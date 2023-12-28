輕井澤全新奢華品牌2大馥府飯店進駐！坐擁淺間山或徜徉雲場池畔任你選

【旅奇傳媒/日本部報導】台灣人最愛的東京近郊度假勝地〜輕井澤，於12/24新開幕了馥府集團2間奢華飯店，一間是可眺望雄偉淺間山的「馥府〜輕井澤--陽光之風」，另一間則是佇立於雲場池畔的「馥府〜舊輕井澤--靜養之森」。

▍入住「馥府〜輕井澤--陽光之風」眺望淺間山

▲每間客房都引入來自蓼科溫泉的硫酸鈣鈉溫泉。 圖：株式会社カトープレジャーグループ／提供

所有客房採光絕佳、室內色調也都不同，有著色彩鮮豔的沙發與令人印象深刻的牆面。每間客房都引入硫酸鈣鈉溫泉，同時配備能夠溫熱身體的岩盤，一起使用更有助健康。附設的餐廳鑿是來自東京米其林星級餐廳的入駐開設，供應品嘗當季信州食材的優雅日式法國料理，讓房客體來自長野信州最棒的食材美味時光。

・Check IN/O：15:00～/11:00

・房間：全24室、5種房型

・附帶設施：馥府 LOUNGE、餐廳、SPA

・溫泉：蓼科溫泉

・房價：90,000日圓起，1泊2食1室2名（含税・入湯税另計）

▍入住「馥府〜舊輕井澤--靜養之森」徜徉雲場池畔

▲所有客房均設有地板暖氣與暖爐，讓房客可靜靜享受火光搖曳的舒適時光。圖：株式会社カトープレジャーグループ／提供

位於雲場池附近，馥府舊輕井澤飯店整體設計訴求穩重大方，營造富有成熟品味的高質感空間。所有客房均設有地板暖氣與暖爐，讓房客可靜靜享受火光搖曳的舒適時光。同時所有客房皆備有對肌膚觸感溫和的單純弱放射性溫泉，讓房客都能享受。飯店附設的日式餐廳則精心打造出信州日本料理的世界，將來自輕井澤與信州當地的魅力食材，透過料理獻上精心款待。另有鐵板燒可供選擇。

・Check IN/O：15:00～/11:00

・房間：全20室、5種房型

・館内設施：馥府 LOUNGE、餐廳、Bar

・溫泉：大塩溫泉

・房價：￥98,200起，1泊2食1室2名（含税・入湯税另計）

■ 中文訂房官網：https://www.fufujapan.jp/lp_karuizawa/tcn/

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