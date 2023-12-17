一天賣出800支！ 《花咲線途中下車》茶內車站的超好吃「浜中霜淇淋」

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】JR北海道的花咲線沿線有一家超級好吃的霜淇淋，從茶內車站走路300公尺就，原來是農協超市「COOP 浜中」附設的霜淇淋店。在這個人煙稀少之處，據說假日經常大排長龍，平日也是陸續有人前來購買，由於店內狹窄不提供內用，需在門外先選好要吃的冰淇淋口味（牛奶、巧克力、牛奶巧克力），拿了牌子後直接進去付錢。

▲4.0霜淇淋店附設在「COOP 浜中」超市內，僅提供外帶。 圖：蔡雅雯／攝影

北海道浜中町的酪農業興盛，這裡的牛奶是有名的好喝，原來浜中町農協獲得生產者的協力，使用特選規格、乳脂肪4.0以上的100%生乳，製作出成分無調整的牛奶，既香濃又可口。而「COOP 浜中」霜淇淋店就是用這款4.0牛奶所製成，又稱40霜淇淋，全日本只有這裡吃得到。

4.0霜淇淋的銷售期間也是季節限定，2023年從4/26賣到10月底。2024年預計也將從4月底再度開賣。

COOP 浜中超市成立於2005年，但直到2013年才開始賣霜淇淋，起因是當地牛奶雖然有名，卻沒有相關牛奶製品，於是開發出用乳脂肪4.0的牛奶製作出霜淇淋，結果好吃到在地人口耳相傳之下成了當地爆紅名產。週末假日熱賣時一天可以賣出超過800支。甚至連世界聞名的哈根達斯冰淇淋日本廠都選用這款4.0牛奶來製作，可見其品質之優異。

▲「COOP 浜中超市」牛奶專櫃玲瑯滿目，4.0牛奶販售種類齊全。 記者-蔡雅雯／攝影

4.0霜淇淋吃起來綿密又香濃，美味程度甚至有人一次吃了2支。因此讓人超級好奇4.0牛奶喝起來的滋味。店長說4.0牛奶北海道其他地方也很難買得到，東京少數貴婦超市有進貨，因此貨色最齊全的就是這家「COOP 浜中超市」，連牛奶冰櫃最上面都直接打出「タカナシ牛奶專櫃，北海道內種類最齊全」。

認真一看完全眼花撩亂，タカナシ4.0牛奶居然有夏季限定版，綠色包裝看起來就好清爽。推薦可一次購買標準版和夏季版來互相比較。建議大家一定要冰冰地喝，因為溫度影響濃郁清爽口感，冰冰地喝才是最佳品飲溫度。

╲COOP 浜中超市 (コープはまなか)╱

・營業時間：週一～週五9:30～18:00、週六9:30～17:00、週日假日10:00～15:00

・位置：https://maps.app.goo.gl/Xc8z1dy2hkJgywLB7

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