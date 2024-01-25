大阪環球影城任天堂又有新園區了！「咚奇剛國度」2024年春天即將開幕
【撰文:窩日本快訊/窩日本】
大阪環球影城在推出超級任天堂世界後，每天都吸引大批觀光客前往，最近大阪環球影城官方又有新的宣布，那就是預計在2024年春天將在任天堂園區開設全新設施「咚奇剛國度」！
全新冒險遊戲「咚奇剛國度」大阪環球影城新登場！
為了打造咚奇剛國度，超級任天堂世界的園區將擴大 1.7 倍的面積來打造！
咚奇剛國度是以任天堂發行的遊戲「咚奇剛」為主題，咚奇剛首次出現是在1981年的電玩遊戲中，他是一隻強壯的大猩猩，或許大家更習慣他以前的名字「大金剛」。
一腳踏入野生綠意茂密蔥鬱的異質空間！玩家們將進入咚奇剛與夥伴們所居住的叢林內，乘坐著礦車從黃金神殿飛奔而出，在礦山內展開一段刺激狂野的冒險旅程。
園區將結合嶄新的科技技術，讓所有人來到咚奇剛國度都可以身歷其境，用全身參與這場精彩的冒險挑戰。
除了設施外，在園區叢林的正中央還會設置美食與周邊商品的區域，雖然官方目前還沒釋出太多消息，但想必已經讓許多人迫不及待啦！
小編溫馨提醒大家，因為咚奇剛國度位在任天堂世界園區內，若管制後沒有「區域入場保證券」、「區域入場號碼券／抽籤券」等就無法進入哦！
官方網站：https://www.usj.co.jp/web/zh/tw/areas/super-nintendo-world/donkey-kong-country
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