2月限定！來去靜岡看日本最早的河津櫻、再加碼稻取女兒節雛吊飾祭

【旅奇傳媒/日本部報導】想要搶頭香去日本賞櫻嗎？日本最早的櫻花季就在靜岡縣的河津町。今年河津櫻祭預計將從2/1~2/29展開，以寒緋櫻和大島櫻自然交配而成的河津櫻，粉嫩櫻花隧道沿著河岸兩旁綿延，期間每晚18:00~21:00還有晚間點燈的美麗夜櫻可欣賞。主要會場從河津車站徒步5分鐘即達。

此外，推薦順遊從河津町開車約15分鐘車程的稻取溫泉。此地的女兒節以雛吊飾形式聞名，配合河津櫻花季，將一路展出至3月。伊豆稻取女兒節雛吊飾與山形縣酒田地區的傘福、福岡縣柳川市的 SAGEMON 女兒節吊飾並稱為「日本三大雛吊飾」。特別推薦前往1617年創立的素盞鳴（すさのお）神社，在其118階石梯上展出被稻取神和大海所守護的雛娃娃，共計超過500個雛娃娃，相當壯觀，將從2/17~3/10展出。

▲1617年創立的靜岡縣素盞鳴神社，在其118階石梯上展出被稻取神和大海所守護的雛娃娃，相當壯觀。 圖：靜岡縣／提供

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