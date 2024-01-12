夜間賞燈先預約！ 東京近郊新感官「蘆久保冰柱」奇幻雪白美景

【旅奇傳媒/日本部報導】有沒有看過一大片雪白的冰柱森林？入夜後打上七彩燈光，更加顯得魔幻感十足。這裡是坐落於埼玉縣秩父橫瀨町的「蘆久保冰柱」，是由當地居民利用山坡斜面地形，打造出寬200公尺、高30公尺的冰柱絕景。

只要從池袋車站搭上西武鉄道西武秩父線於「蘆久保站」下車徒步10分，便能抵達奇幻冰柱現場。坐在電車上也可從車窗直接欣賞。1/13起至2/25 (週日) 是冰柱森林最壯觀美麗的鑑賞期，期間的周末假日夜晚會固定點燈，如夢似幻的風貌在2014年初被 NHK 報導後就引來大批觀光人潮，瞬間爆紅、成了東京近郊新名所。至今年年人潮洶湧，想要看夜間點燈更必須事前預約。

西武鐵道配合「蘆久保冰柱」鑑賞季，在1/13~2/25期間特急電車會特別在「蘆久保站」臨時停車，便利旅客。從池袋到這裡的車程約１小時。農曆年前後或228連假計畫到東京旅行的粉絲們，不妨列入行程筆記這處可延伸順遊看大自然的奇幻美景。

・鑑賞期間：2024/1/13 (六) 至 2/25 (日)

・開放時間：9:00～16:00（週一～週四）

・夜間點燈：期間的週五六日和國定假日17:00～20:00

★須上網預約：https:// www.yokoze.org/2024/01/43558/

・ 費用：500日圓（中學生以上）、300日圓（小學生）、學齡前兒童免費

・交通：西武秩父線蘆久保車站前往冰柱會場徒歩約10分鐘。

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