刷卡族注意！ 日本血拚購物「退稅恐失敗」 快檢查信用卡是否顯示「這字樣」

疫後觀光潮持續發燒，國人最愛的旅遊地點「日本」，更是因為日幣貶值的關係，成為高CP值首選目的地。近日有網友指出，到日本大丸百貨購物之後，到櫃台辦理退稅時，卻被告知「拒絕退稅」，只要所持的信用卡顯示有「Business」字樣，都會被大丸百貨拒絕退稅，網友紛紛表示近期也遇到相同情況。

日本血拚購物使用商務御璽卡「退稅恐失敗」。美聯社

一名網友在「北海道旅遊情報」臉書社團發文，表示日前在札幌大丸百貨消費後，欲辦理退稅時，人員告知不能退，理由是「最近刷商務御璽卡退稅後轉賣的人太多，除非改用現金，或是別張信用卡重新結帳，才能夠辦理」，當下真的蠻無語的，但其他地方的消費退稅，刷這張卡都是正常沒問題的，想知道有人是否遇到相同情況？

貼文一曝光，也有網友遇上同樣狀況，並提及「是的，只要有Business都會被拒絕」、「全日本的大丸百貨都一樣的規定」、「因為你卡片上有Business標誌，無法分辨你是私人卡還是正商務卡，也沒有時間去查，乾脆不收」、「心齋橋大丸結帳前也有這張紙條告知，算好心」、「最近很多卡上有Business字樣的都不給退稅」。

圖／翻攝Dcard社群平台

經查，更早之後就有網友在Dcard發文，信用卡上只要有「Business」字樣，就不能退稅，就算卡上有個人英文姓名且與護照相同，也不給退稅，「高島屋則沒有這個問題，只有大丸抓很嚴」。

接下來有計畫前往日本觀光購物的遊客，快先檢查信用卡是否顯示「Business」這字樣，同時幫血拼族們複習一下，日本的免稅手續是由消費者本人可在貼有「Tax Free Shop」貼紙的商店直接以「不含稅的價格」結帳；或是在百貨公司消費，先以「含稅的價格」購物，再到「退稅櫃檯」辦理退稅。需於當日內辦理，將一般物品和消耗品合併於5000日圓以上退稅，一同捆包後，得離開日本才能夠拆封使用！

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