交通方便、小小兵主題、便宜住宿清單統統在這裡！大阪住宿精選9選(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

文接"交通方便、小小兵主題、便宜住宿清單統統在這裡！大阪住宿精選9選(上)"，本文將再介紹6家精選大阪飯店。

大阪住宿推薦–梅田

如果比起商店街，你更喜歡逛百貨及商場，那就選擇梅田吧！梅田及大阪車站常被戲稱為「迷宮」，這裡JR、阪急、阪神、Metro鐵路都齊集，約30分可到到神戶、約40分到京都、約50分可到奈良，想要玩遍關西，住在這區就最方便了！

梅田及大阪車站周邊有阪急、阪神、大丸三大百貨公司，可以買到各式伴手禮禮盒。充滿年輕人品牌的HEP FIVE、Grand Front Osaka，再加上地下街，真的一天也不夠逛！

走約10分鐘能到中崎町，是近年人氣的文青景點，滿滿的咖啡廳、古著店及手作雜貨。高樓大廈及樸素的平民街道只差一線，在梅田地區能一口氣感受到不同的日本。

①大阪梅田宜必思飯店

在2018年11月開業，房內都有空調、電視、冰箱等設備，提供一切基本需求，私人衛浴更是乾濕分離，在寸土寸金的日本算是難得。館內還有一家時尚漂亮的咖啡廳，早上在這裡吃一頓美味的早餐才出發，讓你整個旅程都能保持悠閒放鬆的心情。

交通便利度：9.1分

總和評分：8.7分

交通：JR大阪站及梅田站都是徒歩5分

參考價位：雙人房約12,000日幣

②S.Training Center Hotel（S培訓中心酒店）

雖然飯店的名字是培訓中心，聽起來有點怪怪的，但他們的服務及設備都是專業的，不用擔心，只因設置於培訓中心會場旁邊才有此命名。距離大阪車站約10分鐘步程，但每天都有多班免費穿梭巴士來往飯店及大阪站接送，拿著一大堆行李時可以乘車直接到達，所以還是很方便。

這裡的房間齊備空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等設備，更有大浴場、半露天浴池及桑拿可以享受，如此良好的配套而價格實惠，是不錯的選擇。

交通便利度：8分

總和評分：10分

交通：JR大阪站免費穿梭巴士車程5分鐘

參考價位：雙人房約6,500日幣

大阪住宿推薦–天王寺

來源自Photo AC

如果你不喜歡心齋橋及梅田這些太過熱鬧的遊客區，那可以考慮天王寺地區！天王寺站連接JR大阪環狀線、Metro御堂筋線等電車線，而且使用阪和線關空快速，只要50分就能到關西機場！

我曾經在這附近留宿，覺得這裡的商圈不輸心齋橋及梅田，mio、Q’s mall、阿倍野HARUKA等商場集合日本大小品牌，同樣便利，而且平日的話比較寧靜！這裡不只購物，還有四天王寺、天王寺動物園、大阪市立動物園等文娛景點，只要乘坐一個站到動物園站或是走約16分鐘，就能到著名的通天閣，順便可以來點串炸，以及享受復古的道地氣氛。

①大阪阿倍野特拉斯蒂酒店

從天王寺站更有電梯直通飯店，非常便利的位置！房間提供空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等基本設備，如果夠好運被安排到樓層較高的房間，還能眺望大阪市內的風景。

這裡設有一家鐵板燒烤餐廳，所以自助早餐可以吃到鐵板烤牛肉！另外，早餐的法式吐司也是大受好評，想要試試就在訂房時加訂早餐囉！

交通便利度：9.4分

總和評分：8.6分

交通：天王寺站12號出口徒歩約1分

參考價位：雙人房約8,000日幣，三人房約10,000日幣

②APA Hotel Tennoji-Ekimae（天王寺站前APA酒店）

APA飯店集團的房間雖然是比較小一點，但五臟俱全，性價比還是不錯的，而且大集團經營讓人感到安心，所以一直受到很多旅客歡迎。而且這家飯店5分鐘就能走到天王寺動物園去。

房間內都有空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等設備，也可免費使用微波爐，或是租借電腦、加濕器等。以考慮旅費為先的話，這家用優惠的價格就能獲得舒適住宿體驗。

交通便利度：9.0分

總和評分：7.7分

交通：天王寺站5號出口徒歩約1分

參考價位：雙人房約7,000日幣，三人房約9,000日幣

來到大阪，很多人都會選擇去環球影城玩，而且為了能玩完所有設施，在早上8點半至9點半的開園時間前就會到達了！雖然環球影城距離市中心不算特別遠，但如果不想太早起，那不如就在樂園旁邊留宿一晚吧！這裡的飯店都很有特色，讓你就算不入園，也會想要來住住！

而且環球影城就在大阪港灣區，乘坐船長線接駁船，只要10分鐘就能到天保山的海遊館。主題樂園及水族館兩大人氣景點都能輕鬆前往！

①環球港酒店(Hotel Universal Port)

這家飯店最有名就是小小兵主題房間了！不過因為房間數量少，價格也較貴一點，如果你預約不到也不用傷心。因為飯店大堂也有很多可愛的小小兵裝飾，即使訂了普通的房間還是能享受被小小兵圍繞的空間！

而且房間寬敞，齊備空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等設備，給你舒適的住宿體驗。飯店內的餐廳有供應豐富的早晚餐、入園盡情玩樂前後都可吃飽，補充能量。

交通便利度：9.1分

總和評分：9.1分

交通：環球城車站徒歩約3分、環球影城徒歩約4分

參考價位：雙人房約12,000日幣，三人房約13,500日幣

②日本環球影城非凡天空SPA酒店(The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan)

這家飯店跟環球影城周邊的主題飯店不同，有著成熟的日式風格。

房間的裝潢簡約潔淨，配有空調、私人衛浴、電視、冰箱等設備，還配有一大面窗戶讓你飽覽大阪灣的美景。而在14樓有一個Skyspa露天浴池，在樂園玩了一整天後去泡湯放鬆，定能洗去所有疲勞。

交通便利度：9.5分

總和評分：9分

交通：與環球城車站連接

參考價位：雙人房約13,000日幣，三人房約16,000日幣

看完我們的推薦，以後來大阪旅遊就知道該住哪一區和住哪一家飯店了，無論是新手自由行還是帶著家人來旅遊也可放心暢遊。

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