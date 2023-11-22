送你來去岩手住3晚！ 體驗雪國勝地4天3夜無料住宿+冬日魅力4選

【旅奇傳媒/日本部報導】日本岩手縣每到冬天大雪紛飛，是著名的雪國勝地。無論是赫赫有名的猊鼻溪、嚴美溪、或是沿海的淨土之濱，在美麗雪花的揮灑下，讓人彷彿走入水墨畫世界，美不勝收。對於極少見到雪的台灣民眾來說，雪國岩手有著驚人的魅力。岩手縣自2013年成立中文官方粉絲團「岩手好好玩」以來，10年間受到許多粉絲滿滿的愛和支持。為了回饋大家，岩手縣年終活動將送粉絲來去岩手住3晚！即日起自12／11(週一)，只要前往中文官方粉絲團「岩手好好玩」參加活動，就有機會獲得岩手縣內4天3夜免費住宿。

▍ 岩手冬日魅力4選

▼小岩井銀河農場之夜2023▼

▲小岩井農場的「銀河農場之夜」今年邁入第10年，是東北最大的彩燈盛宴。 圖：岩手縣／提供

小岩井農場每年冬天舉辦的「銀河農場之夜」，是全東北最大的夜間彩燈秀嘉年華。近百萬顆LED燈泡把黑夜點綴得璀璨輝煌，今年邁入10週年，將從11／18〜2024／1／8 （12/31休園）每晚16:00〜20:00舉辦，除了每年眾所矚目的銀河鐵道SL蒸汽火車，還將推出50公尺長的「銀河光牆」、「光之彩虹傘海」、「10棵光之樹」等十大全新彩燈裝置。此外高達20公尺的巨大聖誕樹、以及使用牛奶瓶製作的發光金字塔、和回收牛奶盒重製變身的迷你牧場、牛群大行進燈飾、紀念相框燈飾等，都讓人期待度滿滿！

▼花卷溫泉體驗美肌之湯▼

▲花卷溫泉的泉質優異，又有美肌之湯的稱譽。 圖：岩手縣／提供

花卷溫泉鄉的溫泉可是擁有「美肌之湯」的稱號，鹼性泉質無色無味，泡湯後肌膚會變得滑溜溜的～不僅如此，還有緩解肌肉痠痛的功效！腹地廣大的花卷溫泉境內還有可以欣賞台川雪景的露天美肌之湯，亦有配置三溫暖的大落地窗室內浴場！

▼猊鼻溪暖桌舟▼

▲搭乘猊鼻溪冬天限定的暖桌舟，別有樂趣。 圖：岩手縣／提供

搭過冬天的猊鼻溪遊船 嗎？搭著小船進入被白雪覆蓋、長達2公里的峭壁溪谷，就像走進水墨畫世界中，美得讓人屏息。12/1起猊鼻溪遊船正式宣告進入冬季，推出「暖桌舟」。整艘船搭起透明帷幕，裡面擺上日本人冬天最愛的暖桌，一上船鑽進鋪上桌子的溫暖棉被中，聆聽船伕阿伯吟唱的民謠船歌「猊鼻追分」，就能不受風寒地取暖欣賞眼前景致。猊鼻溪暖桌舟將持續行駛到2024年2月。

▼必吃美食盛岡冷麵▼

▲冰涼的盛岡冷麵，在冬天暖氣十足的餐廳吃起來更有滋味。 圖：岩手縣／提供

盛岡冷麵有著盛岡三大麵之一的美稱。麵條Q彈，冰涼的湯頭搭配上韓式泡菜，依照季節不同，夏天放西瓜、冬天放水梨，一口吃下辣、酸、甜等多重美味融合，既好吃又消暑！整個盛岡市約有30家冷麵店。元祖店「食道園」、盛岡車站對面的「盛樓閣」和「Pyonpyonsya」，是最具代表性的餐廳。冷麵和燒肉一起享用的吃法，更是觀光客不會錯過的美味體驗。

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