情侶請收藏！京都式浪漫約會2日遊 「水族館、逛街拍照、和牛」畫重點
作者：Funliday-施宛兒 waner
跟著 施宛兒 waner 於 2023-10-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 伏見稻荷大社、伏見稲荷千本鳥居、祇園花見小路。
推薦情侶們的行程💗
第 1 天
伏見稻荷大社 | 2 小時
｜伏見稻荷大社｜
伏見稻荷大社主要是祀奉以宇迦之御魂大神為首的諸位稻荷神，
主要以農業與商業的神明為主
由於每年都有大量的香客前來神社祭拜求取農作豐收、生意興隆等等，
使得該神社成為京都地區香火最盛的神社之一。
沿路都有屋台小吃，我都是空腹來這吃屋台料理喔！
伏見稲荷千本鳥居 | 1 小時
｜千本鳥居｜
講到伏見稲荷千一定要來看千本鳥居，
整排鮮紅色的鳥居十分的壯觀，
日文的紅色也稱『朱色』日文唸作「Ake」
語意中帶有『明亮、希望』之意。
人們帶者對於神社的感恩與敬意，
可以捐贈鳥居給神廟，
長久的累積行程目前這壯觀的景色。
祇園花見小路 | 2 小時
｜祇園花見小路｜
這裡保存了最完整的『花街』
是少數在日本能看見藝妓的地方，
進駐者許多高檔的日式料理店家。
和牛料亭 bungo 祇園 | 1 小時
｜和牛料亭 bungo 祇園｜
位於祇園花見小路後店的和牛專門店，
環境非常的日式古典，幸運有遇上藝伎表演的話，
還可以與藝伎互動小遊戲喔！
在這裡用餐，他們的服務給你尊榮級的待遇，
每個人有專屬的桌邊服務，
每一位服務員都講著一口流利的英文，
每一道菜精緻漂亮！
重點是可以吃到很飽的！
（很多人覺得高檔料理份量少又吃不飽）
非常推薦來京都一定要體驗一回💗
第 2 天
京都水族館 | 4 小時
｜京都水族館｜
不要以爲只有沖繩才有水族館！
其實京都也有喔！
京都水族館主打的是娃娃魚（山椒魚）
是在其他水族館看不到的！
水母區也十分的漂亮適合拍照✨
還有可愛的企鵝、拍肚皮海豹、聰明的海豚！
是約會必來的行程
平等寺因幡堂 | 30 分鐘
｜平等寺因幡堂｜
這個寺廟名或許你很陌生，
但是他們家的貓咪御守你一定看過！
六貓無病御守，是貓奴必備的！
除了超可愛的貓咪御守之外，
還有狗狗、鸚鵡等等的動物御守喔！
梅体験専門店 蝶矢 | 1 小時
｜choya 梅酒｜
喜歡喝梅酒的人一定都知道Choya 到梅酒，
是日本知名的梅酒大廠，他們的梅酒口味多樣選擇多！
位於京都他們有一家體驗店，
店家設計簡約，空間不算大，
但可以體驗自己做梅酒喔！
從剛開始的選梅的品種，
到搭配使用的糖與酒，
每一個都會先讓大家品嚐。
後續再依照服務人員的指示，
將整理好的梅子放入瓶中，
在一續倒入糖與酒 就完成了！
梅酒需要浸泡兩週後才能飲用喔！
⚠️：這個體驗是採預約制的喔
烏龍麵 たわらや | 2 小時
｜烏龍麵たわらや｜
這家是最近日本sns 人氣的烏龍麵店！
有名的是他們超粗的烏龍麵，
特色十足，現做的烏龍麵吃起來QQ的很好吃！
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
延伸閱讀：【日本-京都】京都式浪漫約會2日遊 水族館、逛街拍照、和牛
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