床前燒烤惹議！ YTR貓與香菜遊日飯店拍片遭炎上 還原事件「公開飯店對話」

YouTube頻道「貓與香菜」的正妹網紅「香菜」吳湘亭，去年赴日旅遊在飯店房間煎烤食物的舊影片被挖出，遭網友轟「丟台灣人的臉」，引發炎上事件。昨（25日）她在臉書做出回應，強調當時找的是「可以烹飪的公寓式酒店」，為避免有人看不懂再次造謠於是還原整起事件，並希望爭議可以盡快落幕。

圖／翻攝貓與香菜YT

網友挖出去年吳湘亭12月飛往日本旅遊時，竟然在飯店房間用電烤盤烤牛排、干貝等超市美食，消息一出立刻引發民眾熱議，而「貓與香菜」也悄悄將該影片下架，隨後在臉書發文致歉，強調找的是「可以烹飪的公寓式酒店」，卻依舊遭到無端揣測和惡意攻擊。

她坦言原本是不想要公開飯店，擔心有心人去打擾鬧事，但卻發現已經有人將飯店資訊公開，因此決定還原事件「公開飯店對話」。

圖／翻攝貓與香菜IG

圖／翻攝貓與香菜IG

事前曾詢問飯店方「不好意思，我想請問如果我訂一間有廚房和電磁爐的房間，請問我可以使用自己的電烤盤在房內煮晚餐嗎？可以烹飪肉類嗎？希望可以收到您的回覆，非常感謝，辛苦了！」，當時得到業者的答覆是：「電烤盤可以和房間裡的IH爐（電磁爐）一起使用，可以烤肉，只需要注意會不會造成大量油煙，如果煙很多的話，可能會觸發房間裡的探測器！」。

她貼出所預訂的飯店房間格局：「事實就是如同信件內容，他是一間『公寓型飯店』，可以自行使用廚房，也可以使用700W的電烤盤，並且我們沒有觸發任何探測器！」而香菜也表示拍片有一個不妥之處：「拍攝時沒有在廚房油煙機下面…」因此才會下架該影片，避免誤導大眾。

圖／翻攝貓與香菜FB

她認為該網友PO文是帶風向「一開始的文就是以偏概全，很難懷疑不是故意鬧事…」並想引發大家攻擊，「公開飯店的這位就是當初在社團發文的人，不知道為什麼要一直帶風向…」，並透露該帶風向的網友已經刪掉爭議性貼文，同時希望此烏龍案件能趕快落幕，不要再造成社會資源的浪費。