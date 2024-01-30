探索青森八戶市！體驗橫丁文化、美食，來場深度城市漫遊

【旅奇傳媒/日本部報導】一直以來吸引許多台灣客人的東北地區，當地的主要城市不如都會喧囂，能夠用緩慢的步調來進行深度旅行。隸屬於青森縣「八戶觀光圈」之一的八戶市位於縣內東南方，是僅次於青森市的第二大城，加上面臨太平洋，也是日本重要的漁港之一。交通方面，市內有新幹線車站及JR鐵道、青森鐵道等，距離青森機場約1.5小時，因此非常適合做為探索青森縣的門戶。八戶市致力打造一個沒有屋頂的博物館，活用在地自然資源，提供遊客從文化、美食、藝術等各方面來體驗八戶市魅力。

在地人帶路・三六橫丁

八戶自古就因港口而繁盛，也帶動了市區內以餐飲為中心發展的橫丁巷弄，其中歷史雖然最年輕，但也卻最受觀光客歡迎的，便是2002年伴隨東北新幹線八戶站開通而誕生的「三六橫丁」，也是最具代表性的一條。橫丁內的店舖眾多，面積都不大，每間都各有特色。想要盡興，也可選擇在地推出的橫丁導覽，導遊會帶著遊客參觀不同橫丁，也有代訂人氣店家等服務。

▲橫丁中的路邊攤多設有活動式拉門，因此不用擔心天候不佳。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

ODAWARA・萬鱗集團旗下美食

從販售蔬菜水果的小田原青果起家，萬鱗集團旗下現已有包含日式高級料理餐廳、甜點店等7間不同飲食店，其最大特色就是嚴選時令食材所做出的餐點。在「割烹 萬鱗」中，提供使用大量在地當季食材所做的精緻料理。地點接近本八戶站，在柄振舞祭典期間，除了用餐外還可另外預約柄振舞表演，在餐廳會場內近距離體驗祭典魅力。

▲ 割烹 萬鱗為採訪特安排的柄振舞，2月的祭典期間可另行預約安排。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

「時空」則是以「割烹 萬鱗」的「和」為發想，提供不同季節性的和風甜點店，同時期望將日本文化源源不絕的傳承，店內主打享譽海外的「抹茶」，營造寧靜的氣氛，讓人能輕鬆感受日式氛圍。時空店址就在割烹 萬鱗內，因此在後者用餐時，可提供時空的甜點。

▲為了傳承日本文化，在時空也能品嘗到深受海外遊客喜愛的抹茶。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

而 Fruit Parlor 是附設於販售各種新鮮水果的小田原青果內的咖啡店，利用各種當地產的水果，例如在台灣也受到歡迎的青森縣蘋果、八戶草莓等，還有日本各地的當季水果等，製作出各種西洋甜點。其中最人氣的就是淋上每日早上現做的新鮮草莓醬的綜合水果聖代。在現場購買的水果也能另外支付費用，請店家現切後在咖啡店裡享用；現切費用為每一個水果350日圓。

▲在 Fruit Parlor 可選擇直接品嘗新鮮的當季水果，或是各式各樣水果甜點。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

八食中心、You Tree 好逛又好吃

八食中心由魚市場及美食街組成，市場總長170公尺，集結了約60家店鋪，由於是室內型市場，因此不用擔心天候影響。在這裡能夠購買到各種生鮮乾貨、在地土產、日本酒等。推薦可在魚市場購買喜愛的海產後，至七厘村內體驗炭火現烤的美味。配合新幹線時刻，八戶站至八食中心有百元巴士接駁車，交通上非常便利。如果買不夠，還可在八戶站旁的 You Tree 一樓土產店大買特買，店內蒐羅了青森縣內各種特產品，還有投幣式的地酒試飲販賣機等。

▲八食中心搜羅了三陸海岸的各種美味海鮮跟南北貨等等，非常好逛。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲You Tree土產店內販售了約2,000種青森特產品。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

城市博物館・八戶市

八戶市意圖將該市打造成一個「沒有屋頂的大型博物館」，以集結了八戶各種觀光魅力據點「八戶門戶博物館」為首，之後陸續在2016年開館的八戶圖書中心、2018年成立的「八戶町庭廣場」及2021年開幕的八戶美術館等，可說都成為這個巨大無圍牆的博物館的其中一景。

▲八戶門戶博物館的外觀十分吸睛。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

濱市場 Minatotto

濱市場 Minatotto 位於日本最大規模的早市「館鼻岸壁朝市」旁，販售八戶港捕撈的新鮮漁獲。市場內附設的食堂提供遊客可以自己選擇配料的「Nokkero丼」，想吃什麼就自行挑選，因此非常受到歡迎。

▲將想吃的配料放在竹篩上，選擇飯跟湯品就完成了獨一無二的 Nokkero 丼。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

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