迪士尼龍年新年限定活動公開囉！2024新年就到東京迪士尼過吧～

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

不知不覺2023年已經來到了尾聲，雖然大家都還沒開始歡慶聖誕節，但東京迪士尼度假區已經宣布了2024新年活動囉！在兩大園區都有正月限定活動與周邊商品，讓我們一起來看看吧！

📍入園門口裝飾

首先在兩大園區的入口處搭配40周年的裝飾，懸掛上日本過年必備的迎神裝飾「門松」，門松是由松樹與竹子製成，象徵在新年時召喚年神降臨的寓意，在柱子兩側則是穿著和服拜年的米奇與米妮掛畫。

因為明年是龍年，因此正月活動也將以「花木蘭」中的「木須龍」作為看點之一。

📍遊行活動

迪士尼樂園：

米奇、米妮與夥伴們將換上精緻和服現身，並在約25分鐘的遊行路線上與大家一一拜年！

表演地點：遊行路線

表演時間：約25分鐘

表演次數：1次

迪士尼海洋：

換上和服的米奇和米妮，將搭上精緻華麗的新年主題遊輪，在地中海港灣上與大家熱情的招呼拜年～

表演地點：地中海港灣

表演時間：約10分鐘

表演次數：1次

在1月1日當天的遊行中，2024-2025年度的東京迪士尼度假區大使也將驚喜現身，並向所有賓客致上新任的問候。

📍限定美食

今年12月26日～2024年1月8日在迪士尼樂園的「甜心咖啡餐館」，與12月26日～2024年1月22日在迪士尼海洋的「尚比尼兄弟餐廳」，將同步推出全新「抹茶凍黑芝麻慕斯」甜點，只要購買這款甜點就能獲得2024新年限定的迪士尼日式茶杯，茶杯不可單獨購買，售價550日圓。

1月1日～1月8日在迪士尼樂園世界市集的「北齋餐廳」與迪士尼海洋美國海濱的「櫻餐廳」，只加價700日圓就能將普通的味噌湯升級成「雜煮碗」！豐富的餡料、米奇造型胡蘿蔔，在寒冷的新年讓你暖心又暖胃～

📍限定周邊商品

最後不忘買點周邊商品，紀念2024龍年到來吧！11月16日搶先販售「迪士尼生肖娃娃」，將提供兩種大小的米奇、米妮、唐老鴨、黛西鴨、小熊維尼與奇奇蒂蒂娃娃，並換上龍年造型裝扮，模樣十分可愛～

此外，12月1日起也將推出充滿傳統日本新年氣息的周邊商品，像是不倒翁、餐具碗盤、伴手禮零食、吊飾等豐富的周邊，讓你與家人團聚慶祝新年時也能被滿滿的迪士尼新年元素包圍！

東京迪士尼年正月特別活動

2024年1月1日～1月8日

https://www.tokyodisneyresort.jp/dream/event/newyear2024.html

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