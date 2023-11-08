甜點控朝聖！京都知名伴手禮「京BAAMU年輪蛋糕」 品牌博物館11月開幕
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】開賣至今販售超過1,500萬盒的京都知名伴手禮「京 BAAMU 年輪蛋糕」，你也買過嗎？下趟來京都旅行不僅要買，更別錯過到訪品牌旗下的全新設施，入手限定商品與一探美味蛋糕的製作流程！
將在11/11正式開幕的糕點博物館「atelier 京 BAAMU」規模號稱京都最大，占地約3,300平方公尺的展館內規劃有伴手禮商店、生產工廠及咖啡廳等，為遊客帶來購物、參觀工廠與美食一趟滿足的玩樂體驗，也將為京都室內景點再增添全新好去處。
1樓伴手禮商店與3樓咖啡廳將販售與京 BAAMU 年輪蛋糕使用同樣原料製作的各式糕點，以及由今年在法國世界盃甜點大賽奪下佳績的日本甜點師的場勇志所企劃、以京 BAAMU 年輪蛋糕為基底加以變化的創意甜點等，讓視覺與味覺同步滿足。
包含蛋糕捲、舒芙蕾等，館內販售多款限定伴手禮商品絕對讓遊客失心瘋。而最經典的「京 BAAMU」年輪蛋糕則有新口味、迷你尺寸或是限定版包裝能入手，甜點老饕記得事前別吃太飽，行李箱內更要留足空間才能全部帶回家！
工廠參觀廊道展示京 BAAMU 年輪蛋糕的製作過程與實際使用的器材等，讓遊客一探其美味秘密。此外，未來館內也預計舉辦多項體驗活動供遊客一起同樂，詳細資訊最快明年春季就會登場，安排京都賞櫻旅行剛好能規劃順遊參觀。
・開館時間：
① 1樓商店與2樓工廠 10：00～18：00
② 3樓咖啡廳 11：00～18：00（最後點餐17：30）
・交通：近鐵京都線「十条」站徒步約10分鐘；搭乘京都市巴士至「市民防災中心」站下車，徒步約2分鐘。
・地址：京都府京都市南區西九条高畠町1
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