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路過難錯過！淺草超人氣小攤「吉備糰子」，黃豆粉小糰子雖老派卻難抗拒

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

來更新一下淺草美食，每次經過幾乎都會買的黃豆粉小糰子「淺草吉備糰子 浅草きびだんご 」，有濃濃的黃豆粉香氣，雖說這家糰子很多年以前就寫過了，不過照片實在是太悲劇了，看起來太可怕，這次再來重新更新一下！

淺草吉備糰子 位置

淺草吉備糰子路過很難錯過，從淺草雷門仲見世通走過去大約一個街口就到，看到左邊轉角人很多的小攤位就是了。

淺草吉備糰子 品項

主要賣的品項有糰子跟綠茶，一開始完全是因為很喜歡吃黃豆粉製成的點心，雖然有點老派，但是好難抗拒，一看到這賣的小糰子，裹上厚厚黃豆粉，手刀馬上買，一嚐味道真的還不錯，口味是鹹甜鹹甜的一試成主顧，另外這裡還有賣冰抹茶可以一起搭配。

一份黃豆糰子有五小支賣400日幣，可以看到工作人員現做，過程其實蠻療癒的。由於商店街不能邊走邊吃，所以一定要站在一旁的立食用餐區吃完再走，拿糰子的時候要小一點，很容易吃到滿身髒兮兮。

黃豆粉糰子的味道其實很像小時候吃到的黃豆粉綠豆糕的感覺，糰子的口感有點像裹著麥芽的感覺的，但是又不會黏牙，個人一口可以吃一串，也太涮嘴，吃完推薦可以吃另外一家淺草炸肉餅也挺威的！

淺草吉備糰子

地址：東京都台東区浅草1-18-1 地圖

電話：03-3841-0190

營業時間：09:00～19:00 不定休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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