣園」（熊本市） 水前寺成趣園－築山。

回遊式庭園裡一座人造山「築山」好像小小富士山，春天時盛開整座庭園的櫻花樹環繞著，趣味橫生。水前寺成趣園為國家指定名勝史跡，是熊本歷代王朝鍾愛的庭園，引入阿蘇山泉水的水前寺江津湖湧水群，更被認定為平成名水百選之一。

INFO

地址：熊本市水前寺公園8-1

交通：1.搭乘熊本市電至「水前寺公園」下車後步行約4分鐘 2.搭乘JR豐肥本線至「新水前寺站(新水前寺駅)」下車後步行約10分鐘

觀賞季節： 3月中旬-3月下旬-4月上旬

數量：約150～160棵

品種：染井吉野櫻、山櫻、八重櫻

營業時間：08:30～17:00（入園至16：30止）

公休日：無

電話：+81-(0)96-383-0074

入園票：大人400日圓/中小學生200日圓

停車場：有

官網：https://kumamoto.guide/tw/spots/detail/12351

⑤滿街吉野櫻花雨「健軍自衛隊大道」（熊本市） 健軍自衛隊大道。

搭乘熊本市電至終點站「健軍町」下車，即是長達1.5公里的健軍自衛隊大道，3百多棵的吉野櫻齊排綻放十分壯觀，每年舉辦健軍櫻花祭封路，讓行人可以盡情沈浸在紛飛的粉色花瓣雨裡。

INFO

觀賞季節：3月下旬～4月上旬

數量： 約300棵

品種： 染井吉野櫻

健軍櫻花祭舉行時間：2024年3月31日11點至17點（雨天可能會取消祭典，當天早上8點會公布）

停車場：無（可搭乘熊本路面電車－市電至建軍町站步行）

網址：https://kumamoto.guide/spots/detail/12395

⑥漫步河畔賞櫻「人吉城遺址」（人吉市） 九州小京都之美－人吉市.球磨川。

熊本縣南部因為曾遭受豪雨，目前大眾交通較為不便，自駕的旅人若到熊本縣南部賞櫻，「人吉城遺址」種滿了230棵染井吉野櫻，沿著日本三大急流之一的球磨川河畔漫步賞櫻，或是從船上賞櫻也別有一番風趣。

日本百名城之一的人吉城遺址，為國家指定歷史古蹟，具「九州小京都」之美譽，園內的相良護國神社也開滿了櫻花。※交通開通後，可至JR人吉車站步行20分鐘即達。

INFO

地址：熊本県人吉市麓町

交通：熊本市區開車約60分鐘

觀賞季節：3月中旬～3月下旬～4月上旬

數量：約230棵

品種：染井吉野櫻

營業時間：24小時

公休日： 無

入園票：免費

停車場：有

官網：https://kumamoto.guide/spots/detail/11630

⑦望海日落奇岩賞櫻美景「十三佛公園」（天草） 奇特岩石－妙見浦大象岩石。圖片來源｜天草寶島觀光協會

從市區租車自駕約2個小時40分鐘左右，便會抵達天草的十三佛公園。一路上一望無際的海與約200棵沿海櫻花樹相襯，是日本少見的奇景。從十三佛公園還可以眺望奇特岩石－有如大象形狀的岩石佇立在海上。到了傍晚欣賞夕陽把海洋染成一片橙色如夢幻場景。

奇特岩石－妙見浦大象岩石。圖片來源｜天草寶島觀光協會

INFO

地址：熊本県天草市天草町高浜北

交通：熊本市區開車約160分鐘

觀賞季節：3月下旬～4月上旬

數量：約200棵

品種：染井吉野櫻

停車場：有

官網：https://www.t-island.jp.t.aex.hp.transer.com/spot/83

4. 結語

熊本多樣的賞櫻景點與文史遺跡，充滿了春日獨有的朝氣與幸福氛圍，快搭上直飛熊本的班機，捕捉那些旅途中珍貴的吉光片羽吧！

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300598