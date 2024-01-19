「自行車友善城市」茨城縣土浦市–利用「筑波霞浦林林單車道」來一場自行車旅行吧！(下)

【撰文:Shinon／窩日本】

延續"「自行車友善城市」茨城縣土浦市–利用「筑波霞浦林林單車道」來一場自行車旅行吧！(上)"

第三站 – 茨城花卉公園

想要在茨城縣賞花，又不想在國營常陸海濱公園人擠人的話，茨城花卉公園或許是一個好選擇！在2021年4月翻新後，茨城花卉公園變得非常時尚，女生來到一定會喜歡！從常陸風土記之丘騎自行車約20~30分鐘便可到達。

在初秋10月底到訪時剛好遇上玟瑰花季，共11種顏色的玟瑰花在園內盛放，洋溢著華麗又優雅的氛圍。當中還有公園特別培育的品種，可以慢慢散步尋找。

穿過美麗的花圃，園內還有一家餐廳「ROSE FARM HOUSE」，能在被花朵和植物環繞的空間裡享用以茨城八郷食材製作的美味餐點。特別推薦午餐套裝「束」(TABA)，把新鮮蔬菜包裝成可愛的花束模樣，客人可以自行選擇沙拉醬汁、甜點，搭配主菜、湯及飲料，成為一個豐富又充滿營養的午餐，好看擺盤加上美味的料理，讓人眼福與口福都能滿足！

地址 : 茨城県石岡市下青柳200番地

第四站 – 八郷蒸留所

吃飽後再來運動一下吧！從茨城花卉公園騎自行車約10~20分鐘便來到八郷蒸留所。這是一家以生產威士忌為主的酒廠，擁有超過200年歷史的木內酒造，從清酒到啤酒，現在的最新挑戰就是釀造威士忌。使用單一麥芽和國產米製成的穀類原酒，並在自然豐富的筑波山東麓進行陳釀和調和。

只要事前預約便可在專人帶領下參觀威士忌釀造過程，看到麥芽如何變成濃醇的酒。他們在11月中還預期開幕新商店，客人可以在這裡試飲和購買商品。不過請注意，在日本喝酒後不可駕駛和騎自行車！所以大家可能還是把美酒帶回飯店享用好了！

地址 : 茨城県石岡市須釜1300-8

第五站 – 嶋村觀光果樹園

最後一站來到十三塚地區，從八郷蒸留所騎自行車約30分鐘便可到達，不過因為有山坡可能會辛苦一點。這裡有多家果園，其中一家便是「嶋村觀光果樹園」。他們主力種植蜜柑及柿子，由於這個地區的氣溫比低地更暖和，特別適合栽培蜜柑，而嶋村家族三代都在積極培育筑波地區特產「福来蜜柑」，在秋冬就是最佳採摘時期。

園內種了約300棵蜜柑樹和約200棵柿子樹，不同於草莓及葡萄都是整齊排列好在田裡或架子上，採蜜柑和柿子時需要穿梭在樹叢間去尋找完熟的水果，有種在探險的感覺。蜜柑600日幣、柿子700日幣2小時內吃到飽，可以慢慢採摘和品嚐，在騎自行車運動過後，蜜柑酸甜的果汁就是最佳的解渴品！

地址 : ​茨城県石岡市小幡1977-1

自行車旅行行程計劃② – 筑波霞浦林林單車道(土浦市內)

筑波霞浦林林單車道是全長約180公里的自行車道，行經土浦市、霞浦市、櫻川市、潮來市等茨城多個城市。這個行程集中在土浦市內，從Ring Ring Port土浦到北条地區，來回合共約50公里。比起觀光行程，這個行程更著重要享受騎車的時間。筑波霞浦林林自行車道路平坦，較少汽車與行人經過，自行車新手也可花一天來挑戰！

起點 – Ring Ring Port土浦(りんりんポート土浦)

在2019年3月開幕的Ring Ring Port土浦是一個為自行車用家而設的休憩設施。與土浦車站約10分鐘步程，並鄰筑波霞浦林林單車道。設施內有自行車維修空間、淋浴設施，甚至販售簡單自行車工具的自動販賣機，適合設為行程的起點與終點。

地址 : ​土浦市川口二丁目13番25号

單車道沿路風景

沿著單車道會途經土浦市內不同地方，單車道兩旁種滿了櫻花樹，春季到訪時可以在櫻花隧道下騎車，非常浪漫。不同於都市，在土浦市可看到傳統的房子與田原風景。在初秋，稻田變成一片金黃，微風吹拂，看著這片迷人的景色騎車可以忘卻日常的煩囂。

繞路景點 – 北条交流館(北条ふれあい館)

雖然筑波霞浦林林單車道上設有多個簡單的休息站，可以上洗手間，但推薦大家稍微繞路來到北条交流館。這是由舊和服店改造而成的文化設施，只在周末及假日開放。店內保持著懷舊的氛圍，就像去到鄉下奶奶的家一樣，由當地人熱情招呼，送上免費的熱茶和零食與遊客交流，感受到滿滿的人情味！

北条交流館的婆婆推薦冰淇淋

館內還販售由當地特產北条米所製的冰淇淋，據說會保留到米粒獨有的黏黏口感，大家來到一定要吃一杯，補充好糖分再騎車回去！

地址 : 茨城県つくば市北条39

自行車旅行建議及注意事項

雖然會騎自行車，但第一次進行自行車旅行的話，有什麼需要注意？小編詢問了身為當地自行車導遊的小林先生，給了以下建議：

在制定行程方面，首先要確定目標，例如觀光逛景點、感受當地風土人情、或是單純想享受騎自行車的樂趣，漫無目的的話很容易在旅程中不知方向。接下來制定行程計劃，行程盡量要仔細，事先搜查好洗手間等休息的地方、吃午餐的地點，因為鄉郊地區不像大都市那樣方便，如果沒有事先調查，很可能一直騎車都遇不上一家店。另外，行程最好定2~3個方案，按著當天的天氣、體力等隨時應變。

在租車方面，首先要確定好租車和還車的地點，有些店舖只能在同一家店歸還，有些卻有多家分店，如果只騎單程，那麼還車後的交通也要事先查好。在選擇租車的店舖時建議選有人的店舖，近年流行透過app便可租還車的共享自行車，不會日語也可租車確實很方便。相反，當遇到問題時卻難以得到支援，如選擇當地的租車店舖，員工熟悉當地路程，出現狀況時也可以致電店舖尋求協助。在這裡可以看到土浦市的自行車出租店舖清單。

最後，出發時可準備水、零食等，鄉郊地區較少便利商店及自動販賣機，自備少許食糧可以在路途上隨時補充體力。

在政府的推動下，茨城縣土浦市真的是個很適合騎自行車的地方，即使在陌生的國家也可輕鬆且安全地騎車，體驗與都會不一樣的風景。不妨來一場1~2天的近郊小旅行，利用自行車發掘這裡的魅力吧！

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