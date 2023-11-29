Disney DREAMS & WISHES！來東京丸之內體驗迪士尼100週年的浪漫點燈秀～

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

每到聖誕節，日本各地都會紛紛掛上美麗的燈飾，打造漂亮又浪漫的聖誕燈海！今年聖誕節，東京丸之內特別和迪士尼100週年合作，將打造一場最夢幻的「Disney DREAMS & WISHES」聖誕點燈活動，讓你不用到迪士尼園區內也能體驗滿滿的感動氛圍！

Disney DREAMS & WISHES！東京丸之內聖誕點燈活動

為了歡慶迪士尼100年的盛事，串連起八部精典作品：白雪公主、木偶奇遇記、灰姑娘、美女與野獸、動物方程式和冰雪奇緣，將從2023年11月16日開始到聖誕節當天12月25日，在東京的丸之內大廈舉辦盛大的聖誕點燈儀式。

在丸之內一樓廣場的主會場「MARUCUBE」，將有一座超巨型的聖誕樹，其靈感來自於即將在2023年12月15日上映的迪士尼最新電影「星願」，運用大量的燈泡、光影與音樂特效點綴，讓大家感受到滿滿星願的氛圍。

WISH 星願

點燈時間：6:00～24:00

燈光演出：17:00～21:00（每15分鐘一次，一次約3～5分鐘）

地點：丸之內大廈1樓MARUCUBE

在新丸之內大廈三樓的中庭廣場，將以迪士尼經典作品「幻想曲」為題，並以米奇的魔法帽、月亮、星星等魔法元素，營造出一個充滿神秘氛圍的奇幻世界！

The Sorcerer’s HAT 幻想曲

點燈時間：11:00～21:00（週日、假日至20:00）

地點：新丸之內大廈3樓atrium

在丸之內OAZO廣場將打造一個藍綠色、雪花結晶的冰雪聖誕樹，這是為了慶祝2013年上映的「冰雪奇緣」，在今年也迎來10週年的紀念，讓大家來到這都能重溫當年Let It Go～的感動魅力。

FROZEN TREE 冰雪奇緣

點燈時間：11:00～21:00（週日、假日至20:00）

地點：丸之內OAZO廣場

在丸之內紅磚廣場1樓的三菱一號館美術館廣場還有浪漫的美女與野獸剪影，美妙的愛情童話故事，快約上另一半一起來場浪漫的聖誕約會吧！

Something There 美女與野獸

點燈時間：11:00～21:00（週日、假日至20:00）

地點：丸之內紅磚廣場1樓三菱一號館美術館廣場

最後別忘了到國際大樓1樓仲通大道旁的特製打卡照片牆拍照，將滿滿的迪士尼100週年特別活動都存放在手機相簿裡吧！

Disney DREAMS&WISHES 打卡照片牆

平日 8:00～23:00、週六 8:00～22:00、週日與假日 11:00～20:00

地點：國際大樓1樓仲通大道旁

欣賞完燈飾後不妨到丸之內的部分餐廳用餐吧，為了配合這次的活動特別推出「迪士尼特別菜單」與獨家限定周邊商品，今年冬天就到東京丸之內度過一個最難忘的聖誕之旅吧！

Disney DREAMS & WISHES 聖誕點燈活動

2023年11月16日～12月25日

地點：東京丸之內大廈、新丸之內大廈、丸之内OAZO、丸之內紅磚廣場、國際大樓

圖片與資料來源：MARUNOUCHI.COM、FASHION PRESS

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