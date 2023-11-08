500日圓吃到飽！日本靜岡溫州「蜜柑採果體驗」超佛心

伊豆半島得天獨厚的自然環境下孕育出的伊東蜜柑，每顆都香甜美味。 圖：伊東市／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本知名蜜柑故鄉還有這裡！伊東市坐落於靜岡縣東側的伊豆半島，往北是度假勝地熱海溫泉，往南則有以河津櫻絕景聞名的河津町等，輕鬆就能串連鄰近觀光景點安排行程。

當地具備日照時間長、早晚溫差大等天候特色，替種植蜜柑打造出最佳自然環境，栽有近20種品種的蜜柑，其中又以溫州蜜柑、不知火、甘夏等6種品種為最大宗。不同品種的產季接棒登場，每年10月至隔年6月都能品嘗市產蜜柑的好滋味。

即日起至明年1/31，市內10座農園同步推出銅板價起跳的「溫州蜜柑採收體驗」，吃到飽方案每人只要500日圓，選擇吃到飽搭配伴手禮的特色方案也僅收費1,000日圓相當划算，熱愛蜜柑的旅人千萬別錯過！

★ 伊東市內蜜柑農園資訊

【宇佐美地區】

1. 杉本園

・地址：伊東市宇佐美3464-37

2. 泰山園

・地址：伊東市宇佐美1029

3. 濱靜園

・地址：伊東市宇佐美3457-5

4. 福由園

・地址：伊東市宇佐美1043

5. 田方屋

・地址：伊東市宇佐美1045-1

6. 菊間園

・地址：伊東市宇佐美957-2

7. 鈴木園

・地址：伊東市宇佐美1067-3／伊東市宇佐美1177-3

8. 福清園

・地址：伊東市宇佐美1080-5

【吉田地區】

9. 朝倉蜜柑園

・地址：伊東市吉田979

【城崎地區】

10. 橘子村

・地址：伊東市富戶907-36

◎ 靜岡縣伊東市 溫州蜜柑採收體驗

・活動期間：即日起～2024年1／31

・費用：吃到飽方案每人500日圓、吃到飽&伴手禮方案每人1,000日圓。

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