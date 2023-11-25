寶可夢咖啡、主題樂園、水族館，大人小孩都開心！東京親子旅行景點8選(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"寶可夢咖啡、主題樂園、水族館，大人小孩都開心！東京親子旅行景點8選(上)"，本文將再介紹4個東京適合親子同樂的景點

5. 東京車站地下動漫街(東京角色街)

連接JR東京站八重洲地下中央口的「東京車站一番街」，是一道超長的地下商店街，共分幾個主題區域 – 集結東京有名拉麵店的「東京拉麵街」、可購買到各式各樣點心伴手禮的「東京甜點樂園」及「TOKYO GIFT PALETTE」等，其中最受歡迎莫過於集合許多卡通角色商品的「東京角色街」。

在東京角色街中，你可以找到三麗鷗、史努比、吉卜力、輕鬆小熊、寶可夢等受歡迎角色的專賣店，每家都非常可愛。

除了小孩喜愛的角色，還有日劇迷必逛的電視台官方商店，或是男生最愛的「JUMP SHOP」動漫商店。集合了日本大部分主題商店，加上東京車站限定商品，大人小孩都會逛到失心瘋！

地址：東京都千代田區丸之內1丁目9-1

前往方法：JR「東京」站八重洲地下中央出口徒歩1分

營業時間：10:30〜20:30

6. 三鷹之森吉卜力美術館

三鷹之森吉卜力美術館的的企劃原案由世界知名的動畫導演宮崎駿先生親自設計，能體驗吉卜力工作室所創作的動畫世界。

美術館的建築本身就配合動畫世界觀，顏色鮮豔且多彩的土牆、如迷宮般結構，有著角色圖字的彩色玻璃窗，獨特的建築與井之頭公園的松林相融合，會讓人忘卻現實沉浸在宮崎駿的世界中。

門票需要事先預約，館內有許多與吉卜力動畫相關的展示，可以看到如何製作動畫，還有美術館限定的原創短篇動畫展示室。讓小孩最興奮莫過於看到可愛的貓巴士，或是《天空之城》機器人兵等知名的吉卜力的角色。吉卜力粉絲一定要來朝聖。

地址：東京都三鷹市下連雀1丁目1-83

前往方法：JR「三鷹」站南口徒歩15分，或轉乘公車(コミュニティバス)約5分車程

營業時間：10:00〜18:00

定休日：星期二(部分日子會營業，請查看官方網站)

票價：4歲以上100日幣、小學生400日幣、高中・初中生700日幣、大人・大學生 1,000日幣

7. 東京巨蛋城

以演唱會及棒球賽場地聞名的東京巨蛋體育館，其實旁邊還有一個遊樂園，也是東京都內難得一見的大型遊樂場，只要搭電車到後樂園站就可輕鬆前往。更棒的是他們不收入場費，可以自由進出，再按逐個遊戲收費。

園內分為六個區域，從巨大的摩天輪、浪漫的旋轉木馬到刺激的海盜船都有，當中最受注目的是雲霄飛車「Thunder Dolphin」，速度達到每小時130公里，還有特別設計讓車輛穿過建築物的「牆洞」和摩天輪的中心，可以感受到與別不同的體驗！

東京巨蛋城在2023年至2024年期間將會進行多項大規模翻新工程，包括與吉本興業共同合作興建「新劇場」等等，預期在2024年夏季完工！非常期待屆時會有更多有趣的設施！

地址：東京都文京区後楽1-3-61

前往方法：JR中央·總武線「水道橋」站西口徒步1分

營業時間：10:00〜21:00

定休日：無

8. 池袋太陽城水族館

太陽城水族館位於池袋太陽城商業設施之中，以「天空的綠洲」為概念。在室內可以欣賞到海洋、河流、湖泊等各種生物在水中生活的景象，室外區域則有植物與花朵，讓你可在綠意盎然的環境中觀賞海洋生物。

圖片來源自PR TIMES

館內展示了許多海洋生物，其中最特別就是架空安裝的玻璃水缸，可以看到海獅在頭頂上游泳，從360度的任何方向近距離觀賞的牠的泳姿。精心設計的環境及生態展示等，帶來讓人放鬆的非日常空間，小孩可以學習海洋生態，大人也一定會感到療癒！

地址：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 屋上

前往方法：JR・東京Metro・西武線・東武線「池袋」站35號出口徒歩8分

營業時間：8:30〜21:00

票價：4歲以上800～900日幣、小學生及初中生1,300～1,400日幣、大人(高中生以上) 2,600～2,800日幣

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