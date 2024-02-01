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今年情人節就送迪士尼主角的巧克力吧！Disney Store x GODIVA聯名巧克力來囉

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

你準備好情人節禮物了嗎？說到情人節就要送巧克力，日本迪士尼特別和巧克力大廠GODIVA合作，推出一系列的巧克力禮盒與周邊商品。

特別的是周邊商品更以巧克力的可可色為設計，將迪士尼主角們紛紛換上可可色新包裝？！一起來看看吧！

Disney Store x GODIVA聯名巧克力

米奇@=三層禮盒組 （ミッキー チョコレート・クッキー スイーツセット） 7,800円

華麗的三層巧克力禮盒，第一層為上掀蓋設計，二三層為抽屜式設計。

第一層有6個像珠寶一樣閃閃發光的巧克力，第二層為6個印有米奇造型的巧克力，最後一層為牛奶巧克力餅乾與黑巧克力餅乾。不論是買來送禮或是犒賞自己都非常適合！

米奇綜合巧克力禮盒（ミッキー チョコレート アソートメント 缶入り） 3,600円

6顆裝的綜合巧克力，有可愛的米奇造型、星星、月亮等等，米奇的口味是牛奶榛果巧克力、星星是核桃蜂蜜薑巧克力、月亮是橘子黑巧克力，其他還有開心果、杏仁與舒芙蕾巧克力，讓你一次品嘗多種口味～

米奇/維尼 迷你愛心G Cube巧克力禮盒（ミッキー/プーさん チョコレート G キューブ アソートメント ミニハート缶） 1,800円

用迷你愛心禮盒傳遞你的心意吧！

禮盒有米奇和維尼兩款造型，米奇禮盒為牛奶、黑巧克力與限定的白巧克力組合，維尼禮盒為牛奶、黑巧克力與限定的焦糖口味，不僅能讓對方吃甜甜，還能收藏到這款特別的質感愛心盒子！

米奇夾心酥巧克力禮盒（ミッキー サブレショコラ） 4,200円

夾心酥禮盒內含三種口味，分別是可可亞、草莓牛奶與香香黑巧克力，一口的大小與獨立包裝，方便食用。

維尼巧克力&收納包禮盒組（プーさん チョコレート ポーチセット） 2,900円

維尼控們在哪裡～最值得購買的巧克力禮盒非尼莫屬啦！包含6個維尼造型巧克力與一個收納包，讓你收納小物隨身帶著走～

可可色維尼娃娃鑰匙圈（プーさん ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン） 2,200円

巧克力可可色的維尼娃娃，是不是超級特別呢～娃娃背後有緞帶與扣環，可以掛在包包上背出門，讓大家稱羨！

米奇娃娃&巧克力禮盒組（ミッキー チョコレート アソートメント ぬいぐるみセット） 5,800円

頭上戴有形似鮮奶油造型巧克力帽的米奇，穿著精緻華麗的衣裳，配色也以巧克力色來點綴，讓米奇變得更成熟有味！

其他還有許多情人節限定的迪士尼周邊商品，快到官網看更多吧！

開賣日：2024年1月9日

販售地點：日本全國Disney store門市及Disney store線上商店

官網：https://shopdisney.disney.co.jp/special/disney-valentine.html?ex_3rd=TDS_3rd_MstRLS231226

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