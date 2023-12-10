「Hello Kitty 50週年」與麥當勞合作推50款造型公仔！不敗美人魚、水手服等統統都有

日本麥當勞喜迎Hello Kitty 50周年盛事，精心打造獨家聯名快樂兒童餐，插上可愛的Hello Kitty吊飾，總計50款一定要收集！第一波活動於12月15日開始，趕快把握時機搶了。

圖／翻攝自日本麥當勞官網

此回，日本麥當勞帶來了一系列令人驚艷的Hello Kitty玩偶公仔，數量多達50款，款式繁多包羅萬象，無論是優雅的美人魚Kitty、穿著傳統和服的Kitty、溫馨的護士Kitty等，每一個造型都好可愛！

圖／翻攝自日本麥當勞官網

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首波活動將於12月15日展開，歷時至12月21日，推出多達25款造型，包括誘人的草莓Kitty、風情萬種的泳衣Kitty、典雅的和服Kitty以及陽光活潑的海軍Kitty等。而第二波則於12月22日至12月28日盛大登場，包含不敗美人魚、懷抱節慶氛圍的聖誕老公公、陽光灑落的水手Kitty以及勤奮的蜜蜂Kitty等。這次推出的50款造型絕對是個收藏的好機會，若正在日本觀光的台灣旅客，絕不能錯過！

圖／翻攝自日本麥當勞官網

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