觀光巴士1日遊！從名古屋玩到下呂温泉 還有「祈求料理進步」的超特別寺廟

跟著 YUMEKO 於 2023-12-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 岐阜縣、下呂溫泉合掌村、溫泉飯店 水明館。

從名古屋搭乘一日觀光巴士至下呂温泉

第 1 天

岐阜縣 | 2 小時

這次參加了從惠那至下呂的觀光巴士一日行程，一路從名古屋先搭乘電車至惠那，途中休息站經過日本第二多道の駅的岐阜縣，在這品嚐道地新鮮午餐，這邊商品部還有販賣野餐，看到很特別的綠色的番茄，不是沒有熟，是真的這個顏色。和巨大無比的蔥，在冷藏庫還看到竟然有賣蟬蛹和蟋蟀，真的算滿特別的。

岐阜的道の駅中餐價格大概一千兩千日圓左右就能吃到很新鮮的蔬菜料理，這邊的甜點更特別，竟然是番茄配上霜淇淋！番茄軟軟甜甜和冰淇淋搭起來，我是不太行，但旁邊友人吃的很開心。算是滿特別的冰品。

下呂溫泉合掌村 | 2 小時

接著搭巴士前往下呂，大家知道白川鄉有合掌村，但是下呂這邊也有合掌村，雖然下呂合掌村數量沒有白川鄉的多，只有十座合掌村左右不過都是從白川鄉搬運過來的。而且這邊的價格也沒有像白川鄉合掌村進去參觀一個需要¥400-¥500左右，在下呂合掌村的只需要¥800還能在裡面欣賞藝妓表演和近距離接觸。這裡面雖然沒有白川鄉合掌村大，不過有趣的是在裡面還有一個特別的寺廟「祈求料理進步的寺廟」需要左邊甩甩右邊甩甩最後再回到左邊，就可以祈求以後不愁吃穿。

溫泉飯店 水明館 | 1 小時

晚上我們選擇入住在下呂温泉的老字號酒店「水明館」。昭和7年開業的水明館，一共有4棟設施，其中有三座大浴場，無論住宿在哪一館都能使用所有的溫泉浴池。直接在飯店裡就能盡情享受有「美人湯」美譽的下呂溫泉。

傍著飛驒川沿岸並立的4棟建築所組成的老字號旅館，其中3棟建築都各自擁有大浴池，可以自由往來。雖然已是有歷史的飯店，但房間卻非常乾淨，住起來很舒適。房間內擺放兩張單人床還有一個小小的榻榻米客廳，打開窗可以欣賞到整面山頭。

第 2 天

水明館 山水閣 | 2 小時

隔日早餐是自助式，光是小菜總類非常多種，還有分成西式和和式。早餐還能吃到鬆餅，特別的是這邊的蘋果汁是黃色的，現打果汁非常濃郁。11:00check out後還能把行李放在櫃檯。

猿寶寶七福神社 | 1 小時

隔天我們去下呂商店街走走，雖然下呂老街沒有到很長，但旁邊都有很多特色的店家，從飯店走過來猿寶寶七福神神社大約七分鐘就可以到達，裡面擺設了各式各樣的猿寶寶，大雕像外裡面還有神社，超好拍照，抵達時裡面還有一棵正在見頃的紅葉，和商店裡有很多周邊商品在這可以停留三個小時左右。

下呂温泉街 | 2 小時

下呂老街各處都是猿寶寶的圖樣，而且還有很多的足湯可以免費泡

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