開箱臨空城隱藏秘境！Outlet知名品牌逛到飽 還有超美海景好療癒

跟著 YUMEKO 於 2023-09-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 8 個景點，其中包含 關西機場站、關西機場美食街、臨空PREMIUM OUTLETS。

臨空城ouellette隱藏秘境

第 1 天

關西機場站 | 1 小時

這次回國由關西機場入境，關西機場是日本一個位於大阪灣的國際機場，被譽為世界上最現代化的機場之一，提供各種便利設施，包括購物區、餐廳、休息區、免稅店等，可以在機場輕鬆度過時間。機場與大阪市中心有著良好的交通連接，可以選擇搭乘電車、巴士或計程車前往你的目的地。

關西機場美食街 | 3 小時

進入到關西機場，可以看到有些店家還在整修，整修的店家會陸陸續續在2023年十月，12月重新開幕，除了整修店家，這邊還有美食街，美食餐廳目前約八家，回國第一件事就是吃拉麵🍜選擇神座拉麵，神座拉麵在日本是家喻戶曉，價格不算貴，最喜歡的吃法就是加入韭菜，味道變得稍微重一些，非常美味。

臨空PREMIUM OUTLETS | 3 小時

大阪臨空城Outlet是位於日本大阪的一個購物中心，從關西機場出發可以搭乘南海電車約一站即可以抵達，對於要出國前消磨時間或是回國後想逛街都是一個很好逛的地方。臨空城Outlet擁有眾多知名品牌的店鋪，包括時裝、鞋履、手袋、家居用品等。這裡提供許多選擇，無論是尋找高端品牌還是平價商品，都可以找到滿意的選項。Outlet商場以折扣價格出售商品，因此可以期待在這裡找到價格實惠的物品。這次逛覺得gap家的衣服都非常划算幾乎是整家店來到50%優惠，不過目前衣服都是以秋冬裝為主，如果目前想先買秋冬裝現在購入gap是個不錯的選擇。

這邊除了購物，臨空城Outlet也擁有各種餐廳和娛樂設施，供你休息和娛樂。

臨空城outlet海邊 | 1 小時

大阪臨空城Outlet除了是一個購物和娛樂的好地方，在往靠東邊走這邊還有超美的海景，在以前都只是逛逛前面區塊，沒想到outlet 裡面還有藏了這樣的秘境！

第 2 天

難波拉麵一座 | 1 小時

隔天中午想要吃拉麵，就想到愛店王樓上有一條拉麵一條街，這裡藏有日本各地知名的拉麵🍜，不論是福岡的豚骨拉麵或是著名的柚子比較清爽的拉麵、味噌拉麵、醬油拉麵等各種口味，可以滿足不同口味的需求。

拉麵一條街的拉麵店通常會以自家獨特的湯底和麵條來區分自己，因此可以嚐到各種風味獨特的拉麵。愛店王拉麵一條街是一個拉麵愛好者的天堂，提供了多種風味和特色的拉麵選擇，可以享受美食探索的樂趣。有來大阪的話不妨前往一次，品味當地獨特的美味。

EDION 愛電王心斎橋店 | 3 小時

在愛店王八樓還有忍者村體驗，是一個以忍者主題為特色的旅遊景點，在這能夠提供各種忍者體驗活動，包括穿著忍者服裝、學習忍者技能、參觀忍者相關的展覽等。這些體驗可以讓遊客深入了解忍者文化和歷史。這個景點會舉辦忍者表演，展示忍者的戰術和技能。遊客可以觀看忍者進行各種驚險刺激的表演，對於家庭和朋友一同參觀的遊客來說是一個有趣的活動。如果喜歡忍者🥷在這邊還能找到各種忍者主題的紀念品和商品，例如忍者刀、服裝、玩具等。這是一個購物紀念的好地方。

EDION 愛電王心斎橋店 | 1 小時

在愛店王樓有一區化妝間4樓，這邊使用一小時是日幣¥300，裡面有各式各樣的保養品、化妝品，甚至更衣間，電棒捲都有提供，裡面約有40個座位區，每個位子都像藝人的化妝間，聽店員說之前有客人退房但還來不急化妝，就直接到這邊化妝，該有的都有可以在這邊使用，算是還不錯的地方。

大阪難波車站 | 2 小時

晚餐來到ヨドバシ樓上來吃串家物語「串家物語」是日本的一家餐廳品牌，以提供串燒料理為主打特色。包括各種不同的食材，如雞肉、牛肉、豬肉、海鮮和蔬菜。簡單的食材經過簡單的燒烤或烤炙處理，保留了原汁原味，非常美味。

而且串家物語提供各種不同口味和風格的串燒，這種多樣性的食材可以滿足不同口味的需求。

串家物語在世界各地都是受歡迎的串燒餐廳品牌，以其多樣性的選擇和價格合理廣受大家歡迎，如果你也喜歡串燒料理，不妨考慮前往串家物語，享受一頓美味的用餐體驗。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：大阪關西機場｜臨空城outlet｜開箱愛店王

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」