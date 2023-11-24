寶可夢咖啡、主題樂園、水族館，大人小孩都開心！東京親子旅行景點8選(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

東京除了去東京迪士尼、吉卜力美術館、寶可夢主題餐廳之外，還可以怎麼規劃東京親子遊的行程呢？

可愛的卡通人物主題、富有教育意義的設施、或是享受大自然都一一包含，讓妳在安排東京親子行程時省力又省時~

1. KidZania東京

圖片來源自官方Twitter

「KidZania東京」位於「都市船塢 LaLaPort 豐洲」商場內，從著名的豐洲市場乘搭百合海鷗號兩站就到。這是一個職業體驗型設施，讓孩子們可以挑戰喜歡的工作，學習社會運作。

對象年齡為3至15歲。館內有約60個企業展示館，包括飛行員、消防員、獸醫、模特兒等90種以上的體驗活動，重點是許多職業都與現實中的日本企業合作，例如花王、任天堂等等，更有真實感！

圖片來源自官方Twitter

設施需要事先預約，每天入場分兩段時間（9:00～15:00）、（16:00～21:00），入場後小孩可以拿著工作卡去不同企業展示館申請體驗，每次體驗平均約30分鐘。體驗後會獲得館內專用的貨幣，可以儲存到設施內的銀行或是在特設商店購物。讓小孩可充分了解工作的樂趣和辛勞，並掌握社會運作和生存技能。

小孩不會日語也不用擔心，部分體驗會以英語進行，特別是星期三，會有一半的活動都由以英語進行，也可幫助小孩學習英語。

小孩在進行體驗時，家長除了可以在一旁拍照，也可在設施內的餐廳休息，如孩子在小學一年級以上，家長也可離場在附近商場逛逛街！

地址：東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲1 ノースポート3階

前往方法：東京Metro有樂町線「豊洲」站2號出口、百合海鷗號「豊洲」站徒歩8分

營業時間：9:00~21:00

票價：3歳~ 4000日幣、小學生及初中生 4500日幣、大人（16歳~）2,400日幣 (週末、暑假期間等或有不同收費)

2. 豐洲teamLab Planets TOKYO

由日本著名光影藝術團隊「teamLab」所打造的設施，遊客可以走進精心設計的巨大藝術空間沉浸其中。不像一般美術館有著寧靜嚴肅氣氛，teamLab Planets內有許多體驗型設施，小孩也會覺得好玩。而且全館內都可以拍照，能拍下美照記錄下開心回憶。

teamLab在世界各地都設置或舉行過不少展覽，但這座teamLab Planets全館需要赤腳走動，一入場就要先脫下鞋子，走進水中、感受到地板的觸感，用盡全身來體驗藝術，加上燈光顏色和香氣，視覺、嗅覺、觸覺等感官也會變得更加敏銳。

當中還有用上超過1萬株花卉裝飾的庭園區域，走進鏡子的空間中看著華麗的花飾升降，夢幻得讓人忘卻現實。設施原本只到2023年末，最近宣佈會延長至2027年，而且展示也會不定期進行更新，即使去過也值得再去！

地址：東京都江東区豊洲6-1-16 teamLab Planets TOKYO

前往方法：百合海鷗號「新豊洲」站徒步1分

營業時間：9:00〜22:00

定休日：不定期休

票價：3歳以下免費、4歲~12歲1,300日幣、初中~高中生 2,300日幣、大人（18歳~）3,800日幣 (不同期間或有不同收費)

3. Maxell Aqua Park Shinagawa 品川水族館

Maxell Aqua Park品川是一個結合音樂、燈光和生物的水族館。這裡不僅展示各種海洋生物，還有表演和遊樂設施。每個季節都有不同主題的燈光秀，是個大人小孩都可以享受的室內景點。

一進館內首先就會看海盜船和旋轉木馬，接著會來到不同的展示區。館內有約350種、超過20,000隻海洋生物。更特別的是這裡融合了藝術與生物，例如在水母優游區就會配合光影投影，營造出各種不同氛圍的空間，仿佛置身於藝術博物館一樣。

至於重頭戲莫過於在360度的圓形劇場中舉行的燈光海豚秀，可愛的海豚表演各種跳躍與頂球等技巧，搭配燈光秀與音樂，帶來夢幻感覺。白天和夜晚的表演內容會有不同，讓人會想要再訪呢！

地址：東京都港区高輪4-10-30(品川プリンスホテル内)

前往方法：新幹線/JR/京急線「品川」站高輪出口徒歩2分

營業時間：9:00~20:00(假日或會有調整)

票價：4歳~ 800日幣、小學生及初中生 1,300日幣、大人（高中生以上）2,500日幣

4. 日本橋寶可夢咖啡

「寶可夢咖啡廳Pokemon Cafe」是寶可夢首家常設咖啡廳，也是東京唯一一家寶可夢主題咖啡廳。位於日本橋高島屋百貨內。木質裝潢的店面時尚，處處都裝飾著寶可夢的角色，讓人沉醉在寶可夢的世界中。

咖啡廳需要事先預約，在指定用餐時間內，客人可以自由地四處走動拍照，可以拍握機會和喜愛的角色合照。而且會有寶可夢人偶出來跟大家互動，不只小孩，大人也會感到興奮！

這裡的餐點和飲料也有著可愛的寶可夢樣子，部分更會送可愛的杯墊或餐墊，在寶可夢包圍下品嚐料理和甜點似乎會特別美味！在商店也可買到店內使用的餐具等各式紀念品。

地址：東京都中央区日本橋二丁目11番2号日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.東館 5階

前往方法：東京Metro銀座線・東西線、都營地下鐵淺草線「日本橋」站徒歩4分

營業時間：10:30〜22:00

因為篇幅關係，本文先介紹4選，另外四個景點請見下集

窩日本推薦閱讀： 最新東京哈利波特影城完整攻略–交通、購票方式、必看場景、推薦餐點看這篇全弄懂！

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」