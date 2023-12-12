千葉流山復古鐵道咖啡巡禮活動開跑！質感老宅咖啡甜點免費享受

流山本町的復古浪漫小旅行出了名。搭乘地方線流鐵，探訪老宅老街區中的各種特色店家與咖啡，彷彿坐上時光機回到過去似的，連時間也都慢了下來。若你正喜歡如此這般閑靜優雅的散步之旅，喜歡走訪一家又一家的特色咖啡或甜點店，那麼把握即日起到明年（2024）1月31日期間舉辦的「流山復古鐵道咖啡巡禮活動」，一起跟著活動特惠到流山本町來一場輕鬆悠閒的咖啡甜點散步囉！

只要在活動期間，到流山本町當地的指定咖啡或甜點店，出示護照或是在留卡可證明本人外國身分之證件，以及本文章內容，便可以免費兌換特別的餐點組合。參與活動的店家與特別餐點內容如下：

老宅、手作雜貨、在地特色的餐點甜點，遷址後重新開張的古舎咖啡燈環，進駐的是舊米店「流山食糧」的老倉庫建築。拉開頗有年代感的玻璃拉門，能見到一樣復古感十足的桌椅家具，更有一部分搭配展售了精緻可愛的雜貨——咖啡燈環本身就是以手作及天然素材作為主概念誕生的咖啡空間。

古舎咖啡燈環的招牌料理，當屬利用當地新鮮食材、流山產的味醂及酒粕製作的營養餐點，其中包括了健康新鮮午餐盤、鹹派餐盤及特製咖哩飯等。除了正餐，更少不了獨家製作的味醂甜點和飲品，像是蘋果起司味醂奶油蛋糕、味醂甜紅薯、味醂蘇打汽水等。其中蘋果起司味醂奶油蛋糕濃郁，因為味醂而帶一點鹹味，讓口感滋潤的蛋糕多了一份層次，是店內非常有人氣的品項。

免費兌換特別餐點：獨家味醂蘇打汽水（特典：自家製シロップのソーダ割）

古舎咖啡燈環（古舎カフェ灯環）

地址：千葉県流山市流山3-349-2

電話：04-7158-0221

營業時間：10:30～17:00 (L.O 16:30)

公休日：週一、二（夏季、年末年始等不排除臨時公休。）

大眾交通：

流鐵流山線 「流山」站，步行約5分鐘

流鐵流山線「平和台」站，步行約7分鐘

官方網站

（左下圖為流山市提供。）

在流山本町的有間124歲的老倉庫「笹屋土蔵」，是被認定為日本國登錄有形文化財的老建築，而就在今年其中開幕了一家以流山當地食材，並結合鹿兒島當地特色食材，提供特色午餐及晚餐點的咖啡酒吧餐廳Cafe & Bal 藏心。在午餐時段，店內提供的是用嚴選當地農家食材料理而成的午餐餐盤——以雜糧米與鮮蔬沙拉為基礎的，搭配使用流山當地特產味醂特調的沙拉醬，且可以自另外8種配菜中選擇3品，組成色香味俱全的午餐。

晚餐時段，店內則提供大人味十足的特色酒品與下酒料理。原本來自鹿兒島的店主，會以鹿兒島當地的黑豬肉及薩摩雞為主要食材烹調出各種有鹿兒島味的料理，同時店內也能品到各式日本酒，包括鹿兒島限定的燒酒。

免費兌換特別餐點：店內的甜點任選一種（特典：デザートいずれか1つ）

Cafe & Bal 藏心（カフェ＆バル 蔵ごころ）

地址：千葉県流山市流山1-155-1

營業時間：

午餐 11:00〜15:00（L.O.14:30） / 晚餐 17:30〜22:30（L.O. 22:30）

公休日：

午餐 週一及週四

晚餐 週日及週一

週四及不定時公休

官方網站

（圖片提供：流山市）

fossette+是流山當地人氣烘焙甜點店fossette於2023年2月搬到流鐵流山線平和台站附近的舊美容院建築中開設的並設咖啡座的烘焙甜點店。fossette取自法文的「小酒窩」之意，店內的甜點塔、鹹派、費南雪等美味西點甜點，加入有流山本味醂製作，保留發揮了食材本身的簡單原味，讓人吃了都能露出滿心的笑容。

白色調為基底的內部裝潢搭配木質家具陳設，咖啡空間明亮溫暖，卻又不失韻味。再加上綠色植物的點綴，更多了一些自然感。即便在單趟的咖啡散策中，因為已經吃很飽而無法留下來喝咖啡，為了感受一下店內空間的魅力，前往帶個伴手禮回家也是不錯的選擇。

免費兌換特別餐點：店內結帳消費可享有1000日圓的折價（特典：カフェメニュー含む全商品から上限1000円まで割引）

烘培點心屋 fossette+

地址：千葉県流山市流山4-511-2

電話：04-7115-7650

營業時間：

甜點販售 11:00〜18:00

咖啡 11:30〜18:00（L.O. 17:00）

公休日：週一、二、三 ※不排除臨時公休

大眾交通：流鐵流山線「平和台」站 步行約1分鐘

官方IG

簡單不失可愛感的暖簾，搭配現代和風感的木質拉門，和菓子屋 明月清新帶有些時尚感，是一家純粹的日式甜點店。店內木質的櫃台上展示有多種日式甜點，包括銅鑼燒、豆大福等，還有一些很可愛的季節性和菓子。

年輕的和菓子職人店主對烤銅鑼燒這件事本身情有獨鍾，而烤制出來的銅鑼燒香且不會過甜，內餡兒是帶粒的紅豆餡，且餅身滋潤度恰好，無需配茶點直接吃就很美味，在此特別推薦。

免費兌換特別餐點：銅鑼燒+780日圓精緻和菓子（特典：どら焼き+1000円までの差額分の和菓子）

和菓子屋 明月（和菓子や めい月）

地址：千葉県流山市加6丁目1338

電話：04-7128-5047

營業時間：10:30〜17:00 ※售完即結束營業

公休日：週一、二

大眾交通：流鐵流山線「流山」站，步行約7分鐘

官方IG

屋齡有130年老宅，原是流山當地茶商寺田家的商鋪及倉庫，如今一樓變成了氣氛絕佳的茶室「葉茶屋 寺田園」，二樓則是展示了多種萬花筒作品的流山萬花筒藝廊美術館。茶室內提供多種傳統日本茶、原創茶飲及特色甜點，還能享受本格派的品茗體驗。與此同時，也有提供以流山的白味醂調製而成的飲品及點心。

在品茶吃點心之餘，也可以到2樓的萬花筒藝廊美術館賞萬花筒。館內收藏以住在流山的日本著名萬花筒藝術家中里保子的作品為主，也能見到其他藝術家的萬花筒作品，宛若闖入了另一個夢幻世界般地令人驚喜。

免費兌換特別餐點：流山味醂泡芙派（特典：流山みりんのパイ生地シュークリーム）

葉茶屋 寺田園

地址：千葉県流山市流山2-101-1 1樓

開館時間：10:00～17:00

公休日：週一（遇國定假日則開館）、年末年始

門票：免費入館（有特別活動時可能會收費）

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行5分鐘

官方網站 | FB

由擁有逾80年歷史的乾貨鋪改建的燈館@雜貨konocono，是喜歡生活雜貨的朋友必然會心動的一家小舖。店內搜羅了精巧可愛的手作生活雜貨，包括了餐盤、餐具、擺飾、配飾等，更特別的是能見到許多以岐阜縣的美濃和紙製作而成的燈飾展出，讓原本就可愛的店內更添溫暖氛圍。

於此同時，它也是咖啡店的燈館@雜貨konocono，每週三到週六現烤出爐的手作麵包也十分有人氣。店內有提供簡單的咖啡飲品及甜點菜單，可在2樓的溫馨的咖啡空間中享用。

免費兌換特別餐點：咖啡或湯品+麵包2個（特典：コーヒーまたはスープ+パン2つ）

※注意：若當日麵包售完，將無法兌換。

燈館@雜貨konocono

地址：千葉縣流山市加6-1324

營業時間：週三～六 10:00～17:00

※ 店內手作麵包12:00開賣。

公休日：週日、一、二，每月最後一個週六。

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行6分鐘

官方網站

（右圖為流山市提供。）

咖啡喫茶店tronc是原本在東京三軒茶屋的糕點師，到流山開設的新店鋪。店面改造自老和服店的小倉庫，提供非常有特色且符合季節性的甜點菜單，吸引不少周邊地區的甜點愛好者前往朝聖。店內座位有限，全部只有6個座位，所以若想要內用的話建議mail先預約，因為店家會讓預約的客人優先入座。當然，也可以選擇在離開流山前外帶當作伴手禮。

免費兌換特別餐點：味醂的西班牙小蛋糕+其他烤點心3種（特典：みりんのポルボロン+焼き菓子3つ）

咖啡喫茶店tronc（カフェ 喫茶店tronc）

地址：千葉県流山市加6-1300

營業時間：13:00～20:00

公休日：週三、四

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行5分鐘

官方網站

以上參與這次特別活動的咖啡甜點店，不知道是否有你想要去的呢？趁著這次活動，到流山本町走走吧。

流山復古的鐵道與咖啡巡禮活動

活動期間：2023.12.1（五）～2024.1.31（三）

活動地點：千葉流山本町一帶的上述店家

參加資格：非日本籍的外國籍人士

參加辦法：

① 活動期間內前往東京近郊千葉的流山本町一帶拜訪指定店鋪

② 出示護照或在留卡等可證明本人外國身分的證件，以及本文的文章頁面，讓店員知道你要兌換的品項

③ 慢慢享用特別餐點

注意事項：

特別餐點數量有限，兌換完即止，請把握機會。

活動相關問題，可撥打03‐6860‐7011，洽詢Global Daily Co., Ltd的流山企劃窗口。

流山本町周邊散策，可參考下面JAPANKURU的整理文章：

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