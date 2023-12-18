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必搭！道東秘境列車「花咲線」看野生動物、飽覽北海道大自然

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JR北海道的花咲線又稱「地球探索鐵道」，是探索道東的秘境絕景鐵道首選。　圖：蔡雅雯／攝影
JR北海道的花咲線又稱「地球探索鐵道」，是探索道東的秘境絕景鐵道首選。　圖：蔡雅雯／攝影

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】搭乘JR北海道的「花咲線」列車，一路向東前進，終點是根室站，會以為自己置身國家地理雜誌頻道的實際場景中，因為沿途可見小鹿、牛群、狐狸、丹頂鶴等各種野生動物，還有景色壯闊的濕原、海灣、森林、太平洋車窗風光，美景讓人流連忘返，也難怪有「地球探索鐵道」的別稱。

▲花咲線沿線車窗風景可見到牛群等各種動物。　圖：蔡雅雯／攝影
▲花咲線沿線車窗風景可見到牛群等各種動物。　圖：蔡雅雯／攝影

▍ 百年絕景鐵道〜花咲線

「花咲線」1921年開通，是JR北海道根室本線串連「釧路至根室」135.4公里的鐵路路段，全程約2.5小時。這段鐵路因為沒有電氣化，是柴油動力，會發出轟隆隆的的聲音。全線只有釧路站、厚岸站和根室站是有人車站，其他都是無人車站。通常是一至兩節車廂，全車自由席，今年夏天曾經短暫實施付費指定席，雖然不知明年度是否會正式導入，但無論如何，上車必選的賞景座位，絕對是行進方向的右側座位。若有指定席花錢直接選定，沒有的話就是要努力搶座位了。

▲花咲線是串連「釧路至根室」135.4公里的鐵路路段，全程約2.5小時。　圖：蔡雅雯／攝影
▲花咲線是串連「釧路至根室」135.4公里的鐵路路段，全程約2.5小時。　圖：蔡雅雯／攝影

▲花咲線是串連「釧路至根室」135.4公里的鐵路路段，全程約2.5小時。　圖：蔡雅雯／攝影
▲花咲線是串連「釧路至根室」135.4公里的鐵路路段，全程約2.5小時。　圖：蔡雅雯／攝影

▍ 花咲線絕景區間報你知

推薦大家可使用北海道鐵路周遊券5日券或10日券，從釧路站搭上「花咲線」一路直行到終點根室站。花咲線途中最容易看到的動物首推小鹿，據說鹿群之多，讓花咲線時常發生撞鹿意外，於是只要列車減速，通常不是發現小鹿、就是來到絕景必賞地。以下是花咲線沿線最具代表性的兩大絕景區間：

① 厚岸車站～茶內車站：厚岸海灣& 別寒邊牛濕原

② 別當賀車站～落石車站：落石海岸

▲從厚岸車站～茶內車站的別寒邊牛濕原風光是花咲線的絕景區間之一。　圖：蔡雅雯／攝影
▲從厚岸車站～茶內車站的別寒邊牛濕原風光是花咲線的絕景區間之一。　圖：蔡雅雯／攝影

▍ 途中下車〜日本最東端東根室車站

「東根室車站」是日本最東端車站，雖是無人站，班次也不多卻仍吸引許多鐵道迷特地前往，寫上極東經緯度的站牌是打卡必拍，可從車站搭巴士前往日本最東端的納沙布岬，冬季也能賞流冰。無論東根室車站或納沙布岬，都可到終點-根室車站旁的根室觀光案內中心索取到此一遊證明書。

>>看更多花咲線絕景列車：http://www.jrhokkaido.co.jp/travel/hanasakisen/

▲東根室車站是日本最東端車站，記得下車打卡。　圖：蔡雅雯／攝影
▲東根室車站是日本最東端車站，記得下車打卡。　圖：蔡雅雯／攝影

▲無論東根室車站或納沙布岬，都可到終點-根室車站旁的根室觀光案內中心索取證明書。　圖：蔡雅雯／攝影
▲無論東根室車站或納沙布岬，都可到終點-根室車站旁的根室觀光案內中心索取證明書。　圖：蔡雅雯／攝影

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