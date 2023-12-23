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在帳蓬躺著看富士山及星空、包場私人桑拿、溫泉、座湯電影院--來富士山豪華露營吧！(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

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．360度透明客廳帳

另一座客廳帳是透明球體狀，採用電動搖控可以控制遮光簾遮蔽的範圍，建議晴天的晚上可以將蓬頂完全打開，抬頭就能看到滿天星星。

帳裡面擺放著幾張圓形的桌椅，舖了地毯走起來很安全，小朋友在裡面玩也不用擔心撞到或跌倒。在這裡聊天喝飲料玩耍好愜意，營運單位還貼心地準備了一箱桌遊能自由地拿出來玩，WIFI也很快很順，絕對不會無聊。

．戶外露天浴池

平常去露營洗澡往往很克難，最多只能沖個澡，但是來「dots by Dot Glamping Suite 001」豪華露營，洗澡卻是一件超享受的事！

營地內有一座冷熱雙池的露天浴池，使用了來自富士山的融雪自然流下、經過層層天然過濾的、富含釩元素的天然水，這種水有抑制血糖、促進脂質代謝、改善便秘的效果，泡在浴池內看富士山超享受！

．座湯劇院

除了浴池，這裡還有一個很特別的「座湯」，設計成梯形的樣子讓你可以坐著泡湯，而且面前還設了一塊投影布幕，一邊泡湯一邊看YOUTUBE或是NETFLIX影片，娛樂和療癒都兼具了。

．私人桑拿室

泡湯當然就是要搭配桑拿烤箱！出汗之後再冷熱池水交換泡促進血液循環。營地中特地打造了一間正對著富士山的桑拿室，在烤箱中也可以透過玻璃窗欣賞風景，完全不浪費時間。

．觀星榻榻米

享受完桑拿和浴池之後可以到廚房拿一瓶果汁牛奶大口喝下，躺在帳蓬前的大片榻榻米上滾來滾去超享受！這塊榻榻米可以說是多功用，晚上在這裡看星星或是欣賞戶外劇院，早上做瑜珈冥想也超棒，隨意發揮自己的想像力使用它吧！

4. 高級備品、頂級吹風機

「dots by Dot Glamping Suite 001」除了有完善的硬體設備，各種電器和備品等細節也非常地注重。使用了有「吹風機界愛馬仕」的REPRONIZER，要價不斐吹起來快乾又有保水度，效果超好。

義大利品牌NATURAL FOUNDATION的保養組包含了化妝水、乳液、卸妝水、洗面乳等基礎用品，不用帶瓶瓶罐罐就能輕鬆度假。

毛巾、浴巾、浴袍用的是日本製造毛巾品牌Repos，觸感超蓬鬆超舒服。為了給客人最好的露營體驗，從裡到外的大大小小細節都是用最高規格款待。

5.兩手空空就能入住

平常露營要準備帳蓬、睡袋等用品，但是來「dots by Dot Glamping Suite 001」吃的喝的住的用的都幫你準備好了，二手空空就能入住。大片的營地和開放的空間，蟲鳴鳥叫不絕耳，也能有貼近大自然的體驗，即使是沒有經驗的新手也能感受到露營的樂趣。

來河口湖地區玩無非就是為了看富士山，推薦可以近距離看到富士山，有豪華硬體設施、貼心設備、能享受山梨縣當地美食的「dots by Dot Glamping Suite 001」，有豪華飯店的規格，又有露營親近大自然的樂趣，只有在這裡才能享受到!

坐公車來也很方便

dots by Dot Glamping Suite 001

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町字根場2797

交通：從「河口湖車站」搭乘西湖周遊巴士綠線至「西湖療癒之里根場」站下車徒步1分鐘

空間大小：A室700平方公尺，B室955平方公尺

利用人數：1～4名

官網:https://dots.dot-glamping.com/

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豪華露營 富士山 泡湯

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