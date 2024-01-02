2024年日本旅館百選排行榜出爐！加賀屋連續2年蟬連冠軍

【旅奇傳媒/日本部報導】由旅行新聞社主辦的第49屆日本旅館百選排行榜已於日前揭曉，今年入圍綜合評選前十名的溫泉旅館，首先是加賀屋再度奪冠，連續2年蟬連冠軍，其他雖略有起落，僅位於山梨縣富士山的鐘山苑飯店首度入榜、為第8名，再次彰顯富士山的觀光魅力。

值得一提的是，日本旅館100選除了綜合評選外，還有多元分類評選，如「料理部門」由指宿秀水園拿下蟬連40年的冠軍。「觀光美食設施部門」由杤木縣小山的草莓故鄉首度奪冠，本次入選設施的祝賀派對將睽違4年於明年1月12日在東京新宿的京王廣場飯店舉辦。

▲最新榜單馬上加入你的下趟訪日清單！ 圖：日本旅行情報局／提供

▋ 什麼是《日本旅館百選》？

由日本旅行新聞新社舉辦的《プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選》（中譯全名：達人所選的日本飯店、旅館100選，又稱日本旅館百選）是日本觀光界的指標性榜單之一，分別以「綜合評比」、「待客之道」、「料理」、「設備」、「企劃」各個面項，針對旅館設施進行票選審查，並於每年12月中旬公告結果。

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