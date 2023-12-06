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拉麵店推白飯吃到飽 客人吃完「剩一堆飯」 日老闆爆氣怒譙「去死」引熱議

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝X@ren_yokohama9
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日本千葉縣一家拉麵店，推出咖哩和白飯吃到飽大受好評，不過近日因幾次遇到客人用餐完「白飯剩一堆」，讓老闆爆氣直接在社群平台X(原名推特)開罵客人是「垃圾」，甚至要沒吃完白飯的客人「去死」，貼文一出大量關注，網友也紛紛表達正反兩極評價。

圖／翻攝X@ren_yokohama9
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「橫濱家系拉麵蓮」京成大久保店，本月2日在社群平台X發布一則推文，表示「不想一早就生氣」，附上客人剩下超過半碗白飯的照片，不料，5日再度出現的客人留下大量剩飯情況，於是店家再度暴怒發文，寫下「請你去死吧」，附上客人留下滿滿一碗的白飯，並怒罵該位客人是「垃圾」，要求「這種垃圾客人就不要再來了」。

圖／翻攝X@ren_yokohama9
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推文在平台上吸引大量關注，網友紛紛留言，大部分人都認為店家反應太過激動，客人可能有很多種原因導致剩下白飯，有網友質疑是店家提供的餐點不符合客人口味，店家應該要檢討自己；也有網友認為，浪費食物本來就是不好的行為，不過老闆罵人不是很恰當。部分網友也表示，浪費食物實在無法容忍。

在推文爆紅後火速刪掉了文章，也讓網友們認為，一開始就不該爆氣發文，不至於要在網路上叫人去死；之後更不應該刪文，這只會減損店家的聲譽而已。老闆後續也道歉表示看到這樣的客人讓他情緒激動，如果真的有什麼原因吃不下，可以跟店家說，但多數客人講都沒講就跑掉了，讓店家感到很失望。

圖／翻攝X@ren_yokohama9
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