新年暢玩東京！一日遊購物＋採果最滿足 打卡瑪利歐經典場景

【旅奇傳媒/日本部報導】三菱地所旗下有許多大型暢貨中心或複合型商業設施，分佈於日本東北地區至九州地區之間。其中 PREMIUM OUTLETS® 是廣受遊客喜愛的大型暢貨中心，全國共有10處，在東京近郊就有4處，大部分車程1.5小時內皆可以抵達，為順遊東京周邊時的絕佳搭配組合。此外，三菱地所也擁有9處兼具購物、美食、娛樂等複合型商業設施，在東京及神奈川就佔了6處，東京車站旁的丸之內精華地區，更有丸之內大廈及新丸之內大廈兩處，冬季期間的彩燈裝飾璀璨動人，在新春時也會舉行新年特賣，是春節假期來東京時必逛的區域。

▌佐野 PREMIUM OUTLETS®

佐野 PREMIUM OUTLETSR® 以美國東岸為靈感打造，充滿開放感的空間內約有180間店鋪，涵蓋國際知名品牌、運動品牌、生活雜貨、孩童服飾及玩具等多元面向。所有店鋪位於1樓，境內走道空間寬敞，無論輪椅族或推嬰兒車都能輕鬆逛街。暢貨中心內設有噴水池及兒童遊樂區等公共設施，在2024/1/21前，還有任天堂的瑪利歐快閃店以及彷彿瑪利歐遊戲世界的經典場景，可以留下各種有趣的紀念照。

另外，逛街之餘境內也能品嘗中式料理、拉麵、蕎麥麵、牛排、披薩或義大利麵等，更有咖啡廳、可麗餅專賣店或手搖飲料店進駐，滿足不同饕客味蕾。

佐野 PREMIUM OUTLETS® 位於草莓生產量日本第一，且擁有「草莓王國」封號的栃木縣。若是在冬季，逛完街之後還可以前往周圍的農園，體驗現採草莓的樂趣。另外賞花知名景點「足利花卉公園」也有冬季限定的夜間點燈活動，三個點安排在一起，剛好是最佳的一日遊行程。

■ 東京出發1日遊推薦行程

東京都內出發 → 佐野觀光農園 Agritown 採草莓體驗（停留約1小時）→ 佐野PREMIUM OUTLETS® (停留約3小時）→ 足利花卉公園 欣賞彩燈（停留約2小時）→ 返回東京都內

※ 佐野觀光農園 Agritown 的採草莓體驗期間為每年11下旬～5月上旬

※ 足利花卉公園 光之花庭園・舉辦期間：2023年10月18日~2024年2月14日

・地址：栃木縣佐野市越名町2058

・交通：【電車】搭乘JR兩毛線或東武佐野線至「佐野」站下，轉乘公車約20分。

【巴士】新宿站JR高速巴士總站或東京站八重洲南口搭乘高速巴士至「佐野新都市巴士總站」約90分鐘，下車後徒步約3分。

▲暢貨中心境內也隨處能看到休息區，逛累就可以休息。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▌丸之内地區新年活動暨新店開幕介紹

丸之內大廈、新丸之內大廈、丸之內紅磚廣場、丸之內 OAZO、二重橋廣場及丸之内・有樂町地區等約有80家店，在1/2 (二)～1/14（日）的13天期間，將舉辦2024年新春特賣活動「丸之内 WINTER SALE」。時尚的潮流單品、化妝品、室內裝飾雜貨等豐富商品，最低3折起。此外，部分店家還有準備限量福袋。 另外丸之內大廈、新丸之內大廈在今年冬天也有備受矚目的新店開幕。在丸之內大廈地下１樓，號稱「翻轉台灣鳳梨酥概念」的微熱山丘首次進駐丸之內地區。此外，同樣在地下１樓開業的富澤商店，以便宜價格，提供從麵包、糕點原料至香料、食材等9000多種商品，滿足多種伴手禮需求。

【活動概要】

・活動內容：依店家不同，折扣 5～70％

・活動期間：2024年1月2日（二）～14日（日）

・店鋪11:00～21:00（日・國定假日 ～20:00）

・餐廳11:00～23:00（日・國定假日 ～22:00）

※ 包括丸之內・有樂町地區的部分店家，因應活動期間營業時間有所不同。

▲丸之內地區在開春的1/2當天也會獅子舞表演。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

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