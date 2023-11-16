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東京下雨好去處3選！購物、展望台、水族館等，下雨天旅行也不用怕

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

難得來到東京自由行，遇上雨天怎麼辦呢？不用煩惱！東京都內有許多室內設施，有些還與車站直通，可以同時享受購物、美食，併設展望台、美術館或水族館等，讓你即使在雨天也能盡情玩樂一整天。

讓小編來推薦你下雨天時，東京都內3個不怕淋雨的好去處吧！

1. 東京車站一番街

連接東京車站八重洲口的「東京車站一番街」，出閘後不用踏出戶外便可到達，分成6條主題商店街匯聚飲食、時尚、雜貨等，是個多元化的購物天堂，可以逛上好幾個小時！

東京甜點樂園

圖片來源自官網

在2022年12月翻新不久的東京甜點樂園，匯聚了江崎固力果(江崎格力高)、森永製菓、卡樂比、龜田製菓日本四大知名零食製造商的旗艦店，提供各種限定商品，還有在店內廚房裡現製的新鮮版零食，例如洋芋片、HappyTurn米餅、moonlight餅乾等，滿足你的嘴饞！

東京拉麵街

來源自官方Twitter

匯聚了8家日本代表的知名拉麵店，米其林推薦的淡麗醬油拉麵「天空之色•NIPPON」、濃郁沾麵「六厘舍」等等，無論喜歡哪種湯頭都會找到令人滿意的選擇，午餐、晚餐都不用煩惱！

東京動漫人物街

來源自官方Twitter

日本卡通、動漫角色大聚集！從日本六大電視台的專門店到三麗鷗、史努比、吉卜力、寶可夢、San-X旗下受歡迎的角色，可以在這裡買到各式各樣的可愛雜貨，猶如一個小小主題樂園，無論是大人還是孩子都能盡情享受。

TOKYO GIFT PALETTE

來源自官方Twitter

買伴手禮的好去處！除了東京芭娜娜、銀座千疋屋等經典品牌外，還有多家最新流行的美味甜點，在這邊可以把親朋好友的伴手禮一口氣買齊！

TOKYO GOURMET ZONE、日本美食街道

位於2樓的TOKYO GOURMET ZONE及B1的日本美食街道都集合了多家餐廳。TOKYO GOURMET ZONE以居酒屋及酒吧為主，適合大人小酌一杯。而在日本美食街道可以找到來自東京以外地方的名店，如香川烏龍麵、仙台牛舌等，品嚐地方特色美食。

地址：東京都千代田區丸之內1丁目9-1

前往方法：JR「東京」站八重洲地下中央出口徒歩1分

營業時間：10:30〜20:30

2. 池袋太陽城

這是集購物、餐廳和娛樂設施於一體的綜合設施，讓你在雨天也能度過愉快的一天。購物方面以女性時尚品牌及卡通雜貨為主，還有世上最大型的扭蛋專門店「ガシャポンのデパート池袋総本店」等一系列宅宅商店。另外，有寶可夢、Pokemon Go、寶可夢卡片遊戲的專門店，加上寶可夢甜點店Pokemon Sweet，喜歡寶可夢的人也可以去朝聖。

除了購物，池袋太陽城還有幾家設施讓你盡情遊玩。

南夢宮主題樂園

由南夢宮(Namco)經營的室內主題樂園，包括能跟貓貓玩耍的貓咪互動樂園「ニャンジャタウン」、可以進行占卜或是玩遊行的「ドッキンガム広場」、昭和30年代懷舊風格的「福袋七丁目商店街」、可怕妖怪主題的鬼屋「もののけ番外地」，還有餃子館可品嚐來自日本各地的餃子。而且常常與動漫合作，大人小孩都可享受！

柯尼卡美能達天文館 滿天

來源自官方Twitter

由天文館器材製造商柯尼卡美能達(Konica Minolta)所經營，透過美麗的星空投影、音樂效果，猶如置身在真正的星空下。他們最特別是提供「草地」或「雲層」座位，觀眾可以躺下來盡情欣賞星空，感到放鬆療癒。

陽光水族館

來源自官方IG

位在池袋太陽城的頂樓，以「天空的綠洲」為主題，在精心設計的水糟可欣賞到企鵝和海豹在頭頂上游泳！另外還有日本國內最大的水母全景水槽，以及360度全方位的海豹表演舞台等等，可以從不同角度看到可愛的海洋生物，在城市中心親近大自然。

地址：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ

前往方法：JR・東京Metro・西武線・東武線「池袋」站35號出口徒歩8分

營業時間：8:30〜21:00

3. 六本木Hills(六本木新城/六本木之丘)

六本木Hills是時尚的商業設施，樓高54層的摩天大樓中設有東京君悅酒店、展望台、森美術館，還有許多精品名牌進駐，在這裡可享受高級時髦的氛圍。

TOKYO CITY VIEW展望台

來源自官方IG

250米高的展望台設有360度玻璃帷幕，可以在室內欣賞東京風景。這裡與東京鐵塔鄰近，所以可清晰看到這座東京地標，把這片象徵性的風景刻在眼底。在頂樓還有戶外東京觀景台Sky Deck，邊感受著微風吹拂邊看景色。

森美術館

來源自官方IG

位在53樓的森美術館以展示現代藝術為主，經常舉辦各種不同主題的特展，包括繪畫、電影、建築和設計等，每次來訪都會覺得有趣，可以浸沉在藝術世界中。

朝日電視台

來源自官方網站

在六本木Hills就有朝日電視台的大樓！雖然不能進入電視台內部參觀，但大樓的一樓設有免費進入的記念品商店和一些展示，身為日劇和動漫迷來到也會感到興奮。幸運的話說不定還能遇上明星喔！

即使在雨天，東京也有許多能享受的觀光景點！所以看到天氣預告下雨也不要傷心，在這些室內景點享受購物和各種娛樂吧！

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東京 寶可夢 美術館

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