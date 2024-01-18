「自行車友善城市」茨城縣土浦市–利用「筑波霞浦林林單車道」來一場自行車旅行吧！(上)

【撰文:Shinon／窩日本】

說到茨城縣大家會想起什麼？國營常陸海濱公園的粉蝶花或波波草？或是水戶納豆？大家可知道在茨城縣有一個自行車友善的地區「土浦市」，不只在市內建設自行車道，在車站周邊還有鋪天蓋地的自行車輔助設備。

這次就來為大家推薦茨城縣土浦市自行車旅行行程，還有自行車旅行建議，從新手到資深者都可以輕鬆又安全地騎車享受觀光！

自行車友善的茨城縣土浦市

土浦市位於茨城縣南部，以日本三大煙火大會之一的土浦全國花火競技大會知名。日本百名山筑波山也橫跨這裡，從市內可眺望到宏偉的山峰景色。從東京品川車站搭乘常陸號、常盤號列車，最快約60分鐘就可到達土浦車站，交通方便也很適合來一場小旅行。

隨著2016年土浦市內的自行車道「筑波霞浦林林單車道」(つくば霞ヶ浦りんりんロード)開通，土浦市致力建設多個自行車相關設施，成為一個對自行車友善、可安全騎車的地方。

自行車相關設施完備的JR土浦車站

踏入土浦車站，馬上會感受到這裡對自行車用家的友善！在車站內竟然設有自行車組裝區，方便出發前後進行組裝。而併設的PLAYatre設施內也是放置了多個自行車掛架，更設有淋浴室、置物櫃。一樓有大型自行車店Le.Cyc，提供各種類型的自行車出租、相關配件的販售，兩手空空來到土浦市也可馬上進行自行車旅行！

自行車主題飯店 – 星野BEB5土浦

更方便的是，星野集團旗下的BEB5土浦飯店與土浦車站直接連結，而且還是以自行車為主題的飯店。可不只是放些自行車作裝飾而已，在飯店大廳、客房樓層都設有自行車掛架，提供數十部自行車出租，升降機特別設計成適合自行車的大小，免費提供自行車維修工具等等，讓住客可以輕鬆把自行車放置在飯店及房間內。

更特別的是有自行車主題房間，可以把愛車裝飾在房間內，設有專用照明及面向的浴室，入住後時時刻刻都可盡情欣賞。

自行車旅行行程計劃①– 土浦市內觀光行程

這個行程以遊覽土浦市內景點為主，會前往多個著名景點，有很多適合拍照的景色。首先從與土浦站一站距離的石岡站出發。

第一站 – 常陸國總社宮

騎著自行車穿梭市內約1.3公里，來到石岡市最有名的神社 – 常陸國總社宮。在約1300年前，茨城縣當時被稱為常陸國，中心地為現在的石岡市，而在國府南側有一塊被稱為「神石」的石頭，在那所建立的神社就是「常陸國總社宮」了。

作為有著深厚文化歷史的神社，除了主殿之外，還奉祀了許多不同的神明，包括奉祀釀酒之神的「松尾神社」、縁結和藍染之神的「愛染神社」、火伏之神的「愛宕神社」和「嚴島神社」等等，是很有名的能量景點。

這裡也與知名漫畫家手塚治虫老師很有淵緣，因為他的祖先手塚良庵正是江戶時代石岡市的藩醫，因此手塚製作公司與神社合作，在境內可以買到《日本武尊》御守、《火之鳥》繪馬、《小獅王》御朱印帳等，設計非常精美，很有收藏價值。

地址 : 茨城県石岡市総社2丁目8-1

第二站 – 常陸風土記之丘

在常陸國總社宮吸收滿滿能量後，在騎自行車約20分鐘便來到另一歷史景點。常陸風土記之丘集合了多個鹿之子史跡公園、古代家屋復元廣場等從繩紋時代遺留下來的名勝古蹟。不過當中最吸引眼球絕對是「獅子頭展望台」！

以常陸國總社宮例大祭中遊行的獅子頭為原型，製作成巨大的展望台，鮮紅色的獅子頭和自然風景形成強烈對比。遊客更可以走進去眺望風景。

地址 : 茨城県石岡市染谷1646

因篇幅關係，其他景點與自行車旅行建議將於下集介紹

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