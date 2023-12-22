在帳蓬躺著看富士山及星空、包場私人桑拿、溫泉、座湯電影院--來富士山豪華露營吧！(上)

【撰文:Anita/ 窩日本】

富士五湖之一的「西湖」知名度雖然沒有河口湖那麼高，但獨特的隱世氣息與富士山美景也得到許多露營愛好者的喜愛！

日本奢華露營品牌Dot Homes，也因此選擇了西湖附近開設了新的設施「dots by Dot Glamping Suite 001」，讓你躺在豪華帳蓬裡就能看到超大超近的富士山。

一組客人（上限4名）可以獨占二頂豪華帳蓬、私人桑拿室、戶外溫泉池、座湯劇院、衛浴和廚房設備，享受完全獨立不被打擾的度假時光！不管是情侶、三五好友開PARTY，或是親子同遊都很適合。窩日本小編在開幕前搶先體驗入住了，來看看小編的開箱報告吧！

「dots by Dot Glamping Suite」必住的五大理由

1. 隱秘性極高，富士山絕景近在眼前

夏天可以看到很大又近的赤富士

「dots by Dot Glamping Suite 001」位在富士五湖之一「西湖」的附近，入口附近就是有日本最美的集落之稱的合掌村「西湖療癒之里根場」。

沒有過多商店和設施，加上營地四面都築起高高的木頭圍欄，隱秘性十足，周圍也幾乎沒有鄰居不用怕吵到人。入住和退房採無人全自動化，網路上訂房預約後將會收到一組QR CODE，在CHECK-IN時只要操作門口的平板電腦掃瞄QR CODE獲得門鎖密碼就可進入，享有完全的隱私不被打擾。

西湖的營區總共有2個營地(房間)，A室占地700平方公尺（約211坪）、B室占地955平方公尺（約288坪），不管是A或B室都有有獨立的帳蓬、衛浴、桑拿、浴池等設施，不需要共用。

小編這次住的是A室，CHECK IN完一推門進入就有驚喜，因為世界遺產富士山毫無遮蔽地豎立在眼前，超大！超近！

不管是從帳蓬中、露天浴池、從桑拿房的透明窗，幾乎在營地的每一個角落都能看到富士山！就以能欣賞到富士山的視野來說，絕對比河口湖畔的溫泉旅館還要奢華！

2. 品嚐山梨產當地美食

露營時「吃」是很重要的一環，營地幫大家準備了早、晚二餐，食材全部都是來自山梨縣當地。山梨縣物產豐富，水果和蔬菜品質都在日本名列前茅。

晚餐有可以搭配酒的下酒菜起司和當地特產鳴澤菜做的漬物、沙拉。露營當然就要烤肉，大型的烤肉台讓人能很輕鬆地體驗BBQ樂趣，有細嫩口感的富士櫻豬肉、甲州品牌牛「WINE BEEF」、山梨縣中村農場出產的「甲斐路軍雞」、帶骨香腸，還有一鍋全雞燉飯，雞汁精華全都跑進飯裡面超美味

廚房冰箱裡所放的啤酒、飲料全部都可以隨意飲用，不需再付費。吃完飯最後還有甜點和「哥倫比亞」「TORAJA」「藍山」3種咖啡豆可現磨手沖，為晚餐劃下完美句點。

早餐一樣很豐盛！來自忍野村的豆腐、馬鈴薯玉米濃湯、蔬菜棒、優格、山梨的水果以及熱壓土司，早上胃裡吃到純粹又新鮮的食材，就是為一天帶來美好的開始。

3. 硬體設備超豪華，入住者完全獨享

豪華露營在近年很流行，不過有很多都是帳蓬之外的衛浴、客廳等公共空間都是要和別的蓬的客人一起共用，想要包場自己和家人、朋友玩的話未免有些不方便，但是「dots by Dot Glamping Suite 001」則是所有的設備和空間都讓入住者一組人獨享，設備多又豪華，玩一天都不夠！

來看看有哪些豪華設備吧~

．180度正對富士山睡房帳

營地中有二座圓頂帳蓬，睡房蓬可以容納4張單人房，空間非常寬敞，米白色的空間非常溫馨。帳蓬內有180度的透明的觀景窗，躺在床上就能看到富士山實在超享受。

床墊使用的是日本製造、各大飯店愛用的高級床墊品牌「FRANCE BED」，以環保材質製作的床墊在廢棄時容易分解，不易對環境造成傷害。床墊、枕頭和被子質地非常地蓬鬆柔軟，在大自然的環繞下，躺下就能放鬆地一夜好眠。

因篇幅關係，其他詳細內容請看下集

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