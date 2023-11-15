東日本自由行必知！「JR Pass 3選」從關東到中部或東北新幹線搭好搭滿

JR鐵路可以說是來日本自由行的好夥伴，來過日本旅遊幾次的朋友們肯定對它不陌生，JR針對外國旅客推出了一系列的JR Pass（鐵路周遊券），JR可以說是把整個日本都連起來了。購票時一般以短期簽證入境的旅客，只要出示護照（非日本護照）即可購買，其中像是JR東日本所推出的JR Pass是連持有長期簽證的外國人也可以購買哦，因此非常有人氣。如果想要跨縣搭乘新幹線通常光是單程就已經高達破萬的車費，但如果使用了Pass就能夠不限次數的搭乘，且可以提前劃位，大大節省了搭乘新幹線的費用，對觀光客來說可是一大福音，JR 依據不同區域亦有提供各個區域的Pass，也有日本全國性的Pass，想從關西一路玩到北海道也不是不可能的事哦！

而這次就廣受日本海內外外國人歡迎的JR東日本的JR Pass鐵路周遊券來簡單介紹。

※照片來源：官方網站

適用的旅客類型：

•主要在東京活動，想要當天來回富士山、日光。

•想從東京出發前往輕井澤、草津、伊豆等度假勝地。

•想前往東京郊區同時省下坐車的時間，可同時安排在東京市區逛街也能享受郊區的沈靜。

東京廣域周遊券不僅可以搭乘JR普通全線電車、單軌電車全線、以及成田特快N'EX和前往富士山的特快富士回遊，可快速地到達東京市區之外，

也可直接從成田機場前往富士山（河口湖）。

東京廣域周遊券目前一張大人（12歲以上）15000日圓•兒童（6～11歲）7500日圓，可連續使用3天。

※照片來源：官方網站

可搭乘的鐵路和路線：

•JR東日本線

•東京單軌電車線全線

•伊豆急行線全線

•富士急行全線

•上信電鐵全線

•埼玉縣新都市交通(大宮～鐵道博物館）

•東京臨海高速鐵道全線

•JR東日本與東武鐵道直通行駛之特快列車「日光號」、「鬼怒川號」、「SPACIA 鬼怒川號」的普通車廂指定席。

•東武鐵道線下今市～東武日光、鬼怒川溫泉間的普通列車（含快速）亦可搭乘。「栗橋～下今市間」僅可搭乘與東武鐵道互通直達的特快列車。

推薦行程

栃木：日光鬼怒川｜那須鹽原黑磯｜益子

伊豆熱海：打卡網紅景點 ｜ 自然絕景 ｜ 復古散策

新潟：越後湯澤 ｜ 越後妻有大地藝術祭 ｜ 燕三條

富士山河口湖景點推薦

※照片來源：官方網站

此周遊券可以從東京出發到達長野和新潟地區，且可以連續使用5天，使用時間上比東京廣域周遊券又更加寬裕了，價格上也比東京廣域周遊券貴上一些些，大人（12歲以上）27000日圓•兒童（6～11歲）13500日圓。

適用的旅客類型：

•預計在日本玩比較多天，想從東京移動至新潟。

•預計搭乘新幹線或特快列車到長野、松本等信州地區。

注意事項：

•無法使用東海道新幹線（因東海道新幹線非JR公司所營運）

•長野路線的大糸線南小谷～糸魚川、北陸新幹線糸魚川～上越妙高區間不包含在周遊券區域內。

從糸魚川搭乘北陸新幹線時，請另行購買糸魚川～上越妙高區間的車票及特快車票。

參考行程

新潟：越後湯澤 ｜ 越後妻有大地藝術祭 ｜ 燕三條 ｜ 系魚川

長野：輕井澤 ｜ 白馬 ｜安曇野

※照片來源：官方網站

此Pass券可到達日本東北縣市，同樣也是可以使用連續五天，價格為大人（12歲以上）30000日圓•兒童（6～11歲）15000日圓。

一般人對於東北地區相較其他地方算是比較陌生，東北一直都給人一種遙遠，交通不是那麼便利的印象，利用此Pass券就可以放心的玩遍東北了哦！仙台有可愛的狐狸村、青森有睡魔祭可以感受到和其他地方很不一樣的風情。

適用的旅客類型：

•預計搭乘新幹線前往仙台

•預計再往上至山形藏王、秋田、青森等周邊地區

如欲前往北海道可購買JR東日本・南北海道鐵路周遊券​ ​

參考行程

福島：福島站出發 ｜ 會津若松

青森市內 ｜ 仙台賞楓獵果

※照片來源：官方網站

可使用JR官方網站購票，JR Pass的官方網站有支援繁體中文的服務哦！不用擔心看不懂日文而無法購票，有持有周遊券的旅客欲搭乘新幹線也可利用此網站提前劃位。

取票方法

※照片來源：官方網站

可於機場和各大JR車站的綠色窗口取票，另外綠色窗口和售票機也有提供販售周遊券（需準備好護照），且大多都有提供中文服務，非常便利。但每個票種提供取票的車站還是有些微的差異，建議詳細資訊可以洽詢官方網站。

文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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