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沖繩玩到伊江島！全日本最大水族館 還有熱門新景點「沖繩小希臘」

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作者：Funliday-YUMEKO

跟著 YUMEKO 於 2023-11-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 6 個景點，其中包含 國道樂株式會社、瀨長島、美國村。

兩天一夜的旅程 一路從沖繩本島玩到坐船只需30分鐘的伊江島

第 1 天

國道樂株式會社 | 1 小時

國道樂株式會社租機車

來沖繩第一站，先來去租機車，沖繩地大，建議要有交通方式來玩沖繩會比較方便，我們來到『國道樂株式會社』租機車，這家是在沖繩本島唯一一家在沖繩台灣人店鋪，可以搭至安里站或是牧志站下車步行五分鐘即可抵達，可以在本店或是支店租借，支店也在市區，特別的是支店屬於無人店經營，無人服務，採取自助式。在租借前官網都有很仔細的教學，算是滿輕鬆上手的。

瀨長島 | 3 小時

來到近期來非常熱門的新景點「瀨長島」。純白建築加上無敵海景，有著『沖繩小希臘』之稱。可以這一邊欣賞美景一邊享用美食，而且在這邊距離機場很近，在吃美食同時還能看見飛機起降，是個讓人非常放鬆的一個景點。這邊除了有好拍照的咖啡店，還有些異國料理，和受歡迎的幸福鬆餅。暖呼呼的舒芙蕾厚鬆餅，配上甜甜的冰淇淋，造就讓人難以忘懷的美好滋味。在這面對海景、微風輕吹的悠哉氛圍下，很適合一份這樣的幸福甜點！

這次我們在這邊品嚐了泰式料理。味道普通但是氣氛很好。

美國村 | 1 小時

晚上到了沖繩美國村在這融合了美式風格和沖繩文化。美國村除了以美式風格為名還可以找到各種時尚、配件、手工藝品等商品。品牌店、特色店鋪和當地的手作市集都可以在這裡找到，滿足不同旅客的購物需求。還擁有各種各樣的餐廳和咖啡館，提供從美式快餐到當地沖繩料理的各種選擇。我們在這品嚐了當地知名的冰淇淋，點了開心果，檸檬口味，兩種味道都非常濃密好吃。

大和Roynet飯店 沖繩縣廳前 | 30 分鐘

這次入住位在國際通附近的一家飯店，地理位子算是非常近，而且附近還有大國藥妝店，買東西逛街地理位子是一家相當不錯的飯店。房間訂的是雙床房也是乾乾淨淨。

第 2 天

沖繩美麗海水族館 | 3 小時

隔天一早我們自駕來到「沖繩美麗海水族館」這邊是幾乎來到沖繩旅遊的光觀客都會到訪的水族館，其中名為「黑潮之海」的水槽更是世界上最大的展示水槽，裡頭可容納約7,500噸的海水，就連海洋最大型的魚類鯨鯊都能自在悠游。推薦想從不同角度深度探索水族館的旅客，這次我們還預定了需要另外付費的景觀位子，可以在吃飯時近距離觀看鯨鯊，一起享用午餐。雖然一組時間限制為50分鐘但是非常值得。

城山 | 1 小時

沖繩周圍由150個大大小小的島嶼組成，這次來到距離最近的伊江島，一天有四個班次，單程約需30分鐘。

從沖繩美麗海水族館時就可以眺望至伊江島的景色，搭船也只要30分鐘，這次我們在伊江島上的交通方式為腳踏車，特別在下船處租了腳踏車，這次去的時候天氣算涼涼的也不會到冷，海上觀光客不多車子也不多，主要感覺以在地人為主，海邊沙灘很乾淨很美，騎腳踏車來非常舒服。

城山為伊江島的指標之一，為島上的最高處，開車到停車場後只需要在爬十分鐘即可抵達山上最高點，這次來的時候還遇見日本國中得校外教學，讓他們自由的來爬山，爬沒多久就抵達山頂，沒有想像中的難爬，景色看得非常遼闊，島上四面環海，10分鐘的路程可以說是非常值得

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：沖繩玩到伊江島｜全日本最大水族館｜城山｜海邊露營｜伊江牛

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沖繩 水族館 美國

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