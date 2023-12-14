日本第三家任天堂官方直營店「Nintendo KYOTO」京都全新開幕！還有「京都高島屋S.C.」其他新店鋪情報

【撰文:Shinon/ 窩日本】

以《超級瑪利歐》、《動物森友會》等遊戲聞名的電子遊戲生產商「任天堂」，繼東京及大阪後，在京都也開設新的官方直營店了！位於百貨公司「京都高島屋S.C.」中，這家任天堂官方直營店有什麼看點？除了任天堂專門店還有什麼好逛？一口氣為你介紹設施內的最新店鋪。

「Nintendo KYOTO」

任天堂官方直營店「Nintendo KYOTO」是繼東京涉谷的「Nintendo TOKYO」和大阪梅田的「Nintendo OSAKA」，日本國內的第三家店舖，在2023年10月17日於「京都高島屋S.C.」內專門店區域「T8」的七樓開幕。

在京都高島屋S.C. 一樓馬上就會看到巨大的超級瑪利歐雕像，非常搶眼，提醒你沒有去錯地方，直營店就在這座設施裡，也是粉絲的必拍打卡熱點！

乘手扶梯到七樓後，正前方就會看到店鋪的入口。

由於京都正是任天堂創業的地方，所以店鋪裝潢以遊戲角色的原點 – 像素和格子設計為概念，加上京都的街道排列呈整齊格子狀，因此牆壁、天花板等都採用正方格來帶出京都特色。在店內還可看到《超級瑪利歐》的桃姬和庫巴，以及《動物森友會》的西施惠和K.K.等熟悉的角色圖案。

Nintendo KYOTO商品種類繁多，設有「星之卡比」、「動物森友會」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁Splatoon」等不同主題的商品區，可找到文具、生活用品、服飾等超過1500種商品。

當然還少不了京都店限定商品，販售約20種以「Nintendo KYOTO」標誌為設計的T恤和雜貨，到訪時一定要入手！

購物完別忘記到屋頂天台，有瑪利歐旗像等著你！瑪利歐抓住的終點旗桿的經典動作，加上旁邊問號磚塊形狀的椅子，就像身在遊戲世界當中！也在可以在這裡坐下來休息一下！

由於目前開幕不久，所以訪客較多。為此有機會派發整理券，進行入場人數限制，打算前往的話可要記得事先到官方X帳號了解最新資訊。

「京都高島屋S.C.」其他新店鋪情報

除了Nintendo KYOTO，這座「京都高島屋S.C.」新設施還有什麼好逛？「京都高島屋 S.C.」是在原有的百貨公司「高島屋京都店」，結合新設立的專門店區域「T8」，以下會簡單介紹「T8」的各個樓層的店舖。

B1集合多家餐廳及咖啡廳，包括京都咖哩烏龍麵店「京のカレーうどん 味味香」、祗園餃子專賣店「ぎょうざ歩兵」、下鴨的自家烘焙咖啡店「caffe.verdi」等等，可以輕易享用到京都市內名店的美食。1樓也有多個點心品牌，適合購買伴手禮。

2樓到3樓以生活及時尚品牌為主，其中珠寶品牌「Hirotaka」、服裝品牌「SATURDAYS NEW YORK CITY」等都是首次進駐京都。

在「T8」的4至7樓則以「藝術與文化」為主題，從現代藝術到日本引以為傲的次文化都可一次過體驗。4樓為中古漫畫店「MANDARAKE」、唱片店「Face Record」、可以體驗藝術的「nuunu KYOTO」，以及咖啡店「葦島珈琲」。

而5~6樓是販售各種書籍及文具的「京都蔦屋書店」，店內還設有藝術空間展示多樣的現代藝術作品。7樓就是上文介紹的Nintendo KYOTO。

有吃、有購物，還有可愛的任天堂角色，來京都旅遊時可要來翻新後的高島屋逛逛了！

地址 : 京都市下京区四条通河原町西入真町 52

前往方法 : 【阪急電車】阪急京都線京都河原町車站地下通道直結

【京阪電車】京阪祇園四条南站下車徒歩5分

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