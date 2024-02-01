2024日本櫻花要去哪裡看？幾月開始 | 櫻花最新預測、賞櫻景點、熱門櫻花季活動

漫天紛飛的花瓣，隨著春天的微風飄散，彷彿下雪般灑落在身上，

如果你去過日本櫻花季，可能就會覺得世界上再沒有比這裡更浪漫的地方了。

櫻花在日本人心中的意義

圖片來源：日本觀光局

或許大家會覺得櫻花是日本的國花，其實並不然，但它卻是日本票選最被喜愛的花，

因為日本櫻花的特性：經過一整年的等待，經過酷寒的冬天，迎來春天短暫的綻放，

在最盛開的花期，可能經春風一吹，就瞬間飄散，最後回歸於土地。

似乎在呼應著日本人的刻苦忍耐、只求短暫精彩、不畏生死的民族特性。

隨著日本櫻花季的到來，也意味著新生的開始，然後又是一整年的等待，再度短暫綻放、瞬間殞落、重生，

這就是日本人喜歡賞櫻的原因。也正因如此，所以日本很多地方都種滿了櫻花，並有超過千歲以上的日本櫻花樹。

日本櫻花季的由來

圖片來源：日本觀光局

日本櫻花季已延續了數個世紀，最初在約一千多年前，是日本貴族的活動，而當時賞的是梅花，

據說某年皇宮發生大火，導致梅樹燒毀，後來才改種櫻花樹。

現在，櫻花季已是平民化的活動，因為大規模的賞花活動，也吸引了世界各地的人前來日本櫻花季。

圖片來源：日本觀光局

日本櫻花季有數以千計盛開的櫻花樹，還有可與千年前古人共賞的千年櫻花樹，

這樣美麗的景象你怎麼能錯過？

2024日本櫻花季最新花期預測與推薦景點：

地點 開花日 滿開日 2024賞櫻推薦景點 東京@=櫻花季2024 3/22 3/29 黑目川、六本木、千鳥淵、上野嗯賜=@R公園@=/td> 大阪櫻花季2024 3/25 4/1 大阪城公園、造幣局、總寺院四天王寺、飛鳥博物館 京都櫻花季2024 3/23 3/31 仁和寺、哲学之道、上賀茂神社、南禪寺 名古屋櫻花季2024 3/20 3/30 鶴舞公園、高山陣屋、名城公園、山崎川四季之道 青森櫻花季2024 4/19 4/23 八戶公園、三八條公園、蘆野公園、弘前公園 札幌櫻花季2024 5/1 5/5 圓山公園、北海道神宮、手宮公園、二十間道路

圖片來源：日本氣象株式會社

日本櫻花去哪裡看？日本賞櫻必去景點推薦

1.日本東北福島縣 三春町 - 三春瀧櫻

樹齡超過1,000歲的粉紅垂枝櫻，樹高超過12公尺，枝葉範圍約20公尺。

｢瀧櫻｣是指｢瀑布櫻花｣的意思，盛開時粉紅色的花瓣會呈現絢爛的流瀑狀，與日本其它地區欣賞到的櫻花完全不同。

三春町內約有1萬株以上的櫻花樹，其中約有2,000株是枝垂櫻。整個街區都是賞櫻勝地。

最佳賞櫻月份：4月中至下旬

2.岐阜縣 本巢市 根尾村 淡墨公園 - 根尾穀淡墨櫻

圖片來源：日本觀光局

樹齡已有1,500歲，樹高超過17公尺，枝葉範圍約9.4公尺。淡墨櫻的特色在於櫻花的顏色在花蕾狀態是粉紅色的，開花時轉變成白色，飄落時變成淡墨色。據說是在西元六世紀時，由繼體天皇親手栽種。

最佳賞櫻月份：4月上至中旬

3.日本山梨縣北杜市 武川町 山高 實相寺 - 神代櫻

圖片來源：google map

樹齡高達2,000歲，樹高約10公尺，枝葉範圍約12公尺，是日本最古老最巨大的江戶彼岸櫻。

樹高與枝葉範圍不如其他千年櫻樹的原因在於它曾一度瀕臨枯死，是在2003年搶救神代櫻的推動，才恢復了生命力。於大正時代列為國家指定天然紀念物的第一號

最佳賞櫻月份：4月上至中旬

4.日本大阪城

圖片來源：日本觀光局

公認最佳的賞櫻地點，大阪城公園內有超過4,000棵的櫻花樹，最佳的賞櫻日期是3月底至4月初。

5.日本奈良縣吉野山

圖片來源：日本觀光局

圖片來源：日本觀光局

圖片來源：日本觀光局

圖片來源：日本觀光局

大約有 30,000 棵櫻花樹覆蓋著吉野山，最佳的賞櫻日期是4月上旬到4月中旬。這裡還有日本最古老的纜車-吉野山纜車。

6.東京都台東區上野恩賜公園

圖片來源：日本觀光局

種植超過1000棵櫻花樹，最佳賞櫻日期是3月下旬至4月上旬。這裡的櫻花季是全日本最大，也是最壅擠的櫻花季之一。

圖片來源：日本觀光局

圖片來源：日本觀光局

太陽西下後，點亮的燈籠照耀盛開的櫻花，上野公園櫻花壯觀的夜景，一直到深夜都還是讓人流連忘返。

7.東京目黑川

圖片來源：日本觀光局

目黑川兩側約有 800 棵櫻花樹。最佳賞櫻日期是3月下旬至4月上旬。可以悠閒地沿著河岸散步，或在這詩情畫意的地方找個舒適的角落坐下來野餐。

圖片來源：日本觀光局

圖片來源：日本觀光局

2024日本櫻花季的傳統與相關活動

1.野餐與聊天

櫻花季最普遍的就是野餐了，坐在櫻花樹下與家人或好友悠閒的聊天，品嘗櫻花季限定的季節美食：櫻花餅、櫻花冰淇淋、櫻花麻糬、櫻花麵包、花見丸子、櫻花羊羹、等讓人目不暇給的甜點。

圖片來源：和菓子の実践学校

2.品嘗日本酒

櫻花季限定的日本清酒如花見酒、純米釀、義左衛門等都會推出櫻花季限定的酒。其中最具特色的是八咫鳥櫻花酒，它是一上市馬上就會被搶購一空的季節限定酒。

3.提紙燈籠

日本櫻花季有很多地方都是開放到晚上的，天黑後提上紙燈籠，穿梭在櫻花樹間，充滿懷舊的美感。

圖片來源：橘子貓TTtrips

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日本賞櫻八天七夜行程推薦

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行程資訊

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