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日光、鬼怒川賞楓指南 搭乘東武鐵道特急「SPACIA X」追楓

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源| 東武鐵道
圖片來源| 東武鐵道

日本栃木縣的日光、鬼怒川溫泉是日本屈指可數的紅葉名所，同時也是關東地區最著名觀光勝地，及以日本世界遺產東照宮所在，東武鐵道今年7月開通新型特快列車「SPACIA X」，今秋不妨搭乘快車輕鬆舒適賞楓與度假去！

今秋不妨搭乘東武鐵道特快列車「SPACIA X」輕鬆舒適賞楓與度假去。圖片來源| 栃木縣
今秋不妨搭乘東武鐵道特快列車「SPACIA X」輕鬆舒適賞楓與度假去。圖片來源| 栃木縣

東武鐵道運行的新型特快列車「SPACIA X」，從東京淺草至栃木縣東武日光站只需1小時50分、到鬼怒川溫泉站大約2小時，一天最多往返2～4班，大幅縮短通車時間，也讓賞楓旅行更舒適與愜意。

東鐵特快列車「SPACIA X」最高級的「駕駛艙套房座」設計靈感來自私人飛機。圖片來源| 東武鐵道
東鐵特快列車「SPACIA X」最高級的「駕駛艙套房座」設計靈感來自私人飛機。圖片來源| 東武鐵道

栃木縣的日光、鬼怒川溫泉串成日本最受矚目的觀光景區，日光國立公園內有雄壯的山巒與密佈的湖沼、瀑布、溪谷所形成的自然之美，和世界遺產日光社寺為代表的歷史、文化相互交融，紅葉景點無數，日光伊呂波坂入選為「日本之道100選」、從明智平展望台可以將男體山、華嚴瀑布、中禪寺湖等日光壯麗的自然風光盡收眼底。

野趣豐富的露天溫泉。圖片來源| 栃木縣
野趣豐富的露天溫泉。圖片來源| 栃木縣

秋天的紅葉季節尤其壯觀。日光銀山平公園湧出的源泉「庚申之湯」又名「美肌之湯」，泡在這個溫泉裏皮膚會變得光滑，是野趣豐富的露天溫泉。

鬼怒川溫泉鄉是可以在四季變化的自然中享受溪谷美和溫泉的溫泉鄉。圖片來源| 栃木縣
鬼怒川溫泉鄉是可以在四季變化的自然中享受溪谷美和溫泉的溫泉鄉。圖片來源| 栃木縣

鬼怒川溫泉鄉是可以在四季變化的自然中享受溪谷美和溫泉的溫泉鄉。紅葉景點也很多，推薦連結鬼怒川和鹽原兩大溫泉鄉的「日鹽紅葉線」和連接鬼怒川溫泉山麓站和丸山山頂，海拔差300米的「鬼怒川溫泉纜車」賞紅葉絕景。

搭乘日光國立公園內的MT jeans那須纜車賞最美楓光。圖片來源| 栃木縣
搭乘日光國立公園內的MT jeans那須纜車賞最美楓光。圖片來源| 栃木縣

另外，賞楓還有很棒的地點就是位於日光國立公園內的MT jeans那須纜車，搭纜車到標高約1,410ｍ山頂的「山頂自然廣場」，有茶臼展望台、吊床廣場、愛犬廣場等設施，搭乘纜車10分鐘的空中散步，可眺望那須高原鮮豔的紅、黃、橙色的壯觀景色繽紛秋色，從展望台可近距離感受那須山脈的美景。

此外，山頂還有四條適合不同程度的健行路線，從輕鬆的徒步旅行到在三本槍岳和清水平的真正登山路線，或從茶臼岳的縱走路線等廣泛的方式來享受登山運動。

新一代的特快列車「SPACIA X」車廂的幾合窗型融入日光傳統工藝元素。圖片來源| 東武鐵道
新一代的特快列車「SPACIA X」車廂的幾合窗型融入日光傳統工藝元素。圖片來源| 東武鐵道

一直以來行駛於東京淺草和日光市之間的東武鐵道，時隔33年首次更換新一代的特快列車「SPACIA X」於今年7月15日開始運行，這是原有的「特急SPACIA」進化型，除了承繼長久以來精雕細琢的要素之外，還配合時代的新視覺意識，擁有流線圓弧型的車頭、車廂的幾合窗型融入日光傳統工藝「鹿沼組子」元素，那純白的車身靈感也是來自日光東照宮陽明門門柱高貴的胡粉白，白中帶著微微的藍有瓷器的質感，讓傳統的優雅與革新的設計巧妙融合，低調奢華的感覺讓鐵道迷為之眼睛一亮。

以跨越時空的休息廳為概念設計的駕駛艙休息室。圖片來源| 東武鐵道
以跨越時空的休息廳為概念設計的駕駛艙休息室。圖片來源| 東武鐵道

東武鐵道特快列車「SPACIA X」，擁有6節車廂共有212個座位，除了一般座位外，還有包廂、沙發座、休息廳等6款座位，其中最高級的「駕駛艙套房座」設計靈感來自私人飛機，以「移動套房」為概念，包廂面積寬達1１平方公尺，最多可接待7人，其前方及側窗都有大片玻璃窗，可讓遊客放眼窗外風景，享受奢華的旅遊卓越體驗。

此外，駕駛艙休息室是以日本現存最古老的度假飯店「日光金谷飯店」與「大使館別墅」為意象，營造出「跨越時空的休息廳」的氛圍，提供高雅沉穩的乘車空間，讓人置身其間對旅遊的期待倍增，餘韻更加深刻。

東武鐵道新型特快列車「SPACIA X」官網：https://www.tobu.co.jp/spaciax/tcn/

日光鬼怒川官方綠遊指南：https://nikko-travel.jp/fanti/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300157

溫泉 登山 公園

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