ICHIBIKO草莓季來囉！18款新品首推「草莓包子」，還有生乳捲霜淇淋統統有

ICHIBIKO（いちびこ）是近期在日本風靡的草莓甜點專賣店，也早已成為草莓控心中的聖地，吸引無數台灣草莓愛好者慕名而來，在日本旅遊時必訪，近期ICHIBIKO再度攜手日本知名超商LAWSON，盛大推出18款令人垂涎欲滴的草莓甜點，掀起一波美味的風潮，到日本旅遊一定要吃吃看！

圖／取自LAWSON官網

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特別的是這是ICHIBIKO與LAWSON迎來第四度合作，不斷推陳出新，這回18款草莓甜點每個都是號稱必吃。像是「草莓牛奶三明治」再度現身，還有全新亮相的「草莓牛奶霜淇淋」、「草莓牛奶熱包子」、「草莓螺旋生乳捲」等新品，保證帶給草莓控們更多驚喜與滿足。

圖／取自LAWSON官網

另外麵包愛好者也有口福了，新品中有香脆的「草莓菠蘿麵包」、嚼勁十足的「草莓牛奶法棍麵包」，還有能品嚐到新鮮草莓奶油的「草莓螺旋生乳捲」以及充滿草莓醬的「草莓卡士達丹麥麵包」等多款誘人的選擇。

圖／取自LAWSON官網

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然後一定要提及的是「草莓牛奶熱包子」，可說是新品中的獨特亮點，濃郁的北海道草莓醬與牛奶口味奶油相互交融，經蒸熱後呈現完美平衡的甜酸風味，不會死甜的口感非常好吃。至於「草莓白巧克力銅鑼燒」，則結合白巧克力與草莓兩種口味的鮮奶油，搭配微焦銅鑼燒餅皮的Q彈口感，絕對是近期日本旅遊必試的美味之一。近日若有前往日本旅遊的讀者，立即前往LAWSON品味這波草莓甜點的精緻滋味吧！

圖／取自LAWSON官網