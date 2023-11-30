超級瑪利歐、集合吧！動物森友會、斯普拉遁…日本任天堂全新質感環保袋登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

是包裝袋、也是環保袋！日本任天堂近期在My Nintendo Store、Nintendo直營店（東京、大阪、京都）、全國家電量販店與網路商店等，全新推出「多功能質感環保袋」，常態款以可愛的「超級瑪利歐」、「集合吧！動物森友會」、「斯普拉遁3」和「皮克敏4」作為主角，一起來看看吧！

一袋多用！讓包裝袋賦予新生命

過去送禮時常常找不到好看的包裝袋，又或是包裝袋太可愛只能一次性使用感到浪費嗎？日本任天堂為了解決這樣的困擾，推出全新可重複使用的「多功能質感環保袋」，不論是當包裝袋送禮，又或是當環保袋自用都非常適合！

多功能質感環保袋以「超級瑪利歐」、「集合吧！動物森友會」、「斯普拉遁3」和「皮克敏4」四個主角為主題，每一主題又分為S和L兩種尺寸，並根據主題附上一個小型收納袋。

作為包裝袋使用時，可依照禮物的大小選擇合適的尺寸，當收禮者拆開禮物後，包裝袋就能搖身一變成環保袋或斜背包來使用！

S尺寸展開後長32公分、寬32公分，原本緞帶的部分變成了肩袋，讓包裝袋瞬間變成了日常使用的「帆布斜背包」，可容納A4筆記本，背出門非常吸睛可愛。

L尺寸展開後長50公分、寬38公分，是婆婆媽媽最喜歡買東西時使用的大容量環保袋！可以反覆清洗，是買菜的最佳幫手～

袋子平時不用時可以放進附的小型收納袋裡收藏，而小型收納袋也能當作化妝包使用，也就是說這款「多功能質感環保袋」可以當作包裝袋、環保購物袋與小物收納包，一袋多用、超級厲害啊！

除了常態款外，於11月3日也推出了全新聖誕限定的兩款包裝，L尺寸可放入 Nintendo Switch 遊戲主機，S尺寸可以放入 Nintendo Switch 遊戲軟體，今年的聖誕禮物包裝就用任天堂全新推出的「多功能質感環保袋」來讓收禮者充滿驚喜吧！

官網：https://www.nintendo-sales.co.jp/products/original_smhp.html

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