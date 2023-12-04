日本東京迪士尼住宿推薦！方便舒適又有按摩機的「東京灣東方飯店」

想要來一場東京購物、度假、觀光兼迪士尼 (Tokyo Disney Resort®) 之旅嗎？ 東京旅遊，往往需要做不少功課，而找到一間完美的住宿飯店，同樣也是影響這趟旅程成敗的要素之一。然而幸運的是「東京灣東方飯店」作為東京迪士尼度假區®的合作飯店，毗鄰「新浦安」車站，不僅可以快速前往東京最受歡迎的迪士尼樂園，還可以在結束一整天迪士尼之旅、回到飯店稍微休息後，再到附近的百貨、商店再戰再戰，甚至是前往東京的其他熱門觀光景點。

東京灣東方飯店的內部裝潢風格給人彷彿到了法國普羅旺斯和里維埃拉沿岸度假的異國風情，全新裝修的客房設置許多舒適的設施，還有非常豐盛的自助式早餐。下次造訪東京迪士尼時，不妨考慮看看東京灣東方飯店，肯定能讓這趟東京之旅更加充足！

東京灣東方飯店 (オリエンタルホテル 東京ベイ)

地址：千葉縣浦安市美浜1-8-2

交通：直接連接新浦安站（距離東京站 17 分鐘），或從羽田機場/成田機場搭乘豪華巴士（40 分鐘/60 分鐘機場分鐘)

入住/退房: 15:00～ / ～12:00

官方網站 (繁體中文)

▲東方樓層客房總共有：東方標準房、東方普通房、東方舒適房、東方高級房、東方豪華房共5種房型。

在經過一整天的迪士尼夢幻之旅或東京逛街行程後，沒有什麼是比回到舒適的飯店更棒的事情了。近期全新裝修了最高兩層樓的房間，稱為「東方樓層」。這兩層就擁有99間房間，分成5種類型和大小，最多可入住4位。整體設計風格為地中海、南法海岸風，牆壁選了療癒的藍色系搭配高級質感的金色燈飾，營造出寧靜的氛圍，還帶有點別緻的法式風格，讓人一進到房間就瞬間感到放鬆，小編對於床邊的充電兼置物小格子非常滿意，可以一邊躺在床上耍廢滑手機一邊充電就是有夠讚啦～

這裡的房間入內需要先脫鞋（西式房間但是日式操作（笑）），映入眼簾的會是寬敞舒適的房間，跟一般大家印象中的東京飯店精緻又小巧的房間很不一樣（不論是幾個超大尺寸行李箱都能夠打得開），房內放有柔軟蓬鬆的床和舒適的沙發，讓大家在結束一天行程後能獲得徹底的放鬆。

最酷的是每間房間還配備腿部按摩機和空氣清淨機，為各位帶來最高品質的放鬆體驗，不用再擔心逛街會逛到腿斷了。（每次來東京的每日步數都是萬起跳的，在體驗過腿部按摩後，這裡將會成為各位心中的首選。）一邊按摩一邊轉著電視直接原地當起沙發馬鈴薯！

浴室裡的設備也是高級到讓人捨不得離開，尤其是配置了ReFa 的平板夾和吹風機！小編是第一次使用這個牌子的吹風機和平板夾，用完直接大驚艷，棒到什麼都不用說直接拿起手機在雅馬遜上面搜尋起來——小編也想入手一台啊啊啊！吹風機非常輕巧，風量卻很足，頭髮真的可以達到秒乾，平板夾是最讓小編滿意的！加熱的速度很快，而且非常輕鬆的就可以夾出心中想要的樣子，頭髮再也不會不聽話囉，這必須大誇特誇！

在東京灣東方酒店，飯店的基本備品方面有一個很厲害的特點，採用環保同時又能讓旅客們感到新奇有趣的做法。為了減少不必要的浪費，飯店只在客房內準備一些基本的用品（例：洗髮精、沐浴乳、茶包咖啡等等），但這並不是表示飯店沒有提供額外的其他東西哦！

如果除了基本盥洗用品（洗髮精、護髮素、肥皂和牙刷）之外，客人還需要的用品，只需前往二樓大廳旁的「Tiroir」 即可自行取用。Tiroir看起來像一家可愛的法式精品店，內部空間與東方樓層房間一樣使用了地中海藍色調和金色燈飾，而在這裡的所有用品都可以讓住宿者免費拿取。

櫃子中擺滿了各種護膚用品和護髮油、卸妝水、化妝水及乳液、漱口水和棉花棒、耳塞、甚至連護手霜都有，基本上外宿會用到的東西都可以在這邊取得，不用在家自己另外分裝帶來。同時還有提供額外的毛巾、浴巾和小朋友尺寸的睡衣。大家可以按需取用，以避免造成不必要的浪費。

如果在Tirior沒有找到需要的用品，還可以到東京灣東方飯店內的便利商店LAWSON羅森看看，雖然是飯店內的便利商店但一樣有24小時營業哦！不用怕半夜肚子餓找不到東西吃，就算是大半夜也可以到2樓大廳旁的便利商店，不論是宵夜、早餐、點心等，基本都可以在這邊得到滿足！

每天結束一整天在外玩耍的行程回到飯店後來這邊買個飲料小點心直接上樓回房間，會有一種說不出口的爽感。（這裡甚至還有賣千葉當地的吉祥物「千葉君」的周邊商品）便利性高到不能再高了。

一般在旅行時通常都會希望可以早點到飯店去寄放行李，畢竟沒有人會想要拉著行李跑行程，小編每次也都會提前詢問飯店是否有提供寄放行李的服務，而東京灣東方飯店卻是直接設置了一間專門讓旅客寄放行李的空間，就在辦理入住的櫃檯和Tiroir的中間，真的是超級方便。

只要使用手機掃描飯店提供的QR碼就可以進入行李間，其置物櫃與空間有各種尺寸可以做選擇，無論是什麼尺寸的行李箱都可以完美的放入並且每個空間都設有密碼鎖，讓人很安心。這樣的設計讓整個旅程都變得無比輕鬆，可以迅速的寄放完行李後，馬上出發開始一天的行程。

飯店所附設的洗衣房也特別受到旅客的喜愛，適合預計在東京待上很多天的旅客。如果不想帶過多的衣服或是有帶著小朋友一起旅行的話，每天結束行程回到飯店後就可以隨時洗衣服了。

東京灣東方飯店實際上是日本第一個在飯店內擁有互動式投影的飯店！Check in櫃檯旁邊的這個空間非常適合帶著小朋友的家庭在父母忙著辦理入住手續時讓孩子們在這邊玩耍，但是與鳥類或是拳擊袋鼠的動物們互動的場景對於所有年齡層的人來說同樣是相當的有趣。

▲全新的Grand Cinq 早餐區設計圖。

無論是來東京觀光還是在夢之國度迪士尼度過美好時光，又或者只是來享受日本的美食，飯店的早餐Buffet絕對會是開啟全新一天的最佳方式。東京灣東方飯店的餐廳「Grand Cinq」提供自助式早餐Buffet，該餐廳空間亦在最近重新裝修，與東方樓層的地中海藍相當匹配，並設有新的兒童座位和私人座位。自助早餐有提供來自世界各地的料理，還有一些餐廳的拿手料理會由廚師現點現做，例如飯店主推的漢堡和義式鬆餅配上班尼迪克蛋，最讓人驚豔的是有五顏六色的迷你甜甜圈牆。

除此之外，在這裡還能嚐到一些非常有特色的當地料理——由於東京灣東方飯店（和東京迪士尼度假區®）位於的浦安其實屬於東京旁邊的千葉縣。幾十年前，這片區域都還只是東京灣邊的小漁村，而飯店特別提供頗有當地特色的海鮮料理，例如海藻料理和貝類炒麵等。

餐廳Grand Cinq午餐和晚餐時段也有營業，一樣採自助式Buffet，提供如的壽司、天婦羅和鐵板燒等各種日本特色料理。與此同時，飯店內還有另外一間中式餐廳「Chinese Table」，能嚐到中國八大菜系的各色料理，以及而東京有明的英國餐酒館「HUB」，提供經典的酒與美食不說，有時還會有現場的音樂表演。

除了一般的正餐時段，飯店內設有迎賓酒廊，從下午至深夜（14:00~23:00）提供免費飲料和小點心，且還有啤酒喝到飽，以及氣泡酒和軟性飲料等可取用，是讓住宿者可以歇腳談天放鬆的公共空間。值得一提的是，迎賓酒廊內不僅有甜點點心，還有可以自己動手做棉花糖的棉花糖機，特別受到小朋友歡迎。當然，如果想要回房間休息的話，亦可以選擇從這裡外帶飲料回房間享用。

▲東京灣東方飯店距離「新浦安站」不到一分鐘路程。

東京灣東方飯店無論是設施還是地理位置都是便利性100分——飯店直通電車車站新浦安站，跳上電車無論到東京都內還是東京迪士尼樂園都很方便，且飯店還有到羽田機場和成田機場直達的「豪華」巴士，到機場也十分便捷。新浦安站的周圍熱鬧，有不少商店和餐廳，想逛街想購物也不是問題。

東京迪士尼樂園-接駁巴士更便利-

作為東京迪士尼度假區® 的合作飯店，東京灣東方飯店與東京迪士尼樂園® 及迪士尼海洋® 位於同一個區域，根本是迪士尼狂熱粉來日本旅遊時的住宿首選。搭乘電車的話距離東京迪士尼度假區(Tokyo Disney Resort®) 也僅一站之遙，不到10分鐘就能到達迪士尼樂園，不用為了趕迪士尼的入園時間而早起。

搭電車去迪士尼方便，從飯店搭接駁車前往更方便！東京迪士尼度假村官方提供從飯店往返迪士尼的接駁車服務，每天運行多達 69 班，免費接送飯店客人往返東京迪士尼度假區®。（請在此處查看時間表。）入住東京灣東方飯店的話，甚至可以使用迪士尼樂園的行李運送服務將行李運送回飯店，即使在迪士尼園區內大買特買，一樣可以兩手空空的遊玩迪士尼樂園，簡直不要太快樂。這可是只有入住東京迪士尼度假區®官方合作飯店才能夠享有的特權！

在浦安周邊觀光購物

來到東京灣東方飯店所在的浦安市的遊客往往主要都是為了迪士尼樂園而來。雖然在迪士尼樂園裡度過一天會是一個完美的方式，但這並不是唯一的選擇！就在浦安附近的「葛西臨海公園」，是大東京地區蠻有人氣的一個公園，裡面綠意盎然多綠地，還有一個地標性的摩天輪，還有一個可以俯瞰東京灣的絕佳展望台，以及東京葛西臨海水族館。

另外一個值得看的景點，花一個下午的時間參觀「浦安市民俗博物館」，感受浦安市過去的歷史感與風采。博物館的內部區域展示了當地的歷史和文化，及當地豐富的海洋資源——館內還有一個小小的水族館，室外區域的部分更是令人驚艷！室外的區域完整地呈現了日本古色古香的商店及住家，還有可以體驗搭船的河川，感覺好像瞬間重返江戶時代。遊客可以自由地進出這些建築物中，包括愜意的坐在榻榻米上，甚至可以打開櫃子四處看看⋯⋯這種坐上了時光機一般的體驗，讓身臨其境的人忍不住戲精上身，很想演個一段大河劇。

準備好認真血拼購買歐米呀給了嗎？想在UNIQLO和GU大買特買嗎？還是想來點美食？就在飯店旁的新浦安站周邊，有三個不同的購物中心，就算不跑到東京都內，也能滿足爆買的慾望。

與JR車站直通的購物設施Atre，想必不少人都耳聞過，裡面能找到時尚服飾、書店、300円商店等，無論是想買衣服還是雜貨小禮品都沒問題。另一間百貨公司MONA Shin-Urayasu則位於車站旁，裡頭有受歡迎的百元商店和藥妝店，可以買到日本的美妝保養品或藥品保健品。

就在飯店附近，還有不少觀光客喜愛的大型賣場AEON Style，不僅可以在超市裡找到各種零食、飲料和熟食外，賣場內也有多家餐廳、藥局及H&M等服飾店。無論是缺什麼東西，或是想爆買把行李箱給裝好裝滿，在這裡都可以得到滿足，同時還可以避免在東京市區與人群們人擠人呢。

前往東京市區觀光

東京是一座大城市，但儘管是位於市區之外，東京灣東方飯店與新浦安站直接相連，這意味著您仍然可以輕鬆前往東京許多超受歡迎的景點。而搭乘JR京葉線約 17 分鐘即可直達東京車站，可以選擇從東京最代表性的車站「東京車站」開始一系列的東京之旅。

接著搭乘山手線環遊東京，基本上可以將東京的經典景點一網打盡。例如能見到東京先端流行的商業科技及時尚的澀谷一帶，不管是想要逛街購物還是喜歡時尚風格的城市散策，澀谷都會是值得一去的好地方。當然，如果你更偏好帶有些次文化色彩或是街頭風及年輕化的時尚，那麼可以先選擇到澀谷旁的原宿走走，到繁忙的竹下通朝聖一下。澀谷原宿非常適合連起規劃行程，位於其中的表參道和裏原宿更是許多喜愛時尚的朋友不容錯過的區域。

如果是在櫻花季期間前來東京，可以搭山手線前往上野恩賜公園（上野站）或新宿御苑（新宿站）賞櫻，而即便不是櫻花季，到上野一帶的美術館博物館巡禮或是去阿美橫丁買買買也是不少人的經典行程選項。而對於御宅族來說，少不了要將秋葉原排入行程，去買包括鋼彈等動漫電玩模型、體驗女僕咖啡等，而對於腐女們來說，池袋則是必朝聖的聖地囉。

想必不少人都已耳聞過，東京觀光和迪士尼樂園觀光一樣，都是一個腳會走到爆的觀光行程，而東京灣東方飯店就是考慮到這點，貼心地在房間中準備了腳部按摩機，大家可要用起來。

直通新浦安站，靠近東京迪士尼樂園®，交通便捷且飯店內外設施服務完備的東京灣東方飯店，一直以來受到不少來到東京旅遊的朋友的歡迎，而今年部分樓層房間的再翻新，無疑再提升了飯店住宿的舒適度。

來東京旅遊，想住得寬敞放鬆一些的話，不妨參考看看東京灣東方飯店吧。讓地中海南法海岸的休閒感為你充電，才有更好的精力迎接接下來的每一天。

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