快訊

台灣寶可夢中心平日「免排隊」規則又改！網轟入店要抽券、寶可夢缺貨剩它「比野狗還多」

10家媒體最新封關民調出爐！侯康緊咬賴蕭、柯盈第三

2024運勢公開！3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024年日本旅館百選排行榜出爐！加賀屋連續2年蟬連冠軍

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
石川縣「加賀屋」今年再次奪冠，已是連續2年蟬聯日本旅館百選綜合評價第1名。　圖：和倉溫泉加賀屋／提供
石川縣「加賀屋」今年再次奪冠，已是連續2年蟬聯日本旅館百選綜合評價第1名。　圖：和倉溫泉加賀屋／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】由旅行新聞社主辦的第49屆日本旅館百選排行榜已於日前揭曉，今年入圍綜合評選前十名的溫泉旅館，首先是加賀屋再度奪冠，連續2年蟬連冠軍，其他雖略有起落，僅位於山梨縣富士山的鐘山苑飯店首度入榜、為第8名，再次彰顯富士山的觀光魅力。

值得一提的是，日本旅館100選除了綜合評選外，還有多元分類評選，如「料理部門」由指宿秀水園拿下蟬連40年的冠軍。「觀光美食設施部門」由杤木縣小山的草莓故鄉首度奪冠，本次入選設施的祝賀派對將睽違4年於明年1月12日在東京新宿的京王廣場飯店舉辦。

▲最新榜單馬上加入你的下趟訪日清單！　圖：日本旅行情報局／提供
▲最新榜單馬上加入你的下趟訪日清單！　圖：日本旅行情報局／提供

▋ 什麼是《日本旅館百選》？

由日本旅行新聞新社舉辦的《プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選》（中譯全名：達人所選的日本飯店、旅館100選，又稱日本旅館百選）是日本觀光界的指標性榜單之一，分別以「綜合評比」、「待客之道」、「料理」、「設備」、「企劃」各個面項，針對旅館設施進行票選審查，並於每年12月中旬公告結果。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅館 觀光 富士山

延伸閱讀

城市盃青少棒／日本大阪三度封王 教頭讚台灣棒球強

城市盃青少棒／米原佑真好投MVP 日本大阪奪第3冠

蕨餅也有手搖「Torori天使蕨餅」台灣首店進駐忠孝SOGO

台南跨年夜敲鐘祈福！日本金澤市響應 藝人陳竹昇錄影祝福

相關新聞

日本強震／台導遊最新畫面：廟會參拜一如往常 人潮很多

日本石川縣昨天（1/1）發生大地震，二十餘個仍在當地的台灣旅遊團都回報平安，多數將陸續於今、明兩天返台。燦星旅遊導遊也傳...

2024年日本旅館百選排行榜出爐！加賀屋連續2年蟬連冠軍

【旅奇傳媒/日本部報導】由旅行新聞社主辦的第49屆日本旅館百選排行榜已於日前揭曉，今年入圍綜合評選前十名的溫泉旅館，首先是加賀屋再度奪冠，連續2年蟬連冠軍，其他雖略有起落，僅位於山梨縣富士山的鐘山苑飯

2024黑部立山開山與合掌村點燈 日期、交通與景點資訊總整理

在這篇文章中，我們將提供黑部立山開山時間、行程建議，以及一年一度的合掌村點燈時間，另外也會告訴你交通該怎麼安排才能玩得盡興，請跟著我們的腳步一起看下去！

迎接新年！福岡縣浮羽稲荷神社推出「三日限定款御朱印」

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】今年即將完結，迎接新年，日本人習慣在元旦前往神社拜拜進行「初詣」。也因此日本各地神社紛紛推出各種限量商品或活動，位於福岡縣浮羽市的浮羽稻荷神社將於1月1日至3日，推出3天

輕井澤全新奢華品牌2大馥府飯店進駐！坐擁淺間山或徜徉雲場池畔任你選

【旅奇傳媒/日本部報導】台灣人最愛的東京近郊度假勝地〜輕井澤，於12/24新開幕了馥府集團2間奢華飯店，一間是可眺望雄偉淺間山的「馥府〜輕井澤--陽光之風」，另一間則是佇立於雲場池畔的「馥府〜舊輕井澤

日本Mister Donut「2024寶可夢福袋」來囉！月曆、浴巾、環保袋，還加碼換50個甜甜圈

日本Mister Donut近日宣布，將在聖誕節隔天26號開始販售三款限量福袋！並繼續和寶可夢合作，一起來看看有哪些可愛商品吧~

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。