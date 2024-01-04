情侶請收藏！京都式浪漫約會2日遊 「水族館、逛街拍照、和牛」畫重點

跟著 施宛兒 waner 於 2023-10-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 伏見稻荷大社、伏見稲荷千本鳥居、祇園花見小路。

推薦情侶們的行程💗

第 1 天

伏見稻荷大社 | 2 小時

｜伏見稻荷大社｜

伏見稻荷大社主要是祀奉以宇迦之御魂大神為首的諸位稻荷神，

主要以農業與商業的神明為主

由於每年都有大量的香客前來神社祭拜求取農作豐收、生意興隆等等，

使得該神社成為京都地區香火最盛的神社之一。

沿路都有屋台小吃，我都是空腹來這吃屋台料理喔！

伏見稲荷千本鳥居 | 1 小時

｜千本鳥居｜

講到伏見稲荷千一定要來看千本鳥居，

整排鮮紅色的鳥居十分的壯觀，

日文的紅色也稱『朱色』日文唸作「Ake」

語意中帶有『明亮、希望』之意。

人們帶者對於神社的感恩與敬意，

可以捐贈鳥居給神廟，

長久的累積行程目前這壯觀的景色。

祇園花見小路 | 2 小時

｜祇園花見小路｜

這裡保存了最完整的『花街』

是少數在日本能看見藝妓的地方，

進駐者許多高檔的日式料理店家。

和牛料亭 bungo 祇園 | 1 小時

｜和牛料亭 bungo 祇園｜

位於祇園花見小路後店的和牛專門店，

環境非常的日式古典，幸運有遇上藝伎表演的話，

還可以與藝伎互動小遊戲喔！

在這裡用餐，他們的服務給你尊榮級的待遇，

每個人有專屬的桌邊服務，

每一位服務員都講著一口流利的英文，

每一道菜精緻漂亮！

重點是可以吃到很飽的！

（很多人覺得高檔料理份量少又吃不飽）

非常推薦來京都一定要體驗一回💗

第 2 天

京都水族館 | 4 小時

｜京都水族館｜

不要以爲只有沖繩才有水族館！

其實京都也有喔！

京都水族館主打的是娃娃魚（山椒魚）

是在其他水族館看不到的！

水母區也十分的漂亮適合拍照✨

還有可愛的企鵝、拍肚皮海豹、聰明的海豚！

是約會必來的行程

平等寺因幡堂 | 30 分鐘

｜平等寺因幡堂｜

這個寺廟名或許你很陌生，

但是他們家的貓咪御守你一定看過！

六貓無病御守，是貓奴必備的！

除了超可愛的貓咪御守之外，

還有狗狗、鸚鵡等等的動物御守喔！

梅体験専門店 蝶矢 | 1 小時

｜choya 梅酒｜

喜歡喝梅酒的人一定都知道Choya 到梅酒，

是日本知名的梅酒大廠，他們的梅酒口味多樣選擇多！

位於京都他們有一家體驗店，

店家設計簡約，空間不算大，

但可以體驗自己做梅酒喔！

從剛開始的選梅的品種，

到搭配使用的糖與酒，

每一個都會先讓大家品嚐。

後續再依照服務人員的指示，

將整理好的梅子放入瓶中，

在一續倒入糖與酒 就完成了！

梅酒需要浸泡兩週後才能飲用喔！

⚠️：這個體驗是採預約制的喔

烏龍麵 たわらや | 2 小時

｜烏龍麵たわらや｜

這家是最近日本sns 人氣的烏龍麵店！

有名的是他們超粗的烏龍麵，

特色十足，現做的烏龍麵吃起來QQ的很好吃！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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