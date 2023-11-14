吉卜力公園伴手禮推薦 適合送小孩的紀念品3選

在《千與千尋》中出現的小雞神變成噴水玩具，那圓滾滾的模樣實在是非常可愛呢！因為小雞神本身材質有點硬度，原本有點擔心以小朋友的握力恐怕很難噴水，好在只要稍微用點力就能夠成功地噴水。毛巾上也印有正面、側面、在桶子裡面的小雞神，可愛到完全捨不得拿來使用。而毛巾是100%純棉的，能夠安心地用在小朋友稚嫩的皮膚上，盆子的底部印著一個「油」，細節的油屋標誌也有做到位，看到這樣的細節部分真的會讓吉卜力粉絲滿心歡喜，另外桶子本身的材質為厚紙板的材質，也可以用來玩辦家家酒。

《天空之城》中出現的富有透明感的藍色結晶，擁有可以讓周圍物品飄浮在空中的不可思議力量，依照這個藍色結晶而打造的泡泡水，作為飛行石既不會被打破，做為泡泡水更是非常有趣，簡直就是夢幻逸品。

其中商品附有吹泡泡的吸管和掛繩，可以不用擔心小朋友吹泡泡時會弄髒手，同時能把飛行石掛在脖子上以防弄丟。

貓咪巴士的小零錢包看似能裝的不多，但其實大小剛剛好，適合一兩歲的小朋友一邊玩耍一邊把撿到的小石頭和松果放到小包包中ーー這種時刻對小朋友而言，有這樣的小包包就非常方便。鈕扣做成的眼睛以及黃色和藍色的配色，在配上些許點點圖案在貓咪巴士的臉上做點綴，這樣富有童趣的配色，實在是很可愛呢！小朋友也因為擁有這個小包包而感到自豪，因為周圍的人看到小包包時，都會很驚喜地說：「欸那是貓咪巴士耶」。

以上就是這次所推薦的小朋友收到後會很開心的三種伴手禮，身為吉卜力粉的媽媽我，也感到很興奮，真心大推薦！

當媽媽開心時，小朋友也會跟著開心起來，就意義上而言這些是可以讓大家都開心的商品。

有打算要去吉卜力公園又或是有考慮買伴手禮的人，希望這篇文章有幫助到大家。今後也會繼續分享令小朋友們開心的資訊。

原文撰寫：Fujiko

日文編譯：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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