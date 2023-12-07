超倒胃口！ 漢堡吃到一半「活蟑螂爬出來」 日本麥當勞道歉補償

好噁！日本麥當勞近期推出期間限定「奶油可樂餅漢堡」，吸引不少顧客嚐鮮。不料，近日有一名消費者卻指出，他買了這款漢堡，吃到剩下四分之一時，突然有活生生的蟑螂爬出來，嚇得他拍照PO網。對此，日本麥當勞官方證實是事實，並強調已聯繫受害消費者，將會提供免費禮券作為補償。

日本麥當勞限定漢堡餐點「Gurakoro（グラコロ）」。圖／翻攝日本麥當勞官網

綜合日媒報導，一名網友11月底在社群平台X(前推特)公開一張照片，稱他購買的漢堡中有活蟑螂，可見到圖中一張攤開的餐巾紙中央有一隻小蟑螂。當時網友發文稱，自己買了一份可樂餅漢堡，吃到剩4分之一時竟有一隻還活著的小蟑螂從漢堡裡頭竄出，小蟑螂還企圖逃跑，他見狀連忙用面紙將跑到牆上的蟑螂殺死。

網友PO出殺完蟑螂的照片。圖／翻攝自X平台

該名網友後續再發文表示，已向麥當勞客訴取得聯絡，並附上與客服人員交流的信件截圖，表示麥當勞打電話給他，並表示願意提供商品禮券作為補償，同時原PO也將原本的爆料貼文刪除。

而日本麥當勞官方亦證實有接獲客訴，並已與消費者聯繫處理，但因為沒能在第一時間收到出問題的漢堡，因此無法做出其他回覆，「對於給顧客帶來不好的用餐體驗，我們深表歉意」。

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