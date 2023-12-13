來這浪漫而閃爍的異世界冒險吧！2023東京夢幻燈光秀3選推薦～

【撰文:Shinon/ 窩日本】

東京各地每到11或12月就會展出各種的夜間燈飾，以渾身解數來迎接聖誕佳節。除了知名的六本木、丸之內之外，2023年還有哪些網路熱門的人氣燈光秀地點呢？以下就讓小編來推薦你3個2023年東京必看的冬季燈光秀吧！

1. 丸之內地區 (丸の内イルミネーション)

如果你剛好來到東京車站購物或換乘，那麼不要錯過站外的燈飾。從丸之內出口一直往前走，很快便會看到奪目的燈光！

丸之內地區的聖誕燈飾

在約1.2公里的街道、兩旁340棵樹上掛滿120萬個亮麗的小燈泡。看著似是無盡的黃金大道，有著一股莫名的吸引力會讓你一直往前走，走進這個明亮耀眼的世界裡！不過請注意，雖然走在馬路中間拍照構圖最漂亮，而平日車輛也不多，但拍照還是記得要小心喔！

丸之內點燈活動期間：2023年11月16日至2024年2月18日

自問腳力夠好的話，不妨多走幾步，中途還可看到其他聖誕燈飾，像是丸之內大廈或是丸之內Brick Square都有各種聖誕裝飾。

2023年特別和迪士尼100週年合作，以「Disney DREAMS & WISHES」為主題，帶來白雪公主、木偶奇遇記、灰姑娘、美女與野獸、動物方程式和冰雪奇緣八部精典作品的燈飾，更加浪漫又可愛。

Disney DREAMS & WISHES活動期間：2023年11月16日至2023年12月15日

走到盡頭便會到達有樂町，再過馬路便是日比谷Midtown！「HIBIYA Magic Time Illumination」2023年的主題為”BEST WISHES”，帶來猶如魔法的瞬間。廣場擺設了七棵大型聖誕樹，晚上會點亮起繽紛色彩的燈光。而在PARK VIEW WINTER GARDEN地面鋪滿七彩燈飾，就像閃閃發光的花園，和東京的夜景一起欣賞更加璀璨。

這麼多看點，哪一款聖誕裝飾最合你心意呢？

2. 東京六本木中城 (MIDTOWN CHRISTMAS)

六本木的東京中城往年的燈飾都是鋪在地上，讓旅客可以漫步於燈海中。2023年以“BE ENCHANTED…” 為主題，把燈飾結合大自然，新增「Gold Trees」，在Midtown Garden會有一排長達80米的金色樹木道，設置36棵約4米高的金色樹木在花園區營造出全新的景觀。

白天就像藝術裝置，讓人彷彿置身於森林之中，在晚上點亮燈光，伴隨著四季不同的自然音樂和輕煙來表現季節流轉，營造出獨一無二的景色。

旁邊的黃金散步道會在樹上掛起金色的燈飾，遊客可以漫步在閃爍著璀璨光芒的樹木間，陶醉於優雅又夢幻的美景。也推薦到面向花園區的餐廳，俯瞰著這片美景用餐，很多情侶都會來這邊約會，超級浪漫喔！

而在東京中城館內則會有名為some snow scenes的裝飾，夢幻的水晶燈像冰柱一樣閃閃發光，一顆顆水晶如飄落的雪花般向著鋼琴垂下，每15分鍾會響起由日本音樂家江﨑文武特別打造的優美樂曲，細緻地營造出冬日景象。

商場內的餐廳也會販售各種聖誕限定版甜點及美食，也可以來逛逛街買聖誕禮物和伴手禮！

Gold Trees與some snow scenes活動期間：2023年11月16日至12月25日

黃金散步道活動期間：2023年11月16日至2024年2月25日

3. 讀賣樂園 (ジュエルミネーション)

位於東京近郊的讀賣樂園，近年為吸引新的客群，在燈光秀上放入了不少心力。從新宿利用京王線到京王讀賣樂園站，最快21分鐘就到，然後便可利用纜車或巴士來到樂園門前。

讀賣樂園在早上是一個普通的遊樂園，在晚上卻搖身一變為閃閃發亮的世界！從路邊的樹木到每一個機動設施都佈滿閃爍的燈光，而且主題不同，像是燈飾隧道、燈飾金字塔等有多個看點讓你可以慢慢逛！

從摩天輪上看的景色

在讀賣樂園的最大樂趣就是可以利用摩天輪在高空俯瞰整個樂園，把夢幻的景色收盡眼底！乘坐摩天輪本來已是約會的好活動，加上燈光秀更是把浪漫氣氛推到最高點！！在沒有人打擾的私人空間中靜靜欣賞漂亮的燈飾，真是極致的享受。

另外不要錯過這裡的燈光噴水秀！音樂、噴水與燈光三位一體的表演，最高15米的噴水非常有氣勢，記得停下腳步看看！要逛完整個樂園約花一至兩個小時，內裡有餐廳、滑冰場等各種設施，最適合情侶或跟朋友來玩樂一整個晚上！

2023年以「LIGHT is LOVE」為主題，園內會有10個不同主題的燈飾區，也少不了著名的燈光噴水秀！有兩個不同主題的表演秀會在每天多個時段舉行，巨大噴水在燈光點綴下讓人看到目不暇及。

在入口處還有新登場的「Earth Blue・Jewelry Color」燈飾，以明亮的藍色調為基調，像是藍寶石的燈飾來表現清澈的海洋水域，點綴以森林為靈感的翡翠綠燈飾、猶如紅寶石的燈飾等等，遊客可以盡情沉醉在這片藍海之中。

活動期間：2023年10月19日至2024年4月7日

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